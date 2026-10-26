בזמן שהפוליטיקאים נאבקים על קולות הבוחרים, גם עובדי "שפע יששכר" נערכים למערכת בחירות משלהם. תאגיד השידור כאן הודיע כי "קופה ראשית", הקומדיה המצליחה בכיכובם של קרן מור, דב נבון, נועה קולר ואמיר שורוש, תקבל פרק מיוחד שיוקדש לבחירות ויוקרן לפני פרסום המדגם של כאן חדשות.