מחיר ליטר 95 בתחנות הדלק ירד הלילה ל-7.35 שקל בשירות עצמי, ו-7.61 בשירות מלא, הוזלה של 42 אגורות. אבל, כבר ביום רביעי בחצות הוא יתייקר ב-50 אגורות ויעמוד על 7.85 שקל. הסיבה: הצו להפחתת מס הבלו בשקל יפוג, ובמשרד האוצר אמנם יאריכו את הצו אך יפחיתו את סכום ההנחה משקל לחצי שקל בלבד.
כזכור, בתחילת אוקטובר עמד מחיר הבנזין לזנק לשיא של 8.77 שקל לליטר. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התערב, האריך את צו הפחתת המס הקודם על הדלק והכפיל את ההפחתה לשקל שלם לליטר, לעומת חצי שקל בספטמבר. כך נקבע המחיר בשירות עצמי על 7.77 שקל לליטר.
ביום חמישי פרסם משרד האנרגיה את המחיר החדש לחודש נובמבר, 7.35 שקל, והסביר כי ההוזלה נבעה מהוזלה במחירי הדלק באגן הים התיכון. אבל, כאמור, ההוזלה צפויה להחזיק מעמד ימים ספורים בלבד. ב-5 בנובמבר פוקעת ההנחה הנוכחית במסים. משרד האוצר כבר פרסם תזכיר צו שלפיו ההנחה תוארך עד 30 בנובמבר, אבל תקטן בחצי: 50 אגורות לליטר במקום שקל.
ההנחות במסים עולות למדינה לא מעט. ההפחתה החדשה, כשתאושר, תעלה 136 מיליון שקל, ויחד עם ההפחתות הקודמות מגיעה העלות לכ-593 מיליון שקל בשלושה חודשים.