גם הבחירה במופעי החימום הייתה בהתאם - פישי הגדול, דני דין וכלא 6 החזירו לבמה צלילים מההיפ-הופ הישראלי של סוף הניינטיז-תחילת המילניום - מ"סמל מיני" ועד "הסוד שלי ממך" ו"דרך המלך" - בעוד באזי בי בא לייצג את הדור החדש. במפתיע, מבין הארבעה, מי שהצליח להרים בחזרה את האנרגיות במקום היה דווקא האחרון, כשכל הידיים הונפו באוויר והקהל הצטרף אליו למילות השירים. אבל בזי בי גם הזכיר שהיפ-הופ לא נועד רק לשרוף רחבות מועדונים: רגע לפני שסיים את אקט החימום שלו, הגיע הרגע המרגש של הערב, כשהניף שלט הקורא ל

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