הזמרת כרמל שייצגה את הפיליפינים הביאה לתחרות שיר פופ אנרגטי וצבעוני, עם מקצבים לטיניים, קטעי ראפ ופזמון ממכר בשם Sobra-Sobra ("יותר מדי"). בעבר הגיעה כרמל למקום השני ב-The Voice Kids גרסת הפיליפינים, זכתה בתחרות שירה מקומית והשתתפה גם ב"האח הגדול" הפיליפינים.

הזמרת כרמל שייצגה את הפיליפינים הביאה לתחרות שיר פופ אנרגטי וצבעוני, עם מקצבים לטיניים, קטעי ראפ ופזמון ממכר בשם Sobra-Sobra ("יותר מדי"). בעבר הגיעה כרמל למקום השני ב-The Voice Kids גרסת הפיליפינים, זכתה בתחרות שירה מקומית והשתתפה גם ב"האח הגדול" הפיליפינים.

הזמרת כרמל שייצגה את הפיליפינים הביאה לתחרות שיר פופ אנרגטי וצבעוני, עם מקצבים לטיניים, קטעי ראפ ופזמון ממכר בשם Sobra-Sobra ("יותר מדי"). בעבר הגיעה כרמל למקום השני ב-The Voice Kids גרסת הפיליפינים, זכתה בתחרות שירה מקומית והשתתפה גם ב"האח הגדול" הפיליפינים.

זה הניסיון ראשון להביא לאסיה את אחת מתחרויות המוזיקה המפורסמות והאהובות בעולם, שמתקיימת באירופה כבר 70 שנה, כשכבר לפני כעשור הוכרזו תוכניות להשקת התחרות - אך המיזם נדחה שוב ושוב, ורק השנה החלום הפך למציאות.

זה הניסיון ראשון להביא לאסיה את אחת מתחרויות המוזיקה המפורסמות והאהובות בעולם, שמתקיימת באירופה כבר 70 שנה, כשכבר לפני כעשור הוכרזו תוכניות להשקת התחרות - אך המיזם נדחה שוב ושוב, ורק השנה החלום הפך למציאות.

זה הניסיון ראשון להביא לאסיה את אחת מתחרויות המוזיקה המפורסמות והאהובות בעולם, שמתקיימת באירופה כבר 70 שנה, כשכבר לפני כעשור הוכרזו תוכניות להשקת התחרות - אך המיזם נדחה שוב ושוב, ורק השנה החלום הפך למציאות.