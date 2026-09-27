עם מרפסת וממ"ד: איפה נמכרה דירת 5 חדרים ב-1.6 מיליון שקל?

וגם: כמה עלתה דירת 5 חדרים עם גינה במודיעין, מה היה המחיר של פנטהאוז עם 5 חדרים בפרדס חנה ואיזה סכום שולם על דירת 3 חדרים בב"ש? עסקאות יד שנייה