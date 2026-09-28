אחרי שנים שבהן התמקדה בשוק הנדל"ן הישראלי, חברת יד2 נכנסת לראשונה לתחום הנדל"ן בחו"ל. לוח הנדל"ן משיק זירה חדשה שתציג לישראלים פרויקטים מעבר לים, כאשר היעד הראשון הוא קפריסין. בהמשך מתכננת החברה להרחיב את הפעילות גם למדינות נוספות, ובהן יוון ופורטוגל. לדברי יד2, בזירה יוצעו בין היתר נכסים להשקעה במחירים של פחות ממיליון שקל.
הפעילות בקפריסין תושק תחילה כפיילוט. בין היזמים שהפרויקטים שלהם יוצגו בזירה נמצאים חברת שבירו הישראלית ו-Zavos Group הקפריסאית. בחברה מסבירים כי קפריסין נבחרה כיעד הראשון בשל הקרבה לישראל והעניין שמגלים רוכשים ישראלים בשוק המקומי.
הכניסה לתחום מגיעה על רקע בחינה שערכה יד2 בנוגע לצרכים ולחסמים של ישראלים שרוכשים נכסים בחו"ל. במחקר שערכה בקרב ישראלים שכבר ביצעו רכישה כזאת, נמצא כי מחיר נגיש ביחס לישראל והאפשרות לייצר הכנסה משכירות אינם השיקולים היחידים: חלק מהרוכשים מחפשים גם בית נופש, אפשרות למגורים עתידיים או "עוגן" מחוץ לישראל.
אלא שרכישת דירה במדינה אחרת מורכבת יותר מחיפוש אחר מחיר ותשואה. לפי יד2, רוכשים נדרשים כיום לאסוף מידע ממקורות שונים ולהתמודד עם פערי שפה ועם שורה של סוגיות, ממיסוי וחוקי בנייה ועד רישום הנכס, מימון ומשכנתאות, פתיחת חשבון בנק, העברת כספים וניהול הנכס מרחוק.
מהמחקר עולה כי אחת השאלות שמעסיקות את הרוכשים היא על מי ניתן לסמוך. בין היתר הם מבקשים לדעת אם היזם אמין, אם הנכס רשום כחוק, מהן זכויות הבנייה, מהן העלויות הנוספות הכרוכות בעסקה ומה יקרה במקרה שתתעורר בעיה לאחר הרכישה. לפי החברה, הרוכשים מחפשים מקור שירכז את המידע על הנכסים והאזורים, המחירים והעלויות ויאפשר להם לבדוק ולהשוות בין ההצעות השונות.
הזירה החדשה אמורה לרכז פרויקטים נבחרים, להציג מידע בעברית ולאפשר חיפוש, סינון והשוואה ראשוניים. עבור היזמים וחברות הנדל"ן בחו"ל מדובר בערוץ שיווק וחשיפה לקהל הישראלי. בהמשך מתכננת יד2 להוסיף גם תכנים בנושאי מימון, מיסוי והליך הרכישה, לצד מידע על בעלי מקצוע רלוונטיים.
ניר בר שדה, מנכ"ל זירת הדירות החדשות "יד2 נדל"ן חדש", מסר: "הכניסה לתחום הנדל"ן בחו"ל היא המשך טבעי להתפתחות של יד2 כפלטפורמת הנדל"ן המרכזית בישראל. המטרה שלנו פשוטה: להנגיש לצרכן הישראלי הזדמנויות השקעה בחו"ל, בסטנדרטים שהוא מכיר מהשוק שלנו. בחרנו יזמים ופרויקטים שמתאימים לקונה הישראלי, ואפשר למצוא בזירה נכסים להשקעה בפחות ממיליון שקל. זהו שלב ראשון במהלך שאנו מתכוונים להרחיב בהמשך למדינות ופרויקטים נוספים".