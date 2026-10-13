"שובר שורות" היא אחת הסדרות הגדולות בהיסטוריה, ולא צריך להרחיב למה. אלא שבנוסף לכל מעלותיה, היא עשתה דבר גדול נוסף: הציגה לעולם נער אמיתי עם שיתוק מוחין, שגילם מתבגר קצת מעצבן לכל דבר ועניין. יוצר הסדרה וינס גיליגן כתב את דמותו של וולטר ג'וניור עוד לפני שליהק את אר ג'יי מיט, ש

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