מחירי הדירות הציגו עלייה קלה במדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) לחודשים יוני-יולי השנה בשיעור של 0.2% לעומת החודשיים הקודמים (מאי-יוני). במדד פורסמו לראשונה מחירי דירות יד שנייה רבעוניים, שדווקא הציגו ירידה של 1.2% ברבעון השני של השנה.
כדי לשפוך אור על מצב שוק הדיור בעת הנוכחית, שמתאפיינת בקיפאון עמוק בעסקאות הנדל"ן, כפי שבא לידי ביטוי בנתונים שפורסמו לאחרונה על ידי אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, בעזרת רשתות תיווך ארציות בדקנו אילו עסקאות למכירת דירות מיד שנייה בוצעו בשבוע האחרון.
באר שבע
דירת 2 חדרים ברחוב ביאליק בשכונה א', בשטח 39 מ"ר בקומת קרקע מתוך 8 עם מעלית, נמכרה ב-680 אלף שקל.
דירת 3 חדרים ברחוב שטיינברג בשכונה ו' החדשה, בשטח 77 מ"ר בקומה 2 מתוך 3, נמכרה ב-1.055 מיליון שקל.
דירת 5 חדרים ברחוב נחל קדרון בשכונת הפארק, בשטח 160 מ"ר בקומה 4 מתוך 8 עם מרפסת בשטח 15 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.6 מיליון שקל.
קריית גת
דירת 4 חדרים ברחוב נחל גוברין, בשטח 90 מ"ר בקומה 1 מתוך 5, נמכרה ב-1.85 מיליון שקל.
דירת 4.5 חדרים בשדרות מלכי ישראל, בשטח 102 מ"ר בקומה 6 מתוך 14, נמכרה ב-1.64 מיליון שקל.
מודיעין
דירת 5 חדרים ברחוב יגאל ידין בשכונת המגינים, בשטח 136 מ"ר בקומה 1 מתוך 13 עם מרפסת בשטח 64 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-3.46 מיליון שקל.
דירת 5 חדרים ברחוב יער ירושלים בשכונת נופים, בשטח 116 מ"ר בקומת קרקע מתוך 4 עם גינה בשטח 40 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-3.916 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב לוי אשכול בשכונת מורשת, בשטח 106 מ"ר בקומה 2 מתוך 6 עם מרפסת בשטח 80 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-3.275 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב עפרוני בשכונת הציפורים, בשטח 125 מ"ר בקומה 15 מתוך 18 עם מרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-3.75 מיליון שקל.
חריש
דירת 4 חדרים ברחוב ספיר, בשטח 94 מ"ר בקומה 2 מתוך 4 עם מרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.27 מיליון שקל.
פרדס חנה-כרכור
דירת פנטהאוז עם 5 חדרים ברחוב חיטה, בשטח 160 מ"ר בקומה 8 מתוך 8, נמכרה ב-3.435 מיליון שקל.
חיפה
דירת פנטהאוז עם 5 חדרים ברחוב אריה כרוך, בשטח 125 מ"ר בקומה 2 מתוך 2, נמכרה ב-3.2 מיליון שקל.
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