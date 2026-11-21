הטייקון האוסטרלי רופרט מרדוק הוא, בקלות, האיש שהשפיע הכי הרבה על התקשורת האמריקנית והפוליטיקה שלה במאה ה-21. שליטתו בערוץ פוקס ניוז ועיתונים כמו וול סטריט ג׳ורנל והניו יורק פוסט, יצרה שינוי ססמי שהוביל לעלייתו של דונלד טראמפ. מרדוק בן ה-95 כבר לא מנהל יותר את תאגיד ניוז קורפ (News Corp) אותו ייסד, ולפני שלוש שנים העביר את מרבית השליטה בתכנים לבנו הבכור, לאכלן.

בנו הצעיר של מרדוק, ג׳יימס, הכבשה השחורה הפוליטית של המשפחה, התפטר כבר ב-2020 מדירקטוריון ניוז קורפ בעקבות חילוקי דעות חריפים סביב גופי התקשורת המשפחתיים, אותם האשים בהפצת מידע כוזב ובהכחשת משבר האקלים. ג'יימס כינה את אביו מיזוגן, ותיאר את פוקס ניוז כ"סכנה לדמוקרטיה האמריקנית". אחר כך הגיע מאבק ירושה משפטי גדול, בסיומו ויתרו ג׳יימס ושתיים מאחיותיו על חלקם בשליטה בחברות המדיה המשפחתיות.

גלריה ג'יימס מרדוק ( צילום: Joel Ryan\AP )

את החופש הזה מתרגם עכשיו ג׳יימס, יחד עם אשתו קתרין, להשפעה אדירה על המפלגה הדמוקרטית. לאחר שיצא מהקרן המשפחתית עם הון המוערך בכ-3 מיליארד דולר, הוא מנסה לייצר משקל נגד לפוקס ניוז. בקיץ רכש את ניו יורק מגזין, ואת אתר החדשות ורשת הפודקאסטים של Vox Media. הם בחנו גם רכישה של חברת Crooked Media, שמפיקה את הפודקאסט הליברלי הפופולרי Pod Save America. בקיצור, זו האסטרטגיה של אבא רופרט, רק בכיוון הפוליטי הפוך.

עכשיו מתכוונים בני הזוג מרדוק להיכנס בכל הכוח לפריימריז הדמוקרטים לנשיאות, שיעבירו הילוך בתחילת 2027. המטרה: לוודא שהמועמד/ת הדמוקרטים יהיו אנשי מרכז מתונים. מאז 2020 תרמו המרדוקים יותר מ-30 מיליון דולר ישירות למועמדים ולקבוצות פוליטיות דמוקרטיות. הזוג נמנה עם התורמים המרכזיים של סופר פאק חדש שנקרא Majority Democrats (רוב דמוקרטי), שמתמקד בגיוס דור חדש של מנהיגים מהמרכז-שמאל.

ג'יימס (מימין), רופרט ולאכלן מרדוק. היום יש פחות חיוכים במשפחה ( צילום: Photo by JUSTIN TALLIS / AFP )

מיד אחרי בחירות האמצע בהן זכו הדמוקרטים בניצחון גדול, אירח הארגון ועידת ענק בדנבר שמשכה אליה מועמדים פוטנציאליים לריצה ב-2028. ביניהם היו השניים המועדפים על המרדוקים: מושל פנסילבניה ג'וש שפירו ושר התחבורה לשעבר פיט בוטיג'ג. מועמדים אפשריים נוספים שהמרדוקים מחבבים הם הסנטור הפופולרי ג׳ון אוסוף מג'ורג'יה, הסנטור מארק קלי מאריזונה והסנטורית אליסה סלוטקין ממישיגן.