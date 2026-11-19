חיפה כובשת את צמרת הביקושים: שכונת דניה זינקה למקום הראשון בדירוג השכונות המבוקשות בישראל, ולא פחות מ-9 שכונות בעיר התברגו ברשימת 20 המובילות. זו אחת ההפתעות הבולטות בדירוג השנתי של מדלן ו"ממון", שחושף גם נסיגה של שכונות ותיקות ומבוססות בתל-אביב, התחזקות מפתיעה של אשדוד ושינויים משמעותיים בהעדפות של מחפשי הדירות לנוכח המציאות הביטחונית, הצורך בממ"ד והחיפוש אחר איכות חיים ותמורה למחיר.

אז אילו שכונות חדשות טיפסו השנה בדירוג הפופולריות, מהן השכונות הוותיקות והמבוססות שדווקא איבדו גובה ובאילו מקרים נרשמו פערים של יותר מ-100 מקומות בדירוג בתוך שנה אחת בלבד? אתר מדלן ערך עבור "ממון" את דירוג השכונות המבוקשות השנתי שלו, המשווה את הביקוש לדירות בין נובמבר 2025 לאוקטובר 2026 לתקופה המקבילה בשנה שקדמה לה.

שכונת דניה בחיפה ( צילום: אלעד גרשגורן )

לפי הסקירה, השכונה שרשמה את הזינוק החד ביותר בביקושים היא נופי-ים (הגוש הגדול) בתל-אביב, שטיפסה מהמקום ה-317 למקום ה-181 בדירוג הארצי - עלייה של 136 מקומות. מנגד, יפו ד', אף היא בתל-אביב, רשמה את הירידה החדה ביותר: ממקום 167 ל-332, צניחה של 165 מקומות.

הדירוג מבוסס על התנהגות הגולשים באתר מדלן, ובכלל זה חיפושי דירות וצפיות במודעות למכירה, תוך כדי נטרול של השפעת השינויים בהיצע הדירות. לפיכך, הוא אינו מודד את מספר העסקאות שבוצעו בפועל או את השינוי במחירי הדירות, אלא את רמת העניין היחסית שמגלים מחפשי הדירות בשכונות השונות.

שכונת מרכז הכרמל בחיפה ( צילום: אלעד גרשגורן )

שכונת נרקיסים בראשון לציון ( צילום: עוז מועלם )

כאמור, אחת התופעות הבולטות בדירוג היא הדומיננטיות של חיפה, ש-9 משכונותיה נכללות ברשימת 20 השכונות המבוקשות ביותר בישראל. בראש הרשימה ניצבת שכונת דניה עם ציון ביקוש של 98.7. אחריה מדורגת גליל-ים החדשה בהרצליה, ששמרה על המקום השני עם ציון של 98.3. במקום השלישי נמצאת שכונת בת-גלים בחיפה, שדורגה ראשונה בשנה שעברה וירדה שני מקומות, ובמקום הרביעי שכונת החרוזים ברמת-גן, ששמרה על מיקומה. את המקום החמישי חולקות מרכז הכרמל בחיפה וכפר גנים ג' בפתח-תקווה.

עוד ברשימת השכונות המבוקשות בחיפה נמצאות נווה-שאנן במקום השביעי, אחוזה במקום השמיני, כרמליה במקום התשיעי, רמת אלמוגי במקום ה-14, רמת בגין במקום ה-17 וכרמל מערבי במקום ה-20. בולטת במיוחד כרמליה, שטיפסה מהמקום ה-21 למקום התשיעי. גם רמת אלמוגי עלתה 12 מקומות, מהמקום ה-26 למקום ה-14. בכך הצטרפו שתי השכונות לצמרת הדירוג, לצד כרמל מערבי שעלתה מהמקום ה-24 למקום ה-20.

צילום: איתמר סיידא

"העובדה שדניה בחיפה טיפסה למקום הראשון בדירוג הפופולריות הארצי משקפת מגמה רחבה של התחזקות הביקוש לשכונות איכותיות בכרמל", אומר ניצן רסקין, משנה למנכ"ל רי/מקס ישראל. "דניה עלתה למקום הראשון תוך כדי שמירה על נוכחות עקבית בצמרת בכל הרבעונים שנבדקו. בתוך כך, חיפה בולטת במיוחד בדירוג עם ריכוז גבוה של שכונות מובילות, מה שמעיד שהעיר כולה נהנית מעלייה בביקוש מצד רוכשי דירות המחפשים שילוב של איכות חיים, נוף, מוסדות חינוך חזקים ונגישות טובה ביחס למחירי המרכז".

למרות הדומיננטיות של חיפה בצמרת, העליות החדות ביותר בדירוג נרשמו דווקא בשכונות שממוקמות הרחק מהמקומות הראשונים. אחרי נופי-ים בתל-אביב מדורגת פארק-הים בנתניה, שטיפסה 128 מקומות, מהמקום ה-278 למקום ה-150. במקום השלישי נמצאת קריית-אילון בחולון, שעלתה 101 מקומות, מהמקום ה-159 למקום ה-58.

שכונת אחוזה בחיפה ( צילום: אלעד גרשגורן )

אחריהן מדורגות שכונת הכרמים (ציפור) במודיעין-מכבים-רעות, שטיפסה 94 מקומות מהמקום ה-269 למקום ה-175, ומשכנות אומנים (כורדני) בקריית-מוצקין, שעלתה 90 מקומות מהמקום ה-177 למקום ה-87.

אשדוד בולטת אף היא ברשימת השכונות שהתחזקו: 6 מתוך 50 השכונות שרשמו את העליות הגדולות ביותר בדירוג נמצאות בעיר, ובהן רבעים ט"ו, י"ב, ט"ז, י"א, י' והסיטי. רובע ט"ו טיפס 83 מקומות ורובע י"ב עלה 81 מקומות. גם מודיעין מציגה התחזקות, בין היתר בשכונת מוריה (בוכמן דרום), שעלתה 80 מקומות.

עם זאת, חשוב להבחין בין הזינוק בדירוג לבין רמת הביקוש עצמה. כך למשל, נופי ים אומנם רשמה את העלייה החדה ביותר, אך עדיין מדורגת במקום ה-181 בלבד. לעומתה, שכונות שעלו במספר קטן בהרבה של מקומות יכולות להימצא בצמרת הארצית.

בצד השני של הדירוג, ולמרות הצלחתה של שכונת הגוש הגדול, תל-אביב-יפו בולטת לרעה. לא פחות מ-20 מתוך 50 השכונות שרשמו את הירידות החדות ביותר בביקוש נמצאות בעיר. לצד יפו ד' שצנחה 165 מקומות, בולטת שכונת שפירא שירדה 150 מקומות, ממקום 141 ל-291. גם השכונות התקווה ונווה-עופר איבדו 126 מקומות כל אחת. שכונת תוכנית ל' ירדה 120 מקומות. ברשימת השכונות שאיבדו גובה נמצאות גם כוכב-הצפון, פלורנטין, גני-צהלה ורמת-החייל.









שכונת החרוזים ברמת גן ( צילום: אוראל כהן )

מהמרכז לפריפריה

"השכונות שרשמו את העלייה המשמעותית ביותר בביקוש בשנה האחרונה אינן בהכרח השכונות היוקרתיות ביותר, אלא בעיקר שכונות שמציעות שילוב של איכות חיים גבוהה, תשתיות חדשות ותמורה טובה למחיר", אומר רסקין, "רבות מהן הן שכונות חדשות או מתחדשות, עם בנייה מודרנית, פארקים, מוסדות חינוך ונגישות טובה למוקדי תעסוקה, כמו הירוקה המרכזית בהרצליה, פארק-הים בנתניה ונאות-אפק בקריית-ביאליק.

"בתוך כך, הנתונים משקפים מגמה של מעבר חלק מהביקוש משכונות ותיקות ומבוססות במרכז לשכונות איכות בערי הטבעת ובערים נוספות ברחבי הארץ. בולט במיוחד כוחה של חיפה, עם שלוש שכונות שנכנסו לטופ 20, לצד התחזקות הרצליה, מודיעין-מכבים-רעות וערים נוספות. נראה כי מחפשי הדירות מחפשים כיום שילוב של סביבת מגורים איכותית, קהילה חזקה ונגישות טובה, גם מחוץ למוקדי הביקוש המסורתיים של תל-אביב-יפו".

רסקין מוסיף בהקשר לנתוני העלייה באשדוד כי "בשנה האחרונה ניכרת התפצלות ברורה בביקושים בין תל-אביב-יפו לאשדוד. בתל-אביב נרשמה ירידה חדה בהתעניינות בשכונות שהובלו בעבר על ידי ציפיות להשבחה עתידית והתחדשות עירונית, כגון שפירא, התקווה, יפו ד', נווה-עופר ופלורנטין. בתוך כך, התחזקו שכונות מבוססות ובעלות מוצר מגורים איכותי ומיידי, כמו נופי-ים (הגוש הגדול), נגה וחלקי הצפון הישן. המגמה מצביעה על מעבר של רוכשים ממשקיעים המחפשים פוטנציאל עתידי למשפחות וקונים המחפשים ודאות, איכות חיים ומיקום מוכח".

לעומת זאת, אשדוד מציגה עלייה רוחבית בביקוש למספר שכונות במקביל, בהן רובע ט"ו, רובע י"ב, רובע ט"ז, הסיטי ורובע י"א. לדברי ריסקין, "העובדה שמספר רב של שכונות בעיר התחזקו במקביל, ללא נוכחות של שכונות אשדודיות ברשימת היורדות, מעידה כי הביקוש מופנה לעיר כולה ולא לאזור נקודתי. נראה כי שילוב של מחירים נגישים יותר ביחס לגוש דן, היצע של דירות גדולות בשכונות חדשות ואיכותיות, ותשתיות עירוניות מפותחות, הפך את אשדוד לחלופה אטרקטיבית עבור משפחות המחפשות תמורה גבוהה יותר למחיר".

שכונת בורוכוב בגבעתיים ( צילום: אוראל כהן )

לדברי נחמה בוגין, יו"ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל, "רוכשים היום פחות לחוצים לסגור עסקה, ויש להם זמן להשוות. לפי הלמ"ס, המדד של מחירי הדירות באוגוסט-ספטמבר היה נמוך ב-1.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והמחירים משתנים בקצב שונה בכל אזור. לכן, להערכתי, יותר אנשים בודקים מחדש מה התקציב שלהם מאפשר. לפעמים מתברר שבשכונה או בעיר סמוכה אותו תקציב מספיק לדירה עם עוד חדר, ועדיין אפשר להישאר קרובים לעבודה ולשמור על שגרת החיים".

צילום: ניר שהרבני

בוגין מציינת כי "בדירוג של מדל"ן רואים את התזוזה גם בין ערים וגם בתוך אותה עיר. חיפה עלתה משש לתשע שכונות בין 20 הראשונות, ובתל-אביב-יפו נרשמו גם הזינוק הגדול ביותר בדירוג, בנופי-ים (הגוש הגדול), וגם הירידה החדה ביותר, ביפו ד'. כשבאותה עיר יש שני קצוות כאלה, ממוצע עירוני לא אומר הרבה. החיפושים הם אינדיקציה מוקדמת לאן רוכשים מוכנים להגיע, אבל המחיר נקבע בעסקה. מי ששוקל מעבר צריך לבדוק כמה שולם בפועל על דירות דומות במקום שהוא בוחן ולא להסתמך רק על עלייה בהתעניינות בשכונה כזו או אחרת".

שכונת כפר גנים ג' בפתח תקווה ( צילום: ריאן פרויס )

תל-אביב מאבדת גובה

תל-אביב מציגה את אחת התמונות המורכבות בדירוג. מצד אחד, נופי-ים רשמה את הזינוק החד ביותר בישראל, עם עלייה של 136 מקומות. מצד שני, העיר מרכזת 20 מתוך 50 השכונות שרשמו את הירידות החדות ביותר. בין השכונות שנחלשו נמצאות יפו ד', שפירא, התקווה ונווה-עופר, אך גם שכונות מבוססות כמו רמת-אביב וכוכב-הצפון.

הסבר אפשרי הוא שמחפשי הדירות בתל-אביב הופכים לבררניים יותר. רמות המחירים הגבוהות בעיר יכולות להגביר את החשיבות של התמורה שמקבלים הרוכשים, ובכלל זה גיל הבניין, ממ"ד, חניה והאיכות של סביבת המגורים. שכונות ותיקות, שבהן חלק ניכר ממלאי הדירות נמצא בבניינים ישנים, עלולות להיפגע מהשינוי בהעדפות, בעוד ששכונות חדשות נהנות מיתרון יחסי. עם זאת, העובדה שגם שכונות מבוססות איבדו גובה מלמדת שאי-אפשר להסביר את התופעה באמצעות רמת המחירים או המיגון בלבד.

בניגוד לתל-אביב, שבה ניכרת שחיקה בשכונות ותיקות, בחיפה דווקא שכונות ותיקות ומבוססות ממשיכות למשוך עניין רב. אחד ההסברים האפשריים הוא היחס שבין מחיר הדירה לאיכות המגורים. חיפה מציעה מגוון רחב של שכונות, חלקן בעלות אופי יוקרתי, במחירים שבמקרים רבים נמוכים מאלה של שכונות מקבילות בגוש דן. לכך מצטרפים מאפיינים כמו נוף, קרבה לים, שטחים ירוקים ומוסדות חינוך.

באשדוד בולטת תופעה אחרת: שש שכונות בעיר נכללות בין 50 השכונות שרשמו את העליות הגדולות ביותר בדירוג. רובע ט"ו טיפס 83 מקומות ורובע י"ב עלה 81 מקומות, לצד התחזקות ברבעים ט"ז, י"א, י' והסיטי. בניגוד לתל-אביב, שבה נרשמים פערים חדים בין שכונות שונות, באשדוד מדובר בהתחזקות המתפרסת על פני כמה אזורים בעיר. ייתכן שהדבר משקף עניין גובר באשדוד כחלופת מגורים לערים יקרות יותר במרכז הארץ, בין היתר בזכות הנגישות התחבורתית לגוש דן ומגוון הדירות בעיר.

שכונת גליל ים בהרצליה ( צילום: אוראל כהן )

עם זאת, חשוב להדגיש שהשכונות שעלו בדירוג אינן בהכרח נמצאות בצמרת הארצית. רובע ט"ו, למשל, מדורג במקום ה-164 ורובע י"ב במקום ה-185. לכן נכון לתאר את המגמה כהתחזקות בפופולריות היחסית של שכונות באשדוד, ולא כמעבר של מוקד הביקוש הארצי לעיר.

צילום: מירב ריגלר

לדברי טל קופל, מנכ"ל מדלן, דירוג השכונות המבוקשות מצביע על שינוי מהותי בהעדפות של מחפשי הדירות. "מצד אחד, אנחנו רואים ירידה במיקומן של שכונות ותיקות שבאופן מסורתי נחשבות למבוקשות מאוד, כמו רמת-אביב, רמת-חן ואם המושבות. מנגד, שכונות המאופיינות בבנייה מודרנית עם ממ"דים רושמות זינוק משמעותי - בין אם אלו השכונות שקפצו הכי הרבה מקומות בדירוג כמו נופי-ים בתל-אביב, קריית-אילון בחולון והכרמים במודיעין-מכבים-רעות, ובין אם אלו שכונות שעשו קפיצה והתברגו השנה לרשימת 20 השכונות המבוקשות ביותר, כמו נווה-זמר ברעננה, הירוקה המרכזית בהרצליה וכרמליה בחיפה. התזוזות האלה מראות שהרוכשים היום לא ננעלים בהכרח על אזורי הביקוש הקלאסיים, אלא מתעדפים בבירור שכונות שמציעות מענה קריטי של ביטחון, מיגון תקני וסביבת מגורים חדשה".

שכונת רחביה בירושלים ( צילום: אלכס קולומויסקי )

מקום בצמרת

מחוץ לתל-אביב נרשמו ירידות חדות בשכונת גלי-כרמל וז'בוטינסקי בטירת-כרמל, שצנחה 156 מקומות מהמקום ה-223 למקום ה-379; במושבה הגרמנית בחיפה, שירדה 147 מקומות מהמקום ה-230 למקום ה-377; ובקריית-משה בירושלים, שירדה 130 מקומות מהמקום ה-115 למקום ה-245. הירידות לא מעידות בהכרח על ירידה מוחלטת במספר המתעניינים בדירות בשכונות הללו. מאחר שמדובר בדירוג יחסי, הן יכולות לשקף גם התחזקות של שכונות אחרות ביחס אליהן.

שינויים נרשמו גם ברשימת 20 השכונות המבוקשות ביותר. שש שכונות חדשות נכנסו השנה לצמרת, ושש אחרות נפלטו ממנה. את הקפיצה הגדולה ביותר מבין השכונות החדשות בצמרת רשמה הירוקה המרכזית בהרצליה, שטיפסה 24 מקומות, מהמקום ה-37 למקום ה-13. נווה-זמר ברעננה עלתה מהמקום ה-22 למקום ה-11, ובורוכוב בגבעתיים טיפסה מהמקום ה-30 למקום ה-19. אליהן מצטרפות שלוש שכונות חיפאיות: כרמליה, רמת-אלמוגי וכרמל-מערבי.

שכונת נווה זמר ברעננה ( צילום: יריב כץ )

מנגד, שכונות שנחשבו למוקדי ביקוש חזקים נדחקו מחוץ לרשימת 20 המובילות. רמת-חן ברמת-גן ירדה מהמקום העשירי למקום ה-28, ורמת-אביב בתל-אביב ירדה מהמקום ה-13 למקום ה-22. גם אם המושבות החדשה בפתח-תקווה יצאה מהצמרת, לאחר שירדה מהמקום ה-15 למקום ה-21. שכונת הראשונים ברמת-גן נסוגה מהמקום ה-17 למקום ה-31, נווה-גן בפתח-תקווה ירדה מהמקום ה-19 למקום ה-41, והשכונה הירוקה בכפר-סבא ירדה מהמקום ה-20 למקום ה-23.