בשורה התחתונה "השמועה" בהחלט שווה את הזמן שלכם, ותגלו שכמו עם כל סדרה מוצלחת, די קל לפנות אותו עבורה. נמרוד אלדר, התסריטאי והבמאי (שכבר עשה את הסטאז' שלו בנושאים כמו משפחה, טראומה וזיכרון עם הסרט המורכב

"היום שאחרי לכתי"