בית המשפט המחוזי בחיפה חייב לאחרונה את עיריית טמרה לשלם פיצויים והוצאות בסך יותר משני מיליון שקל לנער שבגיל 10 איבד את הראייה בעינו הימנית עקב נפילה בשביל משובש. השופט אברהים בולוס קבע שהעירייה התרשלה בכך שלא טיפלה במפגעים הרבים שהיו במקום.

התאונה התרחשה באוקטובר 2020, כשהילד יצא מביתו למכולת השכונתית. בדרכו חזרה הוא מעד על אבנים וסלעים שהיו פזורים בשביל הסמוך לביתו, נפל קדימה ונפגע באופן קשה בעינו הימנית מענף עץ כרות שהושלך במקום.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

דודתו וסבו ששמעו את צעקותיו פינו אותו לקבלת טיפול רפואי. בהמשך הוא הובהל לבית החולים רמב"ם, שם עבר ניתוח דחוף בעינו. בשנים שלאחר מכן עבר ניתוחים נוספים, אך מצבו הידרדר עד שבשלהי 2023 נקבע כי איבד לחלוטין את ראייתו בעין הפגועה, והומלץ לו על התאמת תותבת או עדשת כיסוי.

בתביעה שהגיש באמצעות הוריו הוא טען שהעירייה אחראית לתאונה בשל מצבו המסוכן של השביל, שהיה מלא מהמורות, אבנים, סלעים ופסולת.

מנגד הכחישה העירייה את אחריותה וטענה כי נסיבות התאונה לא הוכחו. היא הצביעה על כך שרק בשלב מאוחר של ההליך ציין הנפגע במפורש שנתקל באבן. לחלופין היא ביקשה לייחס לתובע אשם תורם משמעותי, ולהטיל חבות גם על הוריו – שנגדם הגישה הודעת צד ג' – בטענה שלא השגיחו עליו כראוי.

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אבל השופט בולוס קיבל את גרסת הנער, שנתמכה בעדויות סבו ודודתו ובתיעוד הרפואי, הגם שלקתה בכלליות מסוימת. בהקשר זה הובהר שאין לצפות מילד בן 10 שעבר חבלה קשה בעינו לתאר את התאונה ברמת הדיוק המצופה ממבוגר.

בהסתמך על תמונות השביל צוין שמדובר במעבר מסוכן, משופע במפגעים, שאינו מתאים אפילו להליכה זהירה. העירייה, נקבע, ידעה או הייתה צריכה לדעת על הסכנה, אך במשך תקופה ארוכה לא נקפה אצבע להסרת המכשולים, לתיקון השביל או לחסימתו.

"המדובר במפגעים בולטים ואף קשים, הקיימים מזה תקופה משמעותית, ולמרות זאת הנתבעת לא טרחה לנקוט אמצעי זהירות כלשהם, גם לא הזולים והפשוטים ביותר, כמו למשל גידור וחסימת הגישה לשביל עד להסרת הסכנה הממשית שנשקפה לכל המשתמש בו", נכתב בפסק הדין.

עם זאת, השופט קבע כי ניתן היה לצפות מהילד, שהכיר היטב את השביל, להיזהר יותר ולא ללכת בו במהירות. לפיכך ייחס לו אשם תורם של 15%. מנגד נדחתה טענת העירייה לאחריות ההורים. נקבע שאין זה סביר לצפות מהם ללוות את בנם בכל יציאה מביתו, בפרט בסביבת מגוריו הקרובה.

בהתחשב בנכותו הרפואית המשוקללת, בשיעור 38.5%, ובפגיעה בכושר השתכרותו העתידי - חויבה העירייה לשלם לו כ-1.7 מיליון שקל לאחר ניכוי אשמו התורם. בנוסף נפסקו לטובת הוריו שכר טרחת עו"ד בסך כ-403 אלף שקל והוצאות משפט בסך 15 אלף שקל.