כוכבי "קופה ראשית" נכנסים לפוליטיקה בפרק מיוחד לליל הבחירות. צפו בהצצה מתוכו:
בזמן שהפוליטיקאים נאבקים על קולות הבוחרים, גם עובדי "שפע יששכר" נערכים למערכת בחירות משלהם. תאגיד השידור כאן הודיע כי "קופה ראשית", הקומדיה המצליחה בכיכובם של קרן מור, דב נבון, נועה קולר ואמיר שורוש, תקבל פרק מיוחד שיוקדש לבחירות ויוקרן לפני פרסום המדגם של כאן חדשות.
בפרק החדש, אמנון טיטינסקי (נבון) ימצא את עצמו, שלא בטובתו, בעמדה בעלת השפעה בזירה הפוליטית. שוני וייס סטרטינר (דורית לב-ארי), מצידה, תנסה לקדם את הקריירה הפוליטית שלה ולמצוא מקום ברשימה לכנסת, בעוד שכוכבה שביט (מור) תזהה את הפוטנציאל הטמון במחלוקות ובקיטוב ותנסה לרתום אותם לאינטרסים האישיים שלה.
הפרק ישודר מחר בכאן 11 ובכאן BOX בשעה 21:15, בסמוך לפרסום מדגם הבחירות של כאן חדשות, כאמור, שאותו יערוך הסוקר דודי חסיד.
הספיישל מגיע בתקופה מוצלחת במיוחד עבור הסדרה. עם עליית העונה השישית בספטמבר האחרון, רשמה "קופה ראשית" נתון שיא של 16.4% רייטינג, עם כ-489 אלף צופים בשידור הטלוויזיוני - ההשקה הגבוהה ביותר בתולדותיה. גם בגזרת הקולנוע נרשמה הצלחה יוצאת-דופן: "קופה ראשית: הסרט", שיצא לאקרנים ביוני, משך כמיליון צופים לבתי הקולנוע והפך לאחד הלהיטים הגדולים של השנה בקולנוע הישראלי.