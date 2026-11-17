אחרי שמיכל אנסקי הוכיחה את יכולותיה היזמיות כשהקימה את שוק האיכרים בנמל תל אביב, היא מתייצבת כעת בחזית של מיזם מסקרן: "קהילת נשות ה-AI של ישראל". במסגרת המיזם נשים לומדות כיצד לרתום את הבינה המלאכותית לצרכים מקצועיים. המשתתפות עוברות קורסים, מפגשי תרגול וסדנאות ונתמכות בעזרת הקהילה.
"יצאתי לדרך בזמן הלחימה מול איראן. כבר אז שלטתי היטב ב-AI, וכאשר היזמים פלג דרור ושון חורובצקי, בני 28, פנו אליי ואמרו שהם מחפשים אשת תקשורת ועסקים שתוביל את הקהילה שהם מקימים, הלכתי על זה מיד", מספרת אנסקי.
כששאלה מי יהיו הנשים שייקחו חלק במיזם, השיבו לה: "מי שאת תביאי". לדבריה, התשובה הזאת אפשרה לה לייצר תנועה אמיתית שצומחת מתוך השטח.
לקבל החלטות
"אני משתמשת ב-AI. בניתי לעצמי מטה דיגיטלי שלם: כשאני מקבלת הצעת מחיר או חוזה, אני מזינה אותם למערכת, מבקשת ניתוח מעמיק, מנהלת מו"מ ועוקבת אחרי הביצוע. מבחינתי זו עצמאות אמיתית. היכולת להגיע מוכנה, לשלוט במספרים ובתנאים ולקבל החלטות מדויקות".
למה רק נשים? "נשים מנהלות כמעט תמיד כמה פרויקטים במקביל. כשאנחנו רותמות את כלי ה-AI בתשלום, שמעניקים יכולות איכותיות, ומערכת מובנית שמבטיחה שלא נפספס אף שלב, אנחנו מצליחות לסגור קצוות ולדייק כל פרט. לי, למשל, יש עוזרת אישית חכמה בשם מרים פלנטי".
כיצד מרים פלנטי פועלת בשמך? "אני מקימה כעת מרפאה לבריאות האישה. מרים פנתה מטעמי לרופאה מסנט פטרסבורג, התכתבה איתה ברוסית על אפיגנטיקה, מעבדות ורגולציה, ובמקביל איתרה אלטרנטיבה בקופנהגן. היא הגיעה שם לרופא מקומי, פנתה אליו בדנית והציעה שיתוף פעולה – הכל ישירות דרכה. הרופא השיב לשאלות שמרים ניסחה והפנה אותי למירב, ישראלית שעובדת איתו. כעת מירב ואני כבר מקדמות שיתוף פעולה עסקי.
"זהו עידן של תקשורת שאינה מוגבלת בזמן או במקום, שמאפשר לנשים לעבוד ברישות גלובלי. כשמישהי מ-1,200 החברות בקהילה מנסחת פרומפט מוצלח, היא מיד משתפת אותו. נשים עובדות אחרת; שנים רבות אני מקפידה על העדפה מתקנת בעסקים שלי. כיום אני עובדת מול הסוכנת שלי, ובכל בוקר מאשרת את המיילים שהיא ניסחה בזמן שישנתי".
"אנחנו לומדות אחת מהשנייה והצמיחה המשותפת הזו מייצרת הישגים יותר גדולים. AI עוזר לי להפוך מחשבה לפעולה, ועוזר לי להעביר את היכולת הזאת לנשים נוספות"
ליווי אישי
חברות המיזם עוברות וובינרים, קורסים, ליווי אישי והרצאות פרונטליות כדי לחדד את השליטה בכלים וליישם אותם בעבודה השוטפת.
"המערכות הללו מאפשרות קפיצה משמעותית ביכולת המימוש. מי שחרוצה, מעמיקה ויודעת לדרוש מהעוזר האישי ביקורתיות ואיכות – מזנקת קדימה. המטרה שלי היא לראות כמה שיותר נשים מובילות את עולם ה-AI, כי אנחנו מקבלות החלטות מצוינות תוך כדי תנועה".
משתתפות המיזם הן בנות 65-35. אנסקי מספרת בחיוך כי כשאמה, מחברת ספרי הבישול ואשת הקולינריה שרי אנסקי, שחוגגת בימים אלה 70, מגיעה לשחות בבריכת גורדון, חברותיה קוראות לעברה: "איזו גאונה הבת שלך, מלמדת אותנו AI".
"יש כאן הזדמנות אמיתית לנשים לתפוס הובלה בהמון תחומים ולבסס תשתית ניהולית חדשה", מסכמת אנסקי. "לא מדובר בנשים בוגרות 8200 או הטכניון, אלא שברגע שיש לך עוזרות שכולן בינות שמסונכרנות 24/7 לרצון שלך ולמה שאת בונה, זה רק עניין של זמן עד שתוכלי להגיע לגרסה הכי טובה של עצמך. כמובן שככל שאנחנו לומדות אחת מהשנייה, הצמיחה המשותפת הזאת מייצרת הישגים גדולים יותר. AI עוזר לי להפוך מחשבה לפעולה, ועוזר לי להעביר את היכולת הזאת לנשים נוספות".