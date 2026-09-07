כשבוע לאחר שפורסם כי ג'ון מלקוביץ' ישוב לישראל ואף מסר מסר חם לקהל המקומי, הפקת המופע מבקשת להבהיר כי הדברים שיוחסו לשחקן נשלחו בטעות ואינם ציטוט שלו.
בהודעה המקורית לקראת הגעתו של מלקוביץ' נכתב בשמו: "אני נרגש לחזור לישראל ואשמח מאוד לפגוש שוב את הקהל הישראלי החם, אליו אני חש קרבה והזדהות רבה. מקווה לפגוש אתכם שמחים ואופטימיים. שולח לכם אהבה רבה". הבוקר (שני) ביקשה ההפקה להסיר את הדברים, והוסיפה תגובה עדכנית להופעת מלקוביץ' בישראל מצד המפיק אלון יוריק.
"אני מברך על הגעתו של השחקן ג'ון מלקוביץ' לישראל", מסר יוריק. "המופע זוכה לשבחים רבים ברחבי העולם, ואני בטוח שהוא ירגש גם את הקהל בישראל. אני מבקש להבהיר כי במשלוח ההודעה לעיתונות המקורי נפלה טעות ונשלח ציטוט שגוי של מלקוביץ', שנבע מאי-הבנה. אני מנצל את ההזדמנות להתנצל על כך".
ברקע הדברים, אתמול פורסמה כתבה בנושא הגעתו לארץ באתר הבידור "הוליווד ריפורטר", וגם בה צוטטו דבריו המקוריים של מלקוביץ' שנמסרו לכלי התקשורת בישראל. עוד הוסיפו כי "הבשורה מגיעה בתקופה שבה הופעות בינלאומיות בישראל הן מחזה נדיר, לאחר שספגו שיבושים וחרמות על רקע העימות האזורי המתמשך".
מלקוביץ' צפוי להגיע ב-13 באפריל 2027 להיכל התרבות בתל אביב עם The Music Critic ("מבקר המוזיקה"), מופע סאטירי המשלב מונולוגים המבוססים על ביקורות אמיתיות שנכתבו על גדולי המלחינים עם ביצועים חיים של יצירות קלאסיות. זו תהיה הגעתו השלישית לישראל במסגרת אירוע תרבותי, כשהופיע בעבר גם ב-2008 וב-2013.