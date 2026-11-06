"סוס פרא תשע" מתקיים במתח שבין המיתולוגיה של אנשי המבצעים החשאיים והאנושיות השברירית שמסתתרת מאחוריה. כריס הוותיק שייך לעולם הצללים של הרג, בגידה ושקרים; הוא נושא עמו הילה של דמות אפלה שההיסטוריה הרשמית לעולם לא תכיר במעשיה. אבל מקדונה מתעניין דווקא בסדקים שבתוך המיתולוגיה הזו: בחולי, בהתמכרות, בהזדקנות, ובצורך הנואש כמעט למצוא משמעות לחיים. גם שמו של הסרט נשמע כמו שם קוד שנלקח ממיתולוגיית המבצעים החשאים, והוא משתלב במשחק הזה שבין מיתוס ומציאות. הענקים של אי הפסחא - נזכרתי בשם

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