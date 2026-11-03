מחיר הדלק יעלה הלילה בחצות בחצי שקל ל-7.85 שקל, מחיר שיהיה בתוקף עד סוף החודש ויהיה למעשה מחיר שיא לחודש שלם בישראל.
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם בראשית השבוע על צו חדש, שלפיו מס הדלק יופחת רק בחצי שקל מהלילה בחצות, במקום הפחתה בשקל שלם עד כה. בכך הבלבול המתמשך במחיר הדלק יסתיים מחר, אחרי שהמחיר עמד על 7.35 שקל ממוצאי שבת, כאשר המחיר הופחת ב-42 אגורות. לפי הצו, שעליו חתם שר האוצר, מחיר ליטר דלק אוקטן 95 יופחת מ-4 בנובמבר בחצות במחצית השקל בלבד, לעומת הפחתה של שקל שלם שתהיה עדיין בתוקף היום.
מהפכת הטעינה החשמלית בתחנות
בתןך כך, מינהל התכנון ומשרד האנרגיה והתשתיות מקדמים הקלות ותמריצים להקמת עמדות טעינה מהירות לרכב חשמלי בתחנות דלק. המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה עדכון לתמ"א 18, תוכנית המתאר הארצית לתחנות תדלוק.
במסגרת העדכון, תתאפשר תוספת זכויות בנייה של עד 100 מ"ר להקמת חדרי חשמל, חדרי שנאים ומתקני טרנספורמציה ומיתוג בתחנות תדלוק שבהן יותרו לפחות חמש עמדות טעינה מהירה, קיימות או חדשות. ניתן גם יהיה להתיר הקמת מתקנים אלה גם בשטחים כלואים במחלפים, במטרה להרחיב את האפשרויות להקמת תשתיות הטעינה.
העדכון לתמ"א 18 נועד להתאים את תחנות התדלוק לשינויים הטכנולוגיים בענף הרכב ולביקוש הגובר לטעינה חשמלית.