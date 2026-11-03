שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם בראשית השבוע על צו חדש, שלפיו מס הדלק יופחת רק בחצי שקל מהלילה בחצות, במקום הפחתה בשקל שלם עד כה. בכך הבלבול המתמשך במחיר הדלק יסתיים מחר, אחרי שהמחיר עמד על 7.35 שקל ממוצאי שבת, כאשר המחיר הופחת ב-42 אגורות. לפי הצו, שעליו חתם שר האוצר, מחיר ליטר דלק אוקטן 95 יופחת מ-4 בנובמבר בחצות במחצית השקל בלבד, לעומת הפחתה של שקל שלם שתהיה עדיין בתוקף היום.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם בראשית השבוע על צו חדש, שלפיו מס הדלק יופחת רק בחצי שקל מהלילה בחצות, במקום הפחתה בשקל שלם עד כה. בכך הבלבול המתמשך במחיר הדלק יסתיים מחר, אחרי שהמחיר עמד על 7.35 שקל ממוצאי שבת, כאשר המחיר הופחת ב-42 אגורות. לפי הצו, שעליו חתם שר האוצר, מחיר ליטר דלק אוקטן 95 יופחת מ-4 בנובמבר בחצות במחצית השקל בלבד, לעומת הפחתה של שקל שלם שתהיה עדיין בתוקף היום.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם בראשית השבוע על צו חדש, שלפיו מס הדלק יופחת רק בחצי שקל מהלילה בחצות, במקום הפחתה בשקל שלם עד כה. בכך הבלבול המתמשך במחיר הדלק יסתיים מחר, אחרי שהמחיר עמד על 7.35 שקל ממוצאי שבת, כאשר המחיר הופחת ב-42 אגורות. לפי הצו, שעליו חתם שר האוצר, מחיר ליטר דלק אוקטן 95 יופחת מ-4 בנובמבר בחצות במחצית השקל בלבד, לעומת הפחתה של שקל שלם שתהיה עדיין בתוקף היום.