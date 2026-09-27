גל התייקרויות נוסף בדרך לכיסו של הצרכן הישראלי: על פי ההערכות במשק האנרגיה, מחיר הדלק בישראל צפוי לרשום זינוק חד, שוב, כבר בחצות בין רביעי לחמישי, בשל הכאוס הבלתי נגמר במצר הורמוז. ההערכות המוקדמות מדברות על התייקרות של כ-25–40 אגורות לליטר, מהלך שיביא את מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן במסלול שירות עצמי לחצות פעם נוספת את הרף הפסיכולוגי של שמונה שקלים לליטר.

עבור הנהג הישראלי, מדובר במכה נוספת לרמת החיים ובתוספת של כ-15–20 שקלים לכל תדלוק, וכמובן השפעה על מדד המחירים לצרכן.

גלריה תדלוק ( צילום: עמית שעל )

כיום, מחיר ליטר דלק אוקטן 95 בשירות עצמי הוא 7.75 שקל (עוד 26 אגורות בשירות מלא), לאחר שהשווה בתחילת ספטמבר את שיא כל הזמנים - 8.25 שקל לליטר (בדיוק כמו בספטמבר 2012), לפני הפחתת מס הבלו בחצי שקל .

הזינוק המחודש הצפוי במחיר הדלק הוא המשך ישיר לעליות הרצופות בחודשים האחרונים שחוו הנהגים בישראל. מגמה זו, שהושפעה בעיקר מהעלייה במחירי הנפט הגולמי בעולם ובשל פיחות שווי השקל מול הדולר, הכבידה משמעותית על משקי הבית. העליות החוזרות ונשנות הגבירו את הלחץ הציבורי על הממשלה למציאת פתרון מהיר שיבלום את העלייה בנטל ההוצאות.

בתגובה ללחץ זה, קיבל שר האוצר בצלאל סמוטריץ', לאחר היסוסים רבים ובאיחור רב, החלטה בראשית חודש ספטמבר והודיע על הפחתת הבלו (מס הדלק) בסכום של 50 אגורות לליטר. הנחה זו, שאושרה ע"י היועץ המשפטי במשרד האוצר והיועצת המשפטית לממשלה, אחרי לבטים רבים מאחר שצעד כזה יכול להיתפס כ"כלכלת בחירות", נכנסה לתוקף לתקופה קצובה של חודשיים בלבד – החל מהשבוע השני של חודש ספטמבר ולכל חודש אוקטובר.

למרות הצעד המבורך, שהעניק זמנית אוויר לנשימה לציבור הנהגים, הרי שההתייקרות הצפויה באוקטובר מאיימת למחוק חלק ניכר מההטבה ולעקר את השפעתה בקצב מהיר מהמצופה.

לתנודות אלו יש השפעה ישירה ומורכבת על מדד המחירים לצרכן. מחד, ההוזלה הזמנית שנרשמה בחודש ספטמבר צפויה למתן את המדד של אותו חודש ולהקל על נתוני האינפלציה הכלליים בטווח הקצר. מאידך, ההתייקרות הצפויה באוקטובר, לצד החשש הממשי מפני פקיעת תוקפה של הנחת המס בסוף אוקטובר, צפויה לייצר אפקט הפוך.

עליית מחירים בדרך? ( צילום: דנה קופל )

מדד המחירים לצרכן של חודש אוקטובר עלול לספוג זינוק משמעותי, הן בשל עליית מחיר הדלק עצמו והן בשל "אפקט הדומינו", שכן עליית מחירי האנרגיה מייקרת את עלויות ההובלה והייצור של רוב המוצרים והשירותים במשק, כולל הייצור במפעלים ומחירי הטיסות, וייקור פעילות הרשויות המקומיות.

נוכח המצב, גוברים הקולות במערכת הכלכלית שקוראים לשר האוצר ולממשלה לבחון מחדש את לוחות הזמנים, ולהאריך את הנחת המס מעבר לחודש אוקטובר, אף כי ייתכן שהיועצים המשפטיים שאישרו את הוזלת המס יסרבו לאשר עוד הודעה על הוזלה ממש בסמוך למועד הבחירות, ב-27 באוקטובר.