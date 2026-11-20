נטע אלחמיסטר יכולה לעמוד מול מאה אנשי צוות על סט צילומים, להצטלם בביקיני ולדעת בדיוק איך להחזיק את הגוף, לאן להסתכל ואיזו הבעה לתת. היא עושה את זה כבר יותר מעשור בתור אחת הדוגמניות המצליחות בישראל. אבל יש מצלמה אחת שגם היום, אחרי כל השנים, היא עדיין מתקשה להתמודד איתה: זו שבטלפון הנייד שלה.

נטע אלחמיסטר ( צילום: נאור אפל )

דווקא חלוצת המכירות באינסטגרם בישראל, האישה שסייעה להפוך את האפליקציה למכונת פרסום משומנת, מתקשה עדיין להסתכל אל העדשה ולדבר. "אני מרגישה שלפעמים יוצא לי לא אותנטי, למרות שאני מנסה", היא מודה בריאיון לפודקאסט "מחוץ לפריים". אלחמיסטר לא שוללת שמדובר בחוסר ביטחון מבחינתה. "אני לא תמיד מרגישה בשיא שלי ויש דברים שאני פחות אוהבת בעצמי, וזה בסדר… בסוף אתה אוהב להראות מה שאתה הכי טוב בו", היא אומרת. "אני בחורה ביישנית, אבל תשים אותי עכשיו על סט צילומים עם 100 אנשים עומדים - אתה תראה ממני דמות אחרת. אני נכנסת לתוך המשחק הזה, וכיף לי".

יש פער בין הדמות הציבורית שלך לבין האדם שאת. מה הפער ולמה הוא קורה? "שאלה יפה. אני חושבת שזה קורה בגלל שאני לא באמת פותחת את כל כולי בפלטפורמה של האינסטגרם, למרות שבשנים האחרונות אני משתדלת. לנהל שיח אחד על אחד זה לא כמו לשמוע בן אדם שפותח סטורי ומדבר, כי בסוף יש משהו כן שלא תמיד יכול לבוא לידי ביטוי ברשתות.

בתחילת הקריירה, כמעט בכל כתבה או ריאיון היו הערות על תמונות שלי שהן פרובוקטיביות ומייצרות שיח. תמיד היו לוקחים את זה להיבט הלא טוב, 'היא מצליחה בגלל שהיא מאוד מאוד פרובוקטיבית'. מה הקשר?

"הפער הזה נוצר כי אתה שופט בן אדם לפי תמונה, והתמונות שלי הן הרבה פעמים מדוגמנות - קשוחות, יותר סקסיות - כי זה משהו שאני אוהבת ומתחברת אליו מאז שנכנסתי לעולם הדוגמנות, אבל בסופו של דבר אני ראשל"צית, ילדה של אמא ואבא, לא מתערבבת, לא יוצאת. אתה לא תראה אותי, לא תשמע עליי צהוב ורכילות. בסוף אני חוזרת מיום עבודה, באה הביתה, שותה את הקפה שלי והולכת לישון ב-23-22 בלילה. אני לא מרבה לנצל את הטייטל שלי וליהנות מהחיים עד הסוף. אנשים לא מבינים למה אני נהנית להיות בבית עם המשפחה ולא לעשות כלום. זה הבילוי שלי בשגרה היומיומית שלי - זרוקה על הספה עם פיג'מה - ואני בשיא שלי!".

"כשאני זרוקה על הספה עם פיג'מה ואני בשיא שלי". נטע אלחמיסטר ( צילום: עמית מאוזר, קסטרו )

אלא שבמשך שנים, דווקא הצד הזה באישיותה כמעט לא זכה לביטוי באופן שבו סוקרה בתקשורת. התמונות בבגדי הים, החשיפה והעיסוק במראה החיצוני שלה תפסו את מרכז תשומת הלב, בזמן שאלחמיסטר כבר הייתה אשת עסקים לכל דבר ועניין. מבחינתה, לא רק שהדימוי הציבורי לא שיקף את מי שהיא באמת, הוא גם האפיל על העבודה הקשה שהסתתרה מאחוריו.

"לא פרגנו לי בהתחלה אבל לא הקשבתי, כי אני יודעת מי אני. לא עניין אותי שאנשים לא מעריכים את העבודה. התעסקתי בלשבת בבית אחרי יום שלם ולספור עם נועה (בני, שותפתה. ר"ב) כסף".

את זוכרת את הפעם הראשונה שחווית חוסר פרגון? "בתחילת הקריירה, כמעט בכל כתבה או ריאיון היו הערות על תמונות שלי שהן פרובוקטיביות ומייצרות שיח. תמיד היו לוקחים את זה להיבט הלא טוב, 'היא מצליחה בגלל שהיא מאוד מאוד פרובוקטיבית'. מה הקשר? אני מבחינתי מצליחה כי פרסמתי את הבגד ים על הגוף שלי ובזכות התמונה הזאת באו אליי בנות לחדר וקנו בגדי ים. לא עניין אותי בכלל להתעסק בפרובוקציה, עניין אותי להתעסק בביזנס".

ניסית להגיד את זה? "לא התעסקתי בזה בכלל. אני זאת אני. אתה לא תראה ריאיון אחד שאני מדברת ככה ובאחר ככה. תמיד הבאתי את מי שאני - בין אם זה בתמונות חשופות או ברמה האישית, הבעת דעה. שיגידו, שידברו".

לא מתביישת להתנצל, בלי אגו

אגו הוא לא חלק מהמשחק של נטע אלחמיסטר, לפחות לדבריה. אלחמיסטר, שמככבת בנבחרת הפרזנטורים של קסטרו, מעידה על עצמה שאינה עסוקה בתחרות עם דוגמניות אחרות, אבל מכירה היטב את האינטרסים והיריבויות שמתקיימים מאחורי הקלעים. מבחינתה, לא כל מי שמצטלמת איתה לקמפיין היא בהכרח חברה, ולא כל חברות שנראית קרובה מבחוץ היא כזאת גם מקרוב. היא למדה שלפעמים גם חברות היא חלק מהמשחק.

"לא כל חברות היא תמיד אמיתית". נטע אלחמיסטר ( צילום: עמית מאוזר, קסטרו )

יש אגו ואינטריגות בתוך נבחרת כזאת? "לי לא. אני בטוחה שיש אגו וזה קיים, מה לעשות? בסוף אתה שם חבורה של אנשים שלכל אחד קריירה משלו ורוצה לעמוד בפני עצמו, וזה מתנגש. אבל אני חושבת שבקסטרו היתרון זה שאנחנו חברות מלפני. להיפך, שמחנו שאנחנו ביחד. היה פרגון על ההתחלה".

אבל בעולם האינסטגרם, ההשקות והקמפיינים תמיד נראה שכולם חייבים להיות חברים. "לא חייבים להיות חברים. אני יכולה להגיד לך שיש לי חברים מהתעשייה, אבל יש לי חברים גם מהבית. ולא כל חברות - בין אם היא מהתעשייה או בין אם היא מהבית - היא תמיד אמיתית. אין מה לעשות, לפעמים משחקים את המשחק גם".

בתפיסה שלי - אין חברים בתעשייה. "אני לא מסכימה עם זה. קורל סימנוביץ' למשל חברת אמת שלי, אוריה עזרן חברת אמת שלי. יש כמה בנות בתעשייה שאני יכולה להגיד לך שהן באמת באמת חברות שלי. אבל מצד שני, אני יכולה גם לקחת את נקודת המבט שלך, יש בזה משהו - שבסוף יש אינטרסים וזה לא תמיד מצליח ומתכנס לחברות אמת".

הייתה פעם שנפגעת? שחשבת שזאת חברות אמת ואז גילית שזאת חברות של אינטרסים? "היה לי מקרה עם בר זומר. היום אנחנו באמת חברות מאוד טובות, והייתה תקופה שבה היא נפגעה ממני ואני נפגעתי ממנה".

חברת אמת. נטע אלחמיסטר (משמאל) עם קורל סימנוביץ' ( צילום: אמיר מאירי )

מה זה היה, פערים בציפיות? "היו פערים כי היינו חברות מאוד מאוד טובות, והיו כאלה סכסוכים עסקיים שלא היו קשורים אליי ואיכשהו גם נקשרו אליי. אבל לימים באמת התגברנו על זה, וכשישבנו ודיברנו פשוט הרגשנו מטופשות על כל השנים המבוזבזות האלה, שהיו מיותרות, שלא היינו חברות. היה באמת חבל על הזמן, כי אנחנו קרוצות מאותו חומר. אני יכולה להגיד לך שבר מאוד מאוד מזכירה לי אותי בהמון מובנים, וזה פשוט חבל. אבל זה קורה".

אני ורמי בחיים לא הולכים לישון כועסים. זה מצחיק אותי כי אני כל פעם אומרת את זה ואנשים לא תופסים את זה, אבל כן, אף פעם לא רבנו, אף פעם לא כעסנו. התווכחנו מדי פעם, אבל ויכוח של שנייה ואחרי רגע זה נשכח

התקשורת הוסיפה לסכסוך הזה? תדלקה אותו? "כן. מאוד התבאסתי על הסיטואציה, על הכול. פשוט היה לי חבל כי בתקופה ההיא באמת מבחינתי היינו חברות-אחיות. אחיות, אני אומרת לך. וזה ביאס אותי בשביל שתינו, כי זה היה מיותר, באמת. היום אנחנו מסתכלות על זה וצוחקות".

יש לך בעיה להיות זאת שמרימה את הטלפון? לאו דווקא במקרה הזה. "אני הראשונה שמרימה את הטלפון, תמיד, כל הזמן. לאורך כל הקריירה שלי תמיד אני אתנצל, גם אם אני לא צריכה להתנצל, כדי ליישר קו ולטובת השלום".

אבל יש בזה מין הנאיביות והפראייריות. "זאת אני, אמיתי".

"הראשונה שמרימה את הטלפון להתנצל, תמיד". נטע אלחמיסטר ( צילום: עמית מאוזר, קסטרו )

את נפגעת יותר בגלל זה? "כן, היו רגעים שנפגעתי בכל מיני סיטואציות חברתיות שידעתי שאני צודקת, אבל אני צריכה להוריד את הראש בשביל לסגור את זה, וסגרתי. הבנתי שצריך לעשות את זה לטובת המון דברים. להיות חכמה ולא צודקת".

לטובת אינטרס? "לטובת אינטרס משותף, לטובת השלום העולמי. שיהיה לי טוב ולצד השני טוב".

הנכונות של אלחמיסטר לוותר, גם במחיר של פגיעה באגו, לא מסתיימת ביחסים עם חברות וקולגות. לדבריה, היא מלווה אותה גם בחיים המשותפים עם בעלה, כדורגלן העבר רמי גרשון. אלא שבמקרה שלהם, היא מספרת, כמעט שאין צורך בהתנצלויות. גם אחרי שנים של זוגיות ושני ילדים משותפים, אלחמיסטר טוענת שמעולם לא היה ביניהם ריב של ממש.

זאת אומרת שאין דבר כזה שהולכים לישון כועסים? "בחיים לא. אף פעם לא קרה. זה כאילו מצחיק אותי כי אני כל פעם אומרת את זה ואנשים לא תופסים את זה, אבל כן, אף פעם לא רבנו, אף פעם לא כעסנו. התווכחנו מדי פעם, אבל ויכוח של שנייה ואחרי רגע זה נשכח".

"בחיים לא רבנו". נטע אלחמיסטר ורמי גרשון ( צילום: ענת מוסברג )

ואין מי שקבוע בא להתנצל? "אין התנצלות אפילו. זה לא הגיע למצב של להתנצל כי זה לא היה ריב בוויכוח. אין לך מה להתנצל".

אבל אם יש ויכוח ואין התנצלות, אז אין פתרון. ואם אין פתרון, אחד הצדדים לא הבין שהוא טעה. "אבל הוויכוח נגמר בוויתור של אחד מאיתנו. זה לא מגיע למצב של ריב".

אז לא מדברים על זה? "לא, כי השלמנו".

לשלוח הודעה לקנדל ג'נר

עם כל האהבה שלה לבית ולחיי המשפחה, אלחמיסטר רחוקה מלהסתפק במה שכבר השיגה. לפני כ-12 שנה היא ושותפתה נועה בני קיבלו מהוריהן אלף שקלים, נסעו לנחלת בנימין לקנות בד והגיעו לתופר בתל אביב, בלי שום ידע בעיצוב בגדי ים. הן ביקשו ממנו לתפור להן דגם אחד, הצטלמו איתו בחוף הים והעלו את התמונות לאינסטגרם. ההודעות לא הפסיקו להגיע, חדרי השינה שלהן הפכו לחנויות מאולתרות, והשתיים מצאו את עצמן נוסעות שוב ושוב לקנות מטרים בודדים של בד כדי לעמוד בביקוש. היום, יותר מעשור אחרי, בגדי הים שלהן כבר הגיעו גם לארונותיהן של כמה מהנשים המפורסמות בעולם, בהן ג'ניפר לופז וקנדל ג'נר.

אבל מאחורי ההישג הזה לא עומדים רק קשרים עם סוכנויות, סטייליסטים וחברות יחסי ציבור בינלאומיות. אלחמיסטר מספרת שבחלק מהמקרים היא פשוט פנתה בעצמה לכוכבות באינסטגרם. בלי מתווכים, בלי היכרות מוקדמת, ולפעמים גם בלי לדעת אם מישהו בכלל יקרא את ההודעה. היא יכולה לשבת עם הטלפון ולשלוח את אותה הצעה שוב ושוב לעשרות נשים, בתקווה שאחת מהן תסכים לקבל בגד ים. כך, לדבריה, התחיל גם הקשר עם קנדל ג'נר.

את רוצה להגיד לי שאת באה הביתה אחרי יום עבודה, יושבת בטלפון באינסטגרם שלך ופשוט שולחת הודעות? "כן זה כזה יש לי כאילו פעם באף פעם תקופות כאלה. שאני כאילו יורה אני פשוט שולחת למיליון בנות".

מה גורם לך להאמין שיענו לך? מה גורם לך לחשוב שזה בכלל יכול לקרות? "מה יקרה אם אני אשלח ולא יענו? אז לא ענו, סבבה, או לא ראו, אבל אני אנסה. אני אשלח עוד פעם".

הגישה הזאת מלווה אותה גם כשהיא מדברת על העתיד. היא לא מסתפקת בכך שכוכבות בינלאומיות לובשות את בגדי הים שלה, אלא רוצה להפוך את בננהוט למותג משמעותי בשוק האמריקני. וכששואלים אותה אם היא באמת מאמינה שתצליח, אין בתשובה שלה שום היסוס.