לקוחות שרכשו ביום שלישי שעבר בסניפי קרפור מרקט בדיזנגוף סנטר, בבית אליעזר בחדרה ובשטמפפר בפתח תקווה, מיכל ג'ל כביסה פרסיל (2.5 ליטר) שילמו עליו בקופה 12.6 שקלים. אם שבו לנקודות המכירה ביום חמישי, 15 באוקטובר, היו מגלים מחיר חדש - 40.9 שקלים לאותו מיכל. זינוק של 224.6%. זהו אחד ממקרי הקיצון שממחישים את חיסולו של "הסל של המדינה". הג'ל הזה, אגב, הוא אחד המוצרים שהתייקרו בשיעורים הגבוהים ביותר אחרי ביטול המיזם של משרד הכלכלה.

באמצעות אתר פרייסז בדקנו מה קרה למחיריהם של 100 המוצרים שנכללו ב"סל של המדינה", לאחר שקרפור החליטה, כזכור, שלא להמשיך את המיזם לשנה נוספת. מהבדיקה עולה כי 15 ממוצרי הסל התייקרו בלמעלה מ-100% אחוז; 70 מוצרים התייקרו בשיעור של 21%-99%; 2 מוצרים התייקרו בפחות מ-20% ו-13 מוצרים הוזלו.

גלריה סניף של קרפור בבית שמש ( צילום: שלו שלום )

תוצאות הבדיקה מלמדות כי מיזם הסל של המדינה של משרד הכלכלה נחל כישלון. הוא לא הצליח לגרום לשאר הרשתות להוריד את המחירים כדי להתחרות בקרפור וביום שהסתיים חזרו המחירים לקדמותם ואף יותר כאילו מבצע הסל לא היה מעולם.

עוד עולה מהבדיקה כי לא רק ששיעורי ההתייקרות משתנים מאוד ממוצר למוצר, אלא שגם מחירו של אותו מוצר עלול להשתנות באופן דרמטי בין סניפים שונים של קרפור. התופעה בולטת במיוחד בסניפי קרפור מרקט. בחלקם נרשמו התייקרויות חריגות, ולעתים בפערים גדולים במיוחד. סניפי קרפור מרקט בדיזנגוף סנטר, בבית אליעזר בחדרה, בשטמפפר בפתח תקווה וברמות צהלה בתל אביב, בלטו שוב ושוב בעליות המחירים הגבוהות ביותר. לעומתם, בקרפור היפר, לא נמצאו כמעט פערים בין הסניפים.

שמן הזית כתית מעולה יד מרדכי, מספר 2 (750 מ"ל), למשל, נמנה עם המוצרים שהתייקרו בשיעור מתון יחסית: 7.1% בלבד במרבית הסניפים ובסניפים בודדים התייקר ב-58%. דוגמה נוספת היא חומוס מסעדה של סלטי צבר (700 גרם), שהתייקר ב-19.7% בקרפור מרקט במעלות תרשיחא, אך ב-70.3% בקרפור מרקט בפתח-תקווה, שם מחירו הגיע ל-15.5 שקלים.

רק שניים מתוך 100 המוצרים שנבדקו התייקרו בשיעור אחיד בכל הסניפים שהשתתפו במיזם: פסטה ספגטי ברילה חיטה מלאה – 500 גרם, שמחירה היה 8.9 שקלים בסל של המדינה וכעת 15.9 שקלים. 78% התייקרות. גם אורז פרסי קלאסי סוגת 1 ק"ג התייקר מ-7 שקלים ל-11.90 בכל הסניפים — 70% התייקרות.

השחיקה ברווחיות

הסל של המדינה נולד, כזכור, לפני כשנה ונכנס לפועל מיד אחרי חג הפסח. משרד הכלכלה הכריז על התוכנית, יצא למכרז על סל שכלל 100 מוצרים, והרכבו שונה בעקבות ביקורות קשות בתקשורת. קרפור הייתה היחידה שהתמודדה והפלא ופלא אף זכתה, וקיבלה בתמורה קמפיינים ראשונים מסוגם בישראל בעלות של כ-25 מיליוני שקלים, שכללו גם אישורים בולטים בשילוט בחנויות וקמפיין אגרסיבי, זאת למרות שמדובר בחלק זעום מבין המוצרים הנמכרים ברשת והגם שאלה נמכרו בכ-50 סניפים ובאתר האון-ליין בלבד.

בקרפור התלבטו האם להמשיך את המיזם. מצד אחד הסל של המדינה הזרים לה 72 אלף לקוחות חדשים, מצד שני, בטור החובה נמצאו העלויות הכבדות לרשת בסבסוד ההנחות והביקורות הקשות שחטפה. לבסוף הוחלט לסיים את המבצע ב-14 באוקטובר, יום רביעי שעבר. מיד למחרת נכנסו לתוקף המחירים החדשים.

במשרד הכלכלה בהובלת השר ניר ברקת יוזם המבצע, התעקשו לאורך כל הדרך להגדיר את המיזם כסיפור הצלחה, בטענה שהמהלך הוכיח שניתן להציע לציבור 100 מוצרי צריכה בסיסיים במחיר הנמוך ביותר מ-30% ממחיר השוק הממוצע. על כך שהצליח לייצר אלטרנטיבה זולה ולהגביר את התחרות בשוק הקמעונאות, למרות שרשת אחת בלבד הצטרפה אליו, ולהביא לחיסכון של עשרות מיליוני שקלים לצרכנים במהלך פעילותו.

בקרפור דחו את הביקורות נגד ההצטרפות לסל של המדינה והפגינו כמעט לאורך כל הדרך תמיכה והתלהבות מהמבצע שהביא לרשת לקוחות חדשים. הצרכנים הצביעו ברגליים ואהבו את ההוזלות. אך אין ספק שהשחיקה ברווחיות היא שהביאה להחלטה להפסיק את המבצע, כפי שרמז כבר באוגוסט צביקה שווימר מנכ"ל אלקטרה צריכה.

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה. הבין שיש שחיקה ברווחיות ( צילום: דורון ברסקי )

אך לא רק זאת, הסיבות לחוסר שביעות הרצון של קרפור מהסל של המדינה היו יותר מורכבות. האספקה היוותה קושי גדול, הספקים התקשו לספק את הכמויות הנדרשות של המוצרים במבצע, ובפועל בשטח הצרכנים התלוננו על חוסרים בכל סוגי הסניפים. בנוסף, מיקוד המבצע בשליש מסניפי הרשת בלבל את הצרכנים.

כאלטרנטיבה לסל של המדינה, שמחירי מוצריו הוחזרו למחיריהם המקוריים לפני הסל, השיקה קרפור את "ספיישל דיל" בכל סניפי הרשת ובאון-ליין - מספר קטן של מוצרים (24) במחיר אחיד ומוזל של עד 30% הנחה, שיתחלפו אחת לשבועיים. האפשרות לנצל את המחירים הנמוכים מותנת בקנייה מינימלית ב-99 שקלים. ועוד מוצרים בהנחות משתנות לפי סוגי הסניפים, ולא בהעלאה הדרגתית של מחירי הסל.

איך יגיבו הצרכנים?

איך ישפיע ייקור מוצרי הסל של המדינה על צרכני קרפור בפרט ועל הצרכנים בכלל? דעות המומחים חלוקות. "ההשפעה על הצרכנים תהיה שונה, כי קיים שוני בקהלי היעד ואין נתון על משקלם ברשת קרפור בפרט ובין הצרכנים בישראל בכלל", סבורה ד"ר דנה טבת, מומחית להתנהגות צרכנים בבית ספר אריסון למינהל עסקים באוניברסיטת רייכמן. לדבריה, "מצד אחד בקרפור שמרו על בנצ'מרק (בוחן ביצועים) שהיה ידוע מראש. מבצע תחום בזמן, שהסתיים והרשת חזרה לרמת מחיריה לפני המבצע, שהיו גבוהים במעט בהשוואה למתחריה הזולים. זאת כאשר היא עובדת לגמרי במסגרת החוק. מצד שני, לנו כצרכנים קשה לוותר על משהו שכבר קיבלנו. ומכיוון שקרפור לא חייבת דבר לאף אחד אי אפשר לבוא אליה בטענות ולכן צורת ביטול מחירי הסל לא בהכרח תוביל לכעס".

ד"ר טבת מזהה שלושה מודלים של צרכנים ותגובות שונות. "צרכנים שניצלו את המבצע לאורך קיומו עלולים לחוש תסכול, ישוו מחירים ויחפשו במרץ את המחירים הנמוכים בשוק. לאו דווקא בקרפור. צרכנים שרגילים לחנויות הרשת מסיבות נוחות ואחרות ימשיכו לקנות בהן. לעומת זאת צרכנים שעברו לקרפור מסניפים של רשתות אחרות והיו מוכנים לשלם בנוחיותם עלולים בהחלט לשוב לסופרים המקוריים בהם נהגו לקנות".

מוטי אזולאי, מנכ"ל "מגדלור לעסקים", המתמחה בחקר התנהגות צרכנים ושווקים דיגיטליים, רואה במבצע "הסל של המדינה" מבצע פופוליסטי שנכשל בהשפעה על יוקר המחיה כמו מבצעים דומים של התערבות ממשלתית ביוון ובצרפת בראשית העשור. "בעייתיות שתשפיע על קרפור".

"הרשת שהגיעה לארץ עם מיצוב של רשת זולה שתשפיע על יוקר המחיה, עם דגש על מוצרי המותג הפרטי הרבים שלה, לא לקחה בחשבון", טוען אזולאי, "שרוב מוצריה בתחום המזון לא יכולים להגיע ארצה מסיבות שונות כולל כשרות, ונמצאת כרגע במילכוד. בסוף הם משחקים כמו כולם מול היצרנים הגדולים שמשפיעים על יוקר המחיה".

קרפור לא יכלה להעלות מחירים בצורה הדרגתית, משוכנע אזולאי, מהלך שהיה מחייב אותה להמשיך לספוג עלויות כשהיא ערב הנפקה וחייבת להציג רווחיות ומכירות. "המבצע עליו הכריזה מהווה חזרה למבצעי שנות התשעים, מספר מצומצם של מוצרים בהוזלות תלויות קנייה. זה גורם לשחיקת בידול הרשת שמצטרפת לשיטת שופרסל. מהלך שעלול לעורר כעס אצל צרכנים, בעידן יוקר המחיה כשהתקציב של רבים מוגבל. הסניפים של קרפור ובעיקר של קרפור מרקט וסיטי יהיו יותר סניפים של הקהל הנאמן כמו שוכרי דירות וצעירים, פחות לקניות של משפחות".

לא נותר אלא לראות איך תשפיע על רשת קרפור תגובת הצרכנים.