בשבוע שעבר רכשה אל על 25% ממניות מועדון "הנוסע המתמיד" משותפתה במועדון חברת הפניקס, תמורת כמיליארד שקל, סכום המשקף שווי של כ-4 מיליארד שקל למועדון, סכום שהפתיע את העיתונות הכלכלית ואת שוק ההון.

קדמה לכך עסקת ישראכרט, שהסכימה לשלם לאל על כ-100 מיליון שקל בשנה למשך עשור בעבור הזכות להנפיק את כרטיס האשראי Fly Card של חברי המועדון.

אל על ( צילום: Jack GUEZ / AFP )





העסקה של אל על עם הפניקס העלתה שאלות רבות מגולשי ynet שתהו ממה בכלל מרוויח המועדון? הרי הוא נועד לחלק הטבות לנוסעי החברה. התשובה הפשוטה היא: המועדון מרוויח מכם — הנוסעים המתמידים, ובעיקר מ-570 אלף מחזיקי כרטיס האשראי פלייקארד (שעוברים בהדרגה לישראכרט). אם חשבתם שמבחינת אל על הכרטיס נועד רק כדי שתצברו נקודות ותגלו נאמנות לחברה, המציאות הפיננסית שונה לחלוטין.

איתות למשקיעים

הרמז הראשון טמון בדוחות אל על לתשעת החודשים הראשונים של השנה, שבהם צוין כי הרווח הנקי שרשם המועדון הסתכם ב-160 מיליון שקל. בעבר פירסמה אל על נתונים חלקיים בלבד שאינם פיננסיים לגבי המועדון. ההערכה בשוק היא כי פרסום הרווחיות נועד לאותת למשקיעים שאל על אינה רק חברת תעופה התלויה בתנודתיות גיאופוליטית, אלא מחזיקה במנוע רווח פיננסי עצמאי — וכן להצדיק את המחיר הגבוה ששילמה להפניקס.

איך המועדון מייצר כסף? נתח מעמלות הסליקה: בכל חיוב שנעשה בכרטיס (תשלום חשבון חשמל, קניות בסופרמרקט וכו'), אל על מקבלת מחברת האשראי אחוז מסוים מעמלות הסליקה הנגבות בגין הפעילות השוטפת.

הכנסות מריבית על הלוואות: נוסף על עמלות ה"גיהוץ", בכל הלוואה שנלקחת באמצעות הכרטיס, אל על מקבלת נתח מהכנסות הריבית שגובה חברת האשראי. כידוע, הציבור הישראלי מוביל בלקיחת הלוואות צרכניות: בדוח לתשעת החודשים הראשונים של השנה שפירסמה חברת כרטיסי האשראי מקס, תיק האשראי להלוואות רכב בלבד הגיע ל-5.5 מיליארד שקל.

המרות מט"ח: אל על נהנית מנתח מעמלות המרת המט"ח בעת ביצוע עסקאות בחו"ל.

למה חברות כרטיסי האשראי מוכנות להתחלק ברווחים? המאמצים שעשתה ישראכרט כדי להעביר אליה את כרטיס המועדון (שהונפק קודם לכן בשיתוף כאל) ממחישים את כוחו של המותג. ישראכרט לא רק שיפרה את שיעור חלוקת הרווחים לאל על, אלא התחייבה לתשלום של כ-100 מיליון שקל בשנה על עצם הזכות להנפיק את הכרטיס.

הסיבה: מחזיקי פלייקארד נחשבים לאוכלוסייה מבוססת עם מחזורי הוצאה גבוהים במיוחד, הנובעים גם מהרצון לצבור נקודות לכרטיסי טיסה — מה שמייצר עמלות סליקה והכנסות מימון גבוהות בהרבה מהממוצע. בעסקה זו קנתה ישראכרט נתח שוק יוקרתי ומאגר נתונים רחב על הרגלי הצריכה, שיאפשר לה להציע מוצרים פיננסיים נוספים (כגון ביטוחים ואשראי).

מקורות רווח נוספים: מכירת נקודות לגופים עסקיים: חברות מסחריות רוכשות מאל על נקודות מראש במזומן, בעוד מימושן על ידי הלקוח נפרס על פני זמן. כך למשל, חברת הבנייה יובלים יצאה במבצע "קנה דירה וקבל נקודות טיסה" (שקל שווה נקודה), וחברת פז מעניקה נקודות על תדלוק באפליקציית yellow (נקודה לכל 5 שקלים, ונקודות כפולות למשלמים בפלייקארד). שיתופי הפעולה נשענים על הרצון של הצרכן ב"כרטיס חינם", המבטיח נאמנות למותגים השותפים.

הנקודות שנמחקות

עלות שולית אפסית וא-מימוש (Breakage): העלות של כרטיסי ההטבה שהחברה מעמידה לחברי המועדון היא שולית, שכן לרוב הנוסעים מושבים במושבים שנותרו ריקים, כאשר בעונות שיא המימוש מוגבל מראש. בנוסף, אל על נהנית מנקודות רבות שנמחקות או שאינן ממומשות מחמת פקיעת תוקף או צבירה בלתי מספקת — מה שמשאיר את מלוא התמורה הכספית כרווח נקי. במקביל, חברים רבים משלמים כסף מזומן להשלמת נקודות חסרות לרכישת כרטיס.

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