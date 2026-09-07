בהודעה המקורית לקראת הגעתו של מלקוביץ' נכתב בשמו: "אני נרגש לחזור לישראל ואשמח מאוד לפגוש שוב את הקהל הישראלי החם, אליו אני חש קרבה והזדהות רבה. מקווה לפגוש אתכם שמחים ואופטימיים. שולח לכם אהבה רבה". הבוקר (שני) ביקשה ההפקה להסיר את הדברים, והוסיפה תגובה עדכנית להופעת מלקוביץ' בישראל מצד המפיק אלון יוריק.

בהודעה המקורית לקראת הגעתו של מלקוביץ' נכתב בשמו: "אני נרגש לחזור לישראל ואשמח מאוד לפגוש שוב את הקהל הישראלי החם, אליו אני חש קרבה והזדהות רבה. מקווה לפגוש אתכם שמחים ואופטימיים. שולח לכם אהבה רבה". הבוקר (שני) ביקשה ההפקה להסיר את הדברים, והוסיפה תגובה עדכנית להופעת מלקוביץ' בישראל מצד המפיק אלון יוריק.

בהודעה המקורית לקראת הגעתו של מלקוביץ' נכתב בשמו: "אני נרגש לחזור לישראל ואשמח מאוד לפגוש שוב את הקהל הישראלי החם, אליו אני חש קרבה והזדהות רבה. מקווה לפגוש אתכם שמחים ואופטימיים. שולח לכם אהבה רבה". הבוקר (שני) ביקשה ההפקה להסיר את הדברים, והוסיפה תגובה עדכנית להופעת מלקוביץ' בישראל מצד המפיק אלון יוריק.