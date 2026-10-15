כחודש לאחר שבית הקפה הירושלמי "קפה בסמטה" החליט לסגור את שעריו בסופי השבוע בעקבות הפגנות חוזרות ונשנות של חרדים, נפתחה בירושלים אטרקציה חדשה בשבת: יריד ברוח שוקי ה"סאנדיי מרקט" האירופיים.

ביריד, שפועל במתחם ימק"א ברחוב המלך דוד, ישנם דוכנים של מזון ועבודות יד מתוצרת מקומית: תכשיטים, קרמיקה, בגדי כותנה אורגנית ובגדי פסטיבלים, יד שנייה, מיניאטורות ועתיקות, ואפילו דוכן קעקועים. בצד הקולינרי מוצעים פלאפל, בייגלה ירושלמי, חומוס-פול, כנאפה, וגם אוכל ארמני. לצד אלה יש הפעלות לילדים ומוזיקה. את הדוכנים מפעילים בעיקר מילואימניקים, ולצידם ירושלמים נוספים, יהודים וערבים.

גלריה השוק בימק"א בשבת האחרונה ( רעות מנצור )

היוזמה היא של תנועת "התעוררות" בראשות סגן ראש העיר אדיר שוורץ והסניף הירושלמי של ארגון ימק"א הבין-לאומי. היא מוגדרת כרגע כפיילוט לשלוש שבתות. ההתחלה הייתה בשבת שעברה, והשוק יהיה פתוח גם מחר, מעשר בבוקר עד שש בערב.

אחת מיוזמות השוק היא עילי הבר (25), שמשרתת במילואים בפלוגת המסייעת של גדס"ר גבעתי, והיא לחמה ברצועת עזה. "רצינו לעשות משהו בשבת בירושלים", היא מספרת, "רעיון השוק עבר המון גלגולים, אבל ידענו שאנחנו רוצים לשלב בו תוצרת מקומית והיה לי חשוב להביא גם מילואימניקים. היה הרבה קושי להגיע לזה, אבל התעקשנו שזה יהיה בשבת".

עילי הבר וחאלד שאמי ( אלכס קולומויסקי )

ומה אם המפגינים שהגיעו ל"קפה בסמטה" יגיעו גם לימק"א? "הבאנו בחשבון שיכול לקרות משהו, שיכולים לבוא אנשים ולהפגין, אבל נקווה לטוב. בינתיים יש הרבה ביקוש. יש פה רשימת המתנה", אומרת הבר.

"זוהי בשורת ענק לציבור החילוני והמסורתי בעיר, ולמבקרים בה מכל רחבי הארץ", אומר שוורץ. "אנחנו מחכים לכם בהתרגשות. נמשיך לעשות פה ירושלים שיש בה מקום לכל אחד ואחת".