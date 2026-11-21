צמיחה בקצב שנתי של 8% ואינפלציה בשפל של חמש שנים וחצי: לכאורה, חלומו של כל שר אוצר. אלא שהנתונים שפרסמה הלמ"ס בשבוע האחרון אינם מספרים את הסיפור כולו. מאחוריהם מצטברים סימנים להאטה, שמעמידים בספק את ההכרזות על מצבו המצוין של המשק.
נתון הצמיחה ברבעון השלישי של 2026 מושפע מאוד מייצור בחו"ל הנכלל בתוצר הישראלי, בין היתר בשל פעילות מלאנוקס שבבעלות אנבידיה. בניכוי הייצור הזה, הצמיחה לעומת הרבעון הקודם מסתכמת ב-4% בחישוב שנתי. נתון סביר, אך רחוק מתמונה של פריחה מקומית, והתחזיות לתחילת 2027 חלשות יותר.
גם ירידת מדד אוקטובר ב-0.1%, שהורידה את האינפלציה השנתית ל-1.1%, אינה בהכרח בשורה טובה בלבד. מדד שלילי עשוי לשקף גם התקררות בביקושים. הירידה במחירי הדירות ותלונות הקבלנים על הקשיים בענף מחזקות את החשש שהציבור מצמצם הוצאות.
אזהרה מוחשית
בשוק העבודה האזהרות מוחשיות יותר. מתחילת אוקטובר פוטרו כ-3,000 עובדים בתוך כשישה שבועות, בעיקר בהייטק, בסטארטאפים ובחברות בורסאיות גדולות. התייעלות והטמעת בינה מלאכותית, לצד ירידה במספר המשרות הפנויות ביחס למחפשי עבודה, מקשות על אקדמאים ומנהלים למצוא תעסוקה חלופית.
מהלכי צמצום
גם במגזר הפיננסי מצמצמים: ישראכרט מתכננת להפחית עד 370 משרות ב-2027, ובקבוצת דיסקונט צפויה מצבת העובדים להצטמצם בכ-600 השנה. בעקבות המיזוג עם מרכנתיל צפויים לפרוש עוד 500 עד 600 עובדים ב-2027 וב-2028. מהלכי צמצום נרשמים גם בבינלאומי ובוואן-זירו. לא כולם פיטורים, אך כולם מצביעים על שינוי בצורכי המעסיקים.
לכך מצטרפות ההתפתחויות בשווקים. ביום שישי צנח נאסד"ק ב-5.28% ואנבידיה איבדה 14%. התלות בענף הטכנולוגיה, שמספק למשק הכנסות ותעסוקה, הופכת את הזעזוע בבורסות לאיום שהשלכותיו האפשריות חורגות מההפסדים בתיקי ההשקעות. המפולת במניות הטכנולוגיה בוול סטריט עלולה להקשות על חברות ישראליות לגייס הון ולהרחיב פעילות. היחלשות השקל, מצידה, מאיימת לייקר את היבוא ולעכב הפחתות ריבית. כך עלולים הצרכנים והעסקים לספוג התייקרויות ולהמשיך לשאת בהחזרי הלוואות גבוהים, דווקא כשהפעילות זקוקה לעידוד.
גם החשש מבידוד מדיני וכלכלי ומחרמות על חברות ובנקים ישראליים מכביד על נכונותם של משקיעים זרים להזרים לכאן כסף. העלייה בהשקעות מסתירה ריכוז בענקיות טכנולוגיה בודדות, שחלק מפעילותן בחו"ל, בעוד בתעשייה המסורתית ובסטארטאפים צעירים נרשם קיפאון.
ישראל אינה במיתון טכני, המוגדר כשני רבעונים רצופים של התכווצות בתוצר. המשק עדיין מפגין חוסן, אך הפער בין הנתונים המרשימים והכרזת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ש"המצב הכלכלי שלנו מצוין" לבין הקשיים בשטח מחייב תשומת לב.
עידוד השקעות
כדי למנוע האטה נדרשים עידוד השקעות מגוונות, מענה לגל הפיטורים ויצירת ודאות מדינית ותקציבית. אלא שבהיעדר ממשלה חדשה, הרפורמות והתוכניות עלולות להתעכב עוד שבועות. השאלה אינה רק כמה צמחנו ברבעון שעבר, אלא מה יאפשר לנו לצמוח ברבעון הבא.