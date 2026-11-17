"יש כאן הזדמנות אמיתית לנשים לתפוס הובלה בהמון תחומים ולבסס תשתית ניהולית חדשה", מסכמת אנסקי. "לא מדובר בנשים בוגרות 8200 או הטכניון, אלא שברגע שיש לך עוזרות שכולן בינות שמסונכרנות 24/7 לרצון שלך ולמה שאת בונה, זה רק עניין של זמן עד שתוכלי להגיע לגרסה הכי טובה של עצמך. כמובן שככל שאנחנו לומדות אחת מהשנייה, הצמיחה המשותפת הזאת מייצרת הישגים גדולים יותר. AI עוזר לי להפוך מחשבה לפעולה, ועוזר לי להעביר את היכולת הזאת לנשים נוספות".