אחרי שנים שבהן התמקדה בשוק הנדל"ן הישראלי, חברת יד2 נכנסת לראשונה לתחום הנדל"ן בחו"ל. לוח הנדל"ן משיק זירה חדשה שתציג לישראלים פרויקטים מעבר לים, כאשר היעד הראשון הוא קפריסין. בהמשך מתכננת החברה להרחיב את הפעילות גם למדינות נוספות, ובהן יוון ופורטוגל. לדברי יד2, בזירה יוצעו בין היתר נכסים להשקעה במחירים של פחות ממיליון שקל.

אחרי שנים שבהן התמקדה בשוק הנדל"ן הישראלי, חברת יד2 נכנסת לראשונה לתחום הנדל"ן בחו"ל. לוח הנדל"ן משיק זירה חדשה שתציג לישראלים פרויקטים מעבר לים, כאשר היעד הראשון הוא קפריסין. בהמשך מתכננת החברה להרחיב את הפעילות גם למדינות נוספות, ובהן יוון ופורטוגל. לדברי יד2, בזירה יוצעו בין היתר נכסים להשקעה במחירים של פחות ממיליון שקל.

אחרי שנים שבהן התמקדה בשוק הנדל"ן הישראלי, חברת יד2 נכנסת לראשונה לתחום הנדל"ן בחו"ל. לוח הנדל"ן משיק זירה חדשה שתציג לישראלים פרויקטים מעבר לים, כאשר היעד הראשון הוא קפריסין. בהמשך מתכננת החברה להרחיב את הפעילות גם למדינות נוספות, ובהן יוון ופורטוגל. לדברי יד2, בזירה יוצעו בין היתר נכסים להשקעה במחירים של פחות ממיליון שקל.

הכניסה לתחום מגיעה על רקע בחינה שערכה יד2 בנוגע לצרכים ולחסמים של ישראלים שרוכשים נכסים בחו"ל. במחקר שערכה בקרב ישראלים שכבר ביצעו רכישה כזאת, נמצא כי מחיר נגיש ביחס לישראל והאפשרות לייצר הכנסה משכירות אינם השיקולים היחידים: חלק מהרוכשים מחפשים גם בית נופש, אפשרות למגורים עתידיים או "עוגן" מחוץ לישראל.

הכניסה לתחום מגיעה על רקע בחינה שערכה יד2 בנוגע לצרכים ולחסמים של ישראלים שרוכשים נכסים בחו"ל. במחקר שערכה בקרב ישראלים שכבר ביצעו רכישה כזאת, נמצא כי מחיר נגיש ביחס לישראל והאפשרות לייצר הכנסה משכירות אינם השיקולים היחידים: חלק מהרוכשים מחפשים גם בית נופש, אפשרות למגורים עתידיים או "עוגן" מחוץ לישראל.

הכניסה לתחום מגיעה על רקע בחינה שערכה יד2 בנוגע לצרכים ולחסמים של ישראלים שרוכשים נכסים בחו"ל. במחקר שערכה בקרב ישראלים שכבר ביצעו רכישה כזאת, נמצא כי מחיר נגיש ביחס לישראל והאפשרות לייצר הכנסה משכירות אינם השיקולים היחידים: חלק מהרוכשים מחפשים גם בית נופש, אפשרות למגורים עתידיים או "עוגן" מחוץ לישראל.

אלא שרכישת דירה במדינה אחרת מורכבת יותר מחיפוש אחר מחיר ותשואה. לפי יד2, רוכשים נדרשים כיום לאסוף מידע ממקורות שונים ולהתמודד עם פערי שפה ועם שורה של סוגיות, ממיסוי וחוקי בנייה ועד רישום הנכס, מימון ומשכנתאות, פתיחת חשבון בנק, העברת כספים וניהול הנכס מרחוק.

אלא שרכישת דירה במדינה אחרת מורכבת יותר מחיפוש אחר מחיר ותשואה. לפי יד2, רוכשים נדרשים כיום לאסוף מידע ממקורות שונים ולהתמודד עם פערי שפה ועם שורה של סוגיות, ממיסוי וחוקי בנייה ועד רישום הנכס, מימון ומשכנתאות, פתיחת חשבון בנק, העברת כספים וניהול הנכס מרחוק.

אלא שרכישת דירה במדינה אחרת מורכבת יותר מחיפוש אחר מחיר ותשואה. לפי יד2, רוכשים נדרשים כיום לאסוף מידע ממקורות שונים ולהתמודד עם פערי שפה ועם שורה של סוגיות, ממיסוי וחוקי בנייה ועד רישום הנכס, מימון ומשכנתאות, פתיחת חשבון בנק, העברת כספים וניהול הנכס מרחוק.