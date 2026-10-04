איש העסקים הישראלי בבו קובו, בן זוגה של הדוגמנית ומנחת הטלוויזיה מירי בוהדנה, בדרך להקמת פרויקט נדל"ן שאפתני בשווי מוערך של כ-19.1 מיליארד דולר באזור אורלנדו שבפלורידה. מועצת מחוז אורנג' (Orange County) העניקה בשבוע שעבר אישור רשמי לתוכנית הפיתוח המתוקנת של קובו באזור שינגל קריק, בסמוך לציר התיירות המרכזי אינטרנשיונל דרייב.

המתחם, המכונה על ידי היזמים "טוסקנה", מתוכנן להשתרע על פני כ-920 דונם ולכלול 4,814 דירות מגורים, 1,291 חדרי מלון וכ-60,700 מ"ר של שטחי מסחר, הסעדה ובילוי. האישור התקבל ברוב דחוק של ארבעה תומכים מול שלושה מתנגדים - מהפך תכנוני לאחר שהתוכנית נדחתה פה אחד במאי 2025.

גלריה הדמיית הפרויקט באורלנדו

על פי החברה היזמית, היעד הוא למשוך למתחם מותגי יוקרה בינלאומיים דוגמת ארמני ופנדי, ולשלב בין תיירות עולמית למגורי אולטרה יוקרה. ההערכה שלפיה שווי הפרויקט עם השלמתו יגיע לכ-19.1 מיליארד דולר נשענת על תחזית היזמים לתמורה ממכירת יחידות הדיור והמלונאות, לצד היוון הכנסות עתידיות משכירות מסחרית.

קובו, שהיה בעבר מבעלי השליטה במתחמי המסחר והבילוי בקמדן מרקט שבלונדון, מבקש לרכוב על התנופה התיירותית באורלנדו, שרשמה בשנה החולפת שיא של 76.7 מיליון מבקרים, עלייה של 1.8%. הקרקע מוחזקת בידי חברת Geyer Development, שבה מחזיק קובו ב-90%.

בין השנים 2014 ל-2021 אוחדו תחתיה 144 חלקות נפרדות לחטיבת קרקע אחת, ששווייה מוערך כיום בידי החברה בכמיליארד דולר. האתר ממוקם בקרבת דיסני וורלד, יוניברסל ומרכז הכנסים של מחוז אורנג', ובסמוך לשמורת טבע בת כ-12 אלף דונם.

מאבק משפטי ממושך

הדרך לאישור לוותה במאבק סביבתי ומשפטי ממושך. במאי 2025 דחתה המועצה את התוכנית המקורית בעקבות התנגדות חריפה של גורמי איכות סביבה ותושבים מקומיים, שהתריעו מפגיעה באגן הניקוז הטבעי, מעומסי תנועה ומהצפות.

בתגובה פנו היזמים להליך גישור ייעודי בטענה לפגיעה בלתי סבירה בזכויות הקניין, תוך איום בתביעת נזיקין בגין ירידת ערך של יותר מ-112 מיליון דולר. הגורם הבורר המליץ לבחון את המתווה מחדש, והצדדים גיבשו פשרה הכוללת הגנה על שטחים רטובים (Wetlands), בחינה קפדנית של מישורי הצפה והגבהת דרכי הגישה מעל השטחים הרגישים. חרף האישור העקרוני, הפרויקט נדרש להשלים בדיקות הנדסיות ולקבל היתרי בנייה נוספים בטרם תחל העבודה בשטח.

מירי בוהדנה ובובו קובו ( צילום: שאול גולן )

הברק של דובאי

"מבחינתי, זה המקום הטוב ביותר בעולם להגשים בו את החלום הזה", מסר קובו. "אנחנו יושבים ישירות על אינטרנשיונל דרייב, ציר שבו חולפים עשרות מיליוני מבקרים, מול דיסני ובמרחק נגיעה ממרכז הקניות של סיימון. מסביב יש פארקים ומרחבים ירוקים, ועכשיו אנחנו רוצים להוסיף לכל זה את הניצוץ".

קובו, מבעלי השליטה בעבר במתחמי המסחר והבילוי בקמדן מרקט שבלונדון, מבקש לרכוב על התנופה התיירותית באורלנדו, שרשמה בשנה החולפת שיא של 76.7 מיליון מבקרים