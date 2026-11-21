ואינפלציה בשפל של חמש שנים וחצי: לכאורה, חלומו של כל שר אוצר. אלא שהנתונים שפרסמה הלמ"ס בשבוע האחרון אינם מספרים את הסיפור כולו. מאחוריהם מצטברים סימנים להאטה, שמעמידים בספק את ההכרזות על מצבו המצוין של המשק.

ואינפלציה בשפל של חמש שנים וחצי: לכאורה, חלומו של כל שר אוצר. אלא שהנתונים שפרסמה הלמ"ס בשבוע האחרון אינם מספרים את הסיפור כולו. מאחוריהם מצטברים סימנים להאטה, שמעמידים בספק את ההכרזות על מצבו המצוין של המשק.

נתון הצמיחה ברבעון השלישי של 2026 מושפע מאוד מייצור בחו"ל הנכלל בתוצר הישראלי, בין היתר בשל פעילות מלאנוקס שבבעלות אנבידיה. בניכוי הייצור הזה, הצמיחה לעומת הרבעון הקודם מסתכמת ב-4% בחישוב שנתי. נתון סביר, אך רחוק מתמונה של פריחה מקומית, והתחזיות לתחילת 2027 חלשות יותר.

נתון הצמיחה ברבעון השלישי של 2026 מושפע מאוד מייצור בחו"ל הנכלל בתוצר הישראלי, בין היתר בשל פעילות מלאנוקס שבבעלות אנבידיה. בניכוי הייצור הזה, הצמיחה לעומת הרבעון הקודם מסתכמת ב-4% בחישוב שנתי. נתון סביר, אך רחוק מתמונה של פריחה מקומית, והתחזיות לתחילת 2027 חלשות יותר.

נתון הצמיחה ברבעון השלישי של 2026 מושפע מאוד מייצור בחו"ל הנכלל בתוצר הישראלי, בין היתר בשל פעילות מלאנוקס שבבעלות אנבידיה. בניכוי הייצור הזה, הצמיחה לעומת הרבעון הקודם מסתכמת ב-4% בחישוב שנתי. נתון סביר, אך רחוק מתמונה של פריחה מקומית, והתחזיות לתחילת 2027 חלשות יותר.

גם ירידת מדד אוקטובר ב-0.1%, שהורידה את האינפלציה השנתית ל-1.1%, אינה בהכרח בשורה טובה בלבד. מדד שלילי עשוי לשקף גם התקררות בביקושים. הירידה במחירי הדירות ותלונות הקבלנים על הקשיים בענף מחזקות את החשש שהציבור מצמצם הוצאות.

גם ירידת מדד אוקטובר ב-0.1%, שהורידה את האינפלציה השנתית ל-1.1%, אינה בהכרח בשורה טובה בלבד. מדד שלילי עשוי לשקף גם התקררות בביקושים. הירידה במחירי הדירות ותלונות הקבלנים על הקשיים בענף מחזקות את החשש שהציבור מצמצם הוצאות.

גם ירידת מדד אוקטובר ב-0.1%, שהורידה את האינפלציה השנתית ל-1.1%, אינה בהכרח בשורה טובה בלבד. מדד שלילי עשוי לשקף גם התקררות בביקושים. הירידה במחירי הדירות ותלונות הקבלנים על הקשיים בענף מחזקות את החשש שהציבור מצמצם הוצאות.