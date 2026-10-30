רגע לפני סוף ההופעה של ג'ה רול, שהתקיימה אמש (חמישי) בהאנגר 11 בתל אביב, וכשהקהל כבר בהיי מרצף להיטים - נשמעו לפתע הצלילים הראשונים של Time After Time של סינדי לאופר. לרגע הורמו כמה גבות, עד שהתברר לאן הוא חותר: חיבור לאחד הלהיטים הגדולים שלו, Always on Time. ואם יש משהו שכולם יודעים, זה שאין דבר שקהל שחצה את גיל 30 אוהב יותר ממכונת זמן טובה. ג'ה רול יודע בדיוק מי עומד מולו - ולא מנסה לברוח מזה.
קשה לומר שזה מפתיע. גם בשיאו, בתחילת שנות האלפיים, ג'ה רול היה מהראפרים שהבינו הכי טוב שהדרך לקהל גדול יותר עוברת מחוץ לגבולות ההיפ-הופ. הקול המחוספס אומנם נשאר, אבל לצידו הגיעו פזמוני אראנ'בי ממכרים, שיתופי פעולה שהפכו לאיקוניים עם אשאנטי וג'ניפר לופז, ולהיטים שלא דרשו מהמאזינים לבחור בין ההיפ-הופ לפופ. יותר משני עשורים אחרי, ובתקופה שבה עצם הגעתו של אמן בינלאומי לישראל לא מובנת מאליה, אותו אינסטינקט עדיין משרת אותו: הראפר הגיע לתל אביב בלי יומרה להמציא את עצמו מחדש - אלא עם הבנה ברורה של מה שהקהל רוצה לקבל.
ואכן, עוד לפני שעלה לבמה היה ברור לאיזה ערב הגיעו מאות אנשים בהאנגר 11. ההופעה, שהועברה ברגע האחרון מאמפי MAX ראשון לציון לחלל הקטן יותר בנמל תל אביב, משכה אליה חובבי היפ-הופ מסורים, אבל לא רק: בקהל היה אפשר לראות גם חובשי כיפות, נשים בהיריון ושאר בני 40-30 שבאו בשביל כמה שעות של פלאשבק לחיים אחרים.
גם הבחירה במופעי החימום הייתה בהתאם - פישי הגדול, דני דין וכלא 6 החזירו לבמה צלילים מההיפ-הופ הישראלי של סוף הניינטיז-תחילת המילניום - מ"סמל מיני" ועד "הסוד שלי ממך" ו"דרך המלך" - בעוד באזי בי בא לייצג את הדור החדש. במפתיע, מבין הארבעה, מי שהצליח להרים בחזרה את האנרגיות במקום היה דווקא האחרון, כשכל הידיים הונפו באוויר והקהל הצטרף אליו למילות השירים. אבל בזי בי גם הזכיר שהיפ-הופ לא נועד רק לשרוף רחבות מועדונים: רגע לפני שסיים את אקט החימום שלו, הגיע הרגע המרגש של הערב, כשהניף שלט הקורא למציאתה של הילדה היימנוט קסאו, שנעדרת מאז פברואר 2024. "אחותי הקטנה נחטפה ולא נמצאת בבית. כל מי שאוהב צדק שיקום", ביקש - והקהל ציית מיד. בזי קרא את "שיר למעלות", ובסיום הוסיף: "אחותנו היימנוט, לא שוכחים אותך. מי ייתן ותחזרי לחיק משפחתך" - והאנגר מלא באנשים הצטרף אליו בקריאת "אמן".
מילה טובה מגיעה גם לדיג'יים של הערב, שבין מופעי החימום ידעו בדיוק על אילו כפתורים ללחוץ כדי שהמקום יעשה ריסט ויחזור למצב מסיבה. ואכן, בשעה 22:30 בדיוק, בלי איחורים, בלי אטיטיוד וגם כמעט בלי בגדים - ג'ה רול עלה לבמה בתחתונים, לצלילי Feeling Good של נינה סימון, במה שהתגלה כפתיח לאחד משיריו החדשים, Dreams. הקהל צווח מהתרגשות, ועוד לפני שהאנרגיות שככו כבר הגיעו Clap Back ו-Can I Get A..., שיתוף הפעולה שלו עם ג'יי זי.
"אני שמח שאני פה", אמר הראפר. "כשאני עולה לבמה, אני אוהב לקחת את הקהל לרכבת הרים - והלילה לא יהיה שונה. זה מה שהיפ-הופ עושה: אנשים מגזעים, צבעים ודתות שונות חולקים רגע בזמן. והרגע הזה מיוחד עבורי. הלילה אתם תעזרו לי להראות לעולם את כוחה של האהבה ואת הכוח של ההיפ-הופ". לפני ארבע שנים דברים כאלה אולי היו חולפים כהצהרה גנרית, אבל היום קשה שלא לשמוע אותם אחרת. בתקופה שבה אמנים בינלאומיים מבקשים להתרחק לא רק מישראל אלא מכל דבר שעלול להתפרש כחיבור אליה, יש משהו מרגש בפשטות שבה ג'ה רול מפריד בין מדינה לבין האנשים שחיים בה.
ואם כבר רכבת הרים, היו בה גם כמה ירידות. אחרי הפתיחה החזקה הגיע מקבץ של שירים פחות מוכרים, ובמשך כמה דקות אפשר היה להרגיש את האנרגיה בהאנגר דועכת ואת הקהל מתנמנם. קשה להאשים: גם קטלוג עמוס להיטים צריך לפנות מקום לחומרים אחרים כדי למלא הופעה שלמה, ולזכותו של ג'ה רול ייאמר שהוא לא התעכב יותר מדי על אף שיר ומיהר הלאה. כאילו הוא קרא את הקהל, ג'ה רול ידע בדיוק מתי הגיע הזמן להעיר אותו. הצלילים הראשונים של Livin' It Up הספיקו כדי להקפיץ את הקהל בחזרה על הרגליים, ומשם כבר נפתח רצף שכמעט לא נתן לו לנוח: Between Me and You, Put It on Me ו-Wonderful, שיתופי הפעולה עם אשאנטי.
בשלב הזה, גם עשרות הכיסאות (המיותרים, יש לציין) שפוזרו באזור הפרימיום החלו להתקפל, כשהקהל זרם קדימה והרחבה מול הבמה הלכה והתמלאה. הטיימינג היה מוצלח, כי בדיוק אז הגיעו רגעי השיא של הערב: אחד אחרי השני הושמעו שלושה מלהיטיו המוכרים ביותר - Mesmerize, לצד צמד הנאמברים שלו עם ג'ניפר לופז, Ain't It Funny (שחלף מהר מדי) ו-I'm Real, שהביא מאות אנשים לשאוג איתו R-U-L-E.
אחרי כשעה ו-20 שירים, New York היה בחירה הולמת לסיום - אולי בגלל שאחרי ערב עמוס בלהיטים שחלק גדול מהקסם שלהם התבסס על דואטים, הוא החזיר את מרכז הבמה לג'ה רול עצמו. ויש בזה משהו סמלי גם כשמסתכלים על הקריירה שלו ממרחק: ג'ה רול אולי לא נכנס לפנתיאון של ההיפ-הופ כאחד הראפרים הגדולים של דורו, והסיפור שלו מורכב גם מנפילה מהפסגה, ביף מתוקשר עם 50 סנט והחלטות מפוקפקות כמו השקעה בפסטיבל FYRE הכושל - אבל הערב הזה היווה תזכורת למורשת הבלתי מעורערת שהשאיר מאחור.
נדמה שזה בדיוק סוד הקסם של ההופעה הזאת: ג'ה רול מעולם לא חיכה שההיפ-הופ יפנה לו מקום, אלא ידע לסלול לעצמו דרך לקהל גדול יותר - עם הקול שאי אפשר לטעות בו, חושים מצוינים ללהיטים ונכונות לחבר בין עולמות גם כשהחיבור הזה הביא לזלזול מצד שומרי הסף של הז'אנר. גם ב-2026 הוא מתמסר באהבה, בתשוקה - ובאנרגיות די מרשימות לגיל 50 - למקום שבו הוא נמצא היום.
כשירד מהבמה והקהל החל להתפזר, התחושה הייתה שאנשים צמאים לעוד. בימים שבהם הופעה בינלאומית של אמן שלא חצה את גיל 70 (או הוקע מהתעשייה מסיבות מוסריות/פליליות) מרגישה כמו אירוע חריג - ג'ה רול השאיר אחריו לא רק קהל מרוצה, אלא גם כמיהה עזה לדבר שפעם היה כאן כמעט מובן מאליו. עכשיו נותר רק לקוות שהערב הזה הוא עוד צעד קטן בדרך חזרה לאיזושהי נורמליות תרבותית - כזאת שבה אמנים בינלאומיים מגיעים לישראל, הקהל ממלא את האולמות, והופעה מחו"ל יכולה שוב להיות פשוט הופעה.