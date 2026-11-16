הנשים עשו היסטוריה: רשימת המועמדים והמועמדות לטקס פרסי הגראמי לשנת 2027 הוכרזה היום (שני), והזמרת ריי מובילה עם 11 מועמדויות. רוסליה אחריה עם תשע מועמדויות, אוליביה רודריגו עם שבע וכך גם פיבי ברידג'רס, אלה לנגלי ומירנדה למברט. אוליביה דין, ברונו מארס וליאון תומאס קיבלו שש מועמדויות כל אחד. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של הגראמי ש-שש המובילות ברשימה הן כולן נשים. הזוכים יוכרזו בטקס שיתקיים בהיכל קריפטו.קום ארנה בלוס אנג'לס ב-7 בפברואר.
את רוב המועמדויות של ריי היא קיבלה על אלבומה This Music May Contain Hope. שיצא השנה. הזמרת מועמדת בשלוש מתוך ארבע הקטגוריות הגדולות: אלבום השנה, סינגל השנה ושיר השנה על Where Is My Husband!. בנוסף, האמנית הבריטית מועמדת גם לפרס כותב/ת השנה, בזכות שירים שכתבה לעצמה וגם לאחרים.
לצידה, גם רוסליה מועמדת בשלוש מהקטגוריות הגדולות - אלבום השנה על Lux, סינגל השנה ושיר השנה על Berghain. בטקס הגראמי הלטיני של 2026, שהתקיים רק בשבוע שעבר, הזמרת והיוצרת הספרדייה זכתה באלבום השנה על Lux, ובשיר השנה על La Perla מתוך אותו האלבום.
ביונסה (שוב) שברה שיא - כשהשיר Morning Dew (Donk) הביא לה מועמדות בקטגוריית ביצוע הסולו הטוב ביותר באר אנ' בי, וכך היא הפכה לאמנית הראשונה בהיסטוריה של הגראמי עם 100 מועמדויות.
בין הקרבות המעניינים שצפויים לנו בטקס השנה, נמצאות אוליביה דין שהולכת ראש בראש מול אוליביה רודריגו בלא פחות מחמש קטגוריות -שלוש הקטגוריות הגדולות, ביצוע הפופ סולו ואלבום הפופ, וגם סברינה קרפנטר שמתחרה נגד עצמה - פעם אחת על שיתוף הפעולה שלה עם מדונה Bring Your Love ופעם השנייה על שיתוף הפעולה שלה עם טיילור סוויפט - The Life of a Showgirl.
ברשימה הארוכה יש גם מועמדויות ראשונות, ביניהן שתיים מהזמרות המסקרנות ביותר בדאנס: סלייטר וטינאשה. השתיים מועמדות בקטגוריית הקלטת הדאנס/אלקטרוני, סלייטר מועמדת עם Crank וטינאשה עם Melatonin, ומולן יתמודדו מדונה, טיים אימפלה, פרד אגיין וג'יימי טי. השתיים יתחרו גם בקטגוריית הדאנס-פופ, ולסלייטר יש גם מועמדות נוספת, על אלבום הדאנס/אלקטרוני Wor$t Girl in America - והיא אף מועמדת בקטגוריית פריצת השנה שנחשבת לאחת מארבע הקטגוריות החשובות.
אך לצד השמחות, כמו בכל שנה יש גם התעלמויות - כשהבולטת ביותר השנה היא מנואה קהאן. רבים ציפו לראות את המוזיקאי מועמד בקטגוריית הגדולות: אלבום, סינגל ושיר השנה, אבל הוא קיבל מועמדות אחת בלבד - בקטגוריית אלבום הפולק העכשווי. גם הזמרת הצעירה סטלה לפטי, שהלהיט שלה Boston היה מהגדולים של השנה החולפת, לא מופיעה ברשימה.
בגזרת ההפתעות משמח לראות את הדואו החידתי מקנדה, אנז'ין דה פואטרין, וגם את המוזיקאית רמי וולף ברשימה הנוצצת בקטגוריית פריצת השנה, שבדרך כלל מתפקדת ככלי חיזוי עוצמתי של מוזיקאים שעומדים רגע לפני פריצה גלובלית. וגם "מרשעת: חלק 2", שלא קיבל אף מועמדות לאוסקר, זכה בגראמי לשלוש מועמדויות: אלבום הפסקול, No Place Like Home בשיר לקולנוע, ו-For Good של סינתיה אריבו ואריאנה גרנדה בביצוע בפופ מסורתי.
הטקס יחזור לרשת ABC בפעם הראשונה מאז 1972, ויועבר בשידור חי במקביל גם בדיסני+ ובהולו. בישראל הוא ישודר ב-02:00 לפנות בוקר, בלילה שבין ראשון לשני ב-7 בפברואר. רוב הפרסים יחולקו כבר בטקס הפתיחה שישודר לפני המשדר המרכזי. השנה יחולקו פרסים ב-100 קטגוריות, ובהן גם חמש חדשות: ביצוע הפופ האסייתי, שיתוף פעולה או ביצוע של צמד/להקה באר אנ' בי, ביצוע ווקאלי בפופ מסורתי, אלבום פולק מסורתי והשיר הלטיני.
ומי הישראלים ברשימה?
המתופף הישראלי דן פוגץ' - שזכה בעבר בפסלון גראמי והיה מועמד חמש פעמים - אף הוא בין המועמדים. פוגץ' קיבל מועמדות בקטגוריית ביצוע הג'אז על I Get Along Without You Very Well (Except Sometimes), יחד עם גיטריסט הג'אז הישראלי גלעד הקסלמן.
הקסלמן מועמד גם בקטגוריית הביצוע הווקאלי בפופ מסורתי, כאמן אורח בשיר All That's Left של ניקול זורייטיס, והוא ייאלץ להתחרות בשמות כמו אוליביה דין, ריי, לאופיי, וסינתיה אריבו עם אריאנה גרנדה, ב-For Good מתוך פסקול "מרשעת: חלק 2".
רשימת המועמדים בקטגוריות המובילות:
אלבום השנה Lost Weekend – פיבי ברידג'רס The Art of Loving – אוליביה דין Dandelion – אלה לנגלי The Romantic – ברונו מארס This Music May Contain Hope. – ריי You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love – אוליביה רודריגו Lux (Complete Works) – רוסליה The Life of a Showgirl – טיילור סוויפט
שיר השנה Berghain – רוסליה, ביורק ואיב טומור Choosin’ Texas – אלה לנגלי The Cure – אוליביה רודריגו Hate That I Made You Love Me – אריאנה גרנדה I Knew It, I Knew You (מתוך "צעצוע של סיפור 5") – טיילור סוויפט Man I Need – אוליביה דין Risk It All – ברונו מארס Where Is My Husband! – ריי
סינגל השנה Man I Need – אוליביה דין Choosin’ Texas – אלה לנגלי I Just Might – ברונו מארס Where Is My Husband! – ריי The Cure – אוליביה רודריגו Berghain – רוסליה, ביורק ואיב טומור The Fate of Ophelia – טיילור סוויפט Dracula – טיים אימפלה עם ג'ני
אלבום הפופ הווקאלי The Art of Loving – אוליביה דין Petal – אריאנה גרנדה The Romantic – ברונו מארס This Music May Contain Hope. – ריי You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love – אוליביה רודריגו
אלבום ראפ הטוב ביותר Dillagence II – באסטה ריימס (וג'יי דילה) Am I the Drama? – קרדי בי God Gotta Afro & Gold Hoops – רפסודי Octane – דון טוליבר Everything Is a Lot – וואלה Bully – Deluxe – קניה ווסט (Ye)
פריצת השנה אנז'ין דה פואטרין גיז אלה לנגלי סלייטר סיינה ספירו דון טוליבר רמי וולף האחיות וומאק
הקליפ הטוב ביותר Lost Boys – פיבי ברידג'רס Storm – ג'נריישן ויאנג לין Hate That I Made You Love Me – אריאנה גרנדה Click Clack Symphony. – ריי בהשתתפות האנס זימר Berghain – רוסליה בהשתתפות ביורק ואיב טומור
ביצוע הפופ סולו Man I Need – אוליביה דין Risk It All – ברונו מארס Where Is My Husband! – ריי The Cure – אוליביה רודריגו Sauvignon Blanc – רוסליה
ביצוע הפופ לצמד/קבוצה Runway – ליידי גאגא ודוצ'י Bring Your Love – מדונה וסברינה קרפנטר Click Clack Symphony. – ריי והאנס זימר The Life of a Showgirl – טיילור סוויפט וסברינה קרפנטר Dracula – טיים אימפלה וג'ני
הקלטת הדאנס/אלקטרוני Lights Burn Dimmer – פרד אגיין.. וג'יימי טי I Feel So Free – מדונה Crank – סלייטר My Old Ways – טיים אימפלה Melatonin – טינאשה Music – אנדרסקורז
אלבום הדאנס/אלקטרוני Confessions II – מדונה Sexistential – רובין SOMA – סקרילקס Wor$t Girl in America – סלייטר Deadbeat – טיים אימפלה
ביצוע הרוק Sarniezz – אנז'ין דה פואטרין Lost Boys – פיבי ברידג'רס Trinidad – גיז What’s Wrong With Me – אוליביה רודריגו ורוברט סמית' In the Stars – הרולינג סטונס
אלבום הרוק Vol.II – אנז'ין דה פואטרין Your Favorite Toy – פו פייטרס The Wow! Signal – מיוז Foreign Tongues – הרולינג סטונס Frozen Charlotte – ג'ק וייט
ביצוע האר אנ' בי Morning Dew (Donk) – ביונסה Out the Window – קיילאני Let Me – ויקטוריה מונה Pressha – ג'יל סקוט What You Need – טמס
אלבום המוזיקה האלטרנטיבית I Must Be Dreaming – אלבמה שייקס Lost Weekend – פיבי ברידג'רס Music, Fashion, Film – צ'רלי XCX Getting Killed – גיז The Mountain – גורילז Lux (Complete Works) – רוסליה
ביצוע הג'אז In Walked Bud – ג'ון בטיסט Good Life – Tamron Hall Main Title Theme – הביילור פרוג'קט Sophisticated Lady – ססיל מקלורין סלבנט, תזמורת המטרופול וג'ולס באקלי The Lady Is a Tramp – דבורה סילבר ודיאן שור I Get Along Without You Very Well (Except Sometimes) – ניקול זורייטיס, כריסטיאן מקברייד, גלעד הקסלמן ודן פוגץ'
הביצוע הווקאלי בפופ מסורתי A Couple Minutes – אוליביה דין For Good – סינתיה אריבו ואריאנה גרנדה Madwoman – לאופיי I Hate the Way I Look Today. – ריי All That’s Left – ניקול זורייטיס בהשתתפות גלעד הקסלמן
כותב/ת השנה איימי אלן אדגר באררה ריי ג'ויבת' טיילור ת'רון תומאס
מפיק השנה טוני ברג דרנסט "דיימייל" אמיל השני נוח גולדסטין מירנדה למברט מייק סבאת'
השיר הטוב ביותר שנכתב לקולנוע ולטלוויזיה House (מתוך "אנקת גבהים") – צ'רלי XCX בהשתתפות ג'ון קייל I Knew It, I Knew You ("צעצוע של סיפור 5") – טיילור סוויפט Need Someone ("הפיט") – אנדרו בירד וגאווין בריביק No Place Like Home ("מרשעת: חלק 2") – סינתיה אריבו Runway ("השטן לובשת פראדה 2") – ליידי גאגא ודוצ'י
הסרט המוזיקלי הטוב ביותר To Be Celestial vs. That’s the Weight of the World – Earth, Wind & Fire Hit Me Hard and Soft: The Tour Live – בילי אייליש Man on the Run – פול מקרטני Epic: Elvis Presley in Concert Lilith Fair: Building a Mystery – The Untold Story
ביצוע הפופ האסייתי Sunset Kiss – בייבימטאל ופוליפיה Unang Kilig – ביני Bang Bang – אייב 404 (New Era) – קיקי Yes – ליסה Visa – SB19
השיר הלטיני Ahí – קרול ג'י ודרייק ¿Cómo Se Ama? – חורחה דרקסלר Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día – קטריאל ופאקו אמורוסו וסטינג La Perla – רוסליה ויאריצה אי סו אסנסיה Niño – מילו ג'יי
ספר האודיו Future Boy – מייקל ג'יי פוקס The Look – מישל אובמה The Man on the Run – פול מקרטני ומורגן נוויל Remix Meditation – ליל ג'ון Star of the Show: My Life on Stage – דולי פרטון Vagabond: A Memoir – טים קרי