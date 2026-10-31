מחיר ליטר 95 בתחנות הדלק ירד הלילה ל-7.35 שקל בשירות עצמי, ו-7.61 בשירות מלא, הוזלה של 42 אגורות. אבל, כבר ביום רביעי בחצות הוא יתייקר ב-50 אגורות ויעמוד על 7.85 שקל. הסיבה: הצו להפחתת מס הבלו בשקל יפוג, ובמשרד האוצר אמנם יאריכו את הצו אך יפחיתו את סכום ההנחה משקל לחצי שקל בלבד.