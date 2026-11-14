הפיליפינים היא הזוכה בגמר אירוויזיון אסיה הראשון, שנערך הערב (שבת) בבנגקוק, בירת תאילנד. בתחרות, שהועברה בשידור ישיר בכאן 11, השתתפו נציגים ונציגות מ-11 מדינות מרחבי היבשת. במקום השני תאילנד המארחת, ובמקום השלישי וייטנאם.
הזמרת כרמל שייצגה את הפיליפינים הביאה לתחרות שיר פופ אנרגטי וצבעוני, עם מקצבים לטיניים, קטעי ראפ ופזמון ממכר בשם Sobra-Sobra ("יותר מדי"). בעבר הגיעה כרמל למקום השני ב-The Voice Kids גרסת הפיליפינים, זכתה בתחרות שירה מקומית והשתתפה גם ב"האח הגדול" הפיליפינים.
זה הניסיון ראשון להביא לאסיה את אחת מתחרויות המוזיקה המפורסמות והאהובות בעולם, שמתקיימת באירופה כבר 70 שנה, כשכבר לפני כעשור הוכרזו תוכניות להשקת התחרות - אך המיזם נדחה שוב ושוב, ורק השנה החלום הפך למציאות.
הגמר נערך באולם וואן בנגקוק פורום, וכאמור, 11 מדינות שלחו נציגים לתחרות שנערכה לראשונה: וייטנאם, קמבודיה, לאוס, מונגוליה, בהוטן, הפיליפינים, בנגלדש, תאילנד, דרום קוריאה, נפאל ומלזיה.
בניגוד לאירוויזיון האירופי, ובהתאם לכמות המשתתפים המצומצמת, לא היו משדרי חצאי גמר - וכל המשתתפים הופיעו בערב אחד.
הזכייה במקום הראשון לא מגיעה עם פרס כספי, וגם לא מעניקה את הזכות לארח את התחרות בשנה הבאה. במקום זה הזוכה יופיע כאורח באירוויזיון 2027 שייערך בבורגס שבבולגריה. חצאי הגמר ייערכו ב-11 וב-13 במאי, והגמר הגדול יתקיים ב-15 במאי. כל המשדרים יועברו בכאן.