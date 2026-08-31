פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה חשף היום (שני) את תוכנית הקולנוע הישראלי שלו לשנת 2026. במהדורתו ה-42 של הפסטיבל, שתתקיים בחול המועד סוכות (26 בספטמבר ל-3 באוקטובר), יתחרו לראשונה במסגרת אחת שבעה סרטים עלילתיים וחמישה סרטים תיעודיים. לצד התחרות יוקרנו בבכורה סרטים ישראליים נוספים, יושק מסלול תיעודי חדש שיוקדש לדמויות מפתח בתרבות הישראלית, וייערכו הקרנות מיוחדות בהשתתפות יהורם גאון, גילה אלמגור, אבי נשר ועמוס גיתאי.

גלריה "יהורם וגילה" ( צילום: טובי הוכשטיין )

בתחרות העלילתית יתחרה "ואהבת", סרטו של הבמאי המנוח ניצן גלעדי ז"ל - ש נפטר לפני כחודשיים בתום מאבק במחלת הסרטן. הסרט, בכיכובם של יעל אלקנה, מיכאל מושונוב ולנה פרייפלד, עוקב אחר נעמי, מורה חרדית ליוגה, ובעלה נריה, תלמיד כולל ואהוב נעוריה, שמתקשים להביא ילדים לעולם. כאשר נעמי מגלה מדוע בעלה נעדר מפגישה גורלית עם הרב שלהם, נישואיהם ואהבתה אליו עומדים במבחן.

עוד בתחרות העלילתית נמצא "סימנים כחולים" של דינה צבי ריקליס, המבוסס על ספרה של אמילי מואטי. נעה אוחיון מגלמת את איריס אלוש, צעירה מנתניה שנוסעת לפריז כדי ללמוד עיצוב אופנה ולברוא את עצמה מחדש, אך לאחר שמפגש מקרי עם גבר במטרו מסתיים באונס ובהיריון לא רצוי, היא מתכננת לנקום באיש שפגע בה. בסרט משתתפים גם יעל אבקסיס וליאור אשכנזי.

מתוך "סימנים כחולים" ( צילום: מאי עבאדי-גרבלר )

לצידם, מתחרים בין היתר גם "האגר - ארץ" של שמואל ברו מתרחש באתיופיה ב-1973 ועוקב אחר משפחה יהודית הנקרעת סביב ההחלטה לצאת למסע דרך סודן לישראל; "פנתר כפול" של מרקו כרמל, בכיכובם של יעקב זדה ואבי אברומי, מבוסס על סיפורו האמיתי של עבריין שנשלח כחפרפרת לתוך תנועת הפנתרים השחורים, אך הולך ומזדהה עם המחאה ועם חבריו החדשים; ואילו "פרידה מבצק" של שמעון שי, בכיכובם של אברהם שלום לוי, תיקי דיין ואיתי תורג'מן, עוקב אחר רווק ירושלמי שנאלץ להיגמל מפחמימות ומאבד בכך את הנחמה המרכזית בחייו.

בגזרה התיעודית בולט "אני רוצה לספר את הסיפור שלי" של תומר הימן, בהפקת לי הימן, תומר הימן וננסי ספילברג. במרכזו שמעון רוטשילד, שלקראת יום הולדתו ה-100 מביים מחדש את סיפור הישרדותו בשואה. באולפן שנבנה עבורו, ובאמצעות שחקנים המגלמים את בני משפחתו שנספו, הוא משחזר את צירופי המקרים שהצילו אותו מתאי הגזים באושוויץ, את הניסויים הרפואיים שעבר בזקסנהאוזן ואת צעדת המוות - ומציב בעצמו את המצלמה, התפאורה והשחקנים.

מתוך "אני רוצה לספר את הסיפור שלי" ( צילום: דפנה טלמון )

"ילדי חברון" של אלעד גולדברג וכרם חמד וילדר חוזר אל מי שגדלו ברחובות חברון בתקופת האינתיפאדה השנייה ובוחן כיצד החיים בתוך הסכסוך עיצבו את האנשים שהפכו להיות; ב"מקום שקוראים לו תקווה" יוצא הבמאי איתן כהן עם בנו למסע ברחבי הארץ, לאחר שהילד לומד בגן כי תקווה היא "מקום שבו כולם נחמדים אחד לשני"; הסרט "שלום 30 20" של אורי לוי מתעד את מעוז ינון, שאיבד את שני הוריו ב-7 באוקטובר ובחר להפוך את האובדן הפרטי למאבק למען השלום.

כמו כן, מחוץ לתחרות תושק מסגרת חדשה בשם "אושיות תרבות", שתכלול שלושה סרטים תיעודיים. "נעמי שמר, בין דשא לאבן" של רון עומר ושי להב חוזר אל חייה הפרטיים של שמר, ובהם יחסיה המורכבים עם אמה, חייה כאם חד-הורית, חיבתה לגברים צעירים ממנה, עמדותיה הפוליטיות וההאשמה כי העתיקה את הלחן של "ירושלים של זהב". הסיפור מובא מפי שני ילדיה וחבריה הקרובים, וכן באמצעות מכתבים ויומנים אישיים שנחשפים לראשונה.

באותה מסגרת יוקרן "טופול: על גג העולם" של אלון גור אריה, שבוחן את ההחלטות המפתיעות שקיבל חיים טופול לאורך הקריירה, את התפקידים שכמעט פספס ואת פעילותו הרחק מאור הזרקורים. "אליס. שיחות אחרונות" של נורית יעקבס-ינון מתעד את שנת חייה האחרונה של פרופ' אליס שלוי, מאימהות הפמיניזם הישראלי, וחוזר אל מאבקיה למען שוויון נשים, צדק חברתי ושלום.

חיים וגליה טופול בסרט "התרנגול". מתוך "טופול על גג העולם" ( צילום: אסא דברת )

אחת ההקרנות הבולטות בפסטיבל תהיה של "יהורם וגילה", בכיכובם של יהורם גאון וגילה אלמגור. השניים מגלמים זוג שחקנים ותיקים, שכוכבותם המשותפת עומדת במבחן לאחר שיהורם מאובחן באלצהיימר בשלביו המוקדמים, דווקא כשהוא נאבק להגשים חלום אחרון ולגלם את המלך ליר. בסרט משתתפים גם מלי לוי, עדי הימלבלוי, עודד קוטלר, צדי צרפתי וקובי פרג', והקרנתו תתקיים בנוכחות גאון ואלמגור.

במסגרת הבינלאומית "הלילות הפרועים של חיפה", יוקרן "נגטיב" של מיכאל רוזנוב, שנע בין מותחן אימה לפארסה. הסרט מתרחש במרפאה לבדיקות HIV בפאתי תל אביב, על רקע גל הפגנות שמבעיר את העיר. כאשר חייל צעיר מקבל תוצאה חיובית, המשמרת השגרתית מידרדרת לכאוס עקוב מדם, שבו זהויות, סודות, טראומות ודעות קדומות מתנגשים אלה באלה. בסרט משתתפים בין היתר רון שרעבי, דרור קרן, גל ניסים, דור אלמקייס, תומר שרון וחנא ביראך.

מתוך "נגטיב" ( צילום: אלעד אסולין ובן פלד )