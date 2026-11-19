קיים כמעט קונצנזוס בין צופי וצופות "האהבה עיוורת", להיט השידוכים הקיצוני של נטפליקס, שהעונה ה-11 שהסתיימה זה עתה הייתה קשה במיוחד. לפי התגובות ברשת כלפי חלק נכבד מהמשתתפים והמשתתפות, נדמה שמעל העונה הזאת התנוססו יותר דגלים מאשר בכנס של מפלגת השלטון בסין. לכן לא היה מפתיע לגלות באיזה שיר בחרו בהפקת התוכנית בתור ההפוגה המוזיקלית של פרק האיחוד: Stop The Wedding של אש הזמרת והיוצרת האמריקאית, מהלהיטים הגדולים בעולם כרגע ושיר שהמסר שלו לא צריך פרשנות.
חתונה הוא לא הדבר היחיד שהשיר של אש הצליח לבלום, אלא גם את אחד הטרנדים החזקים של השנים האחרונות בפופ העולמי וגם הישראלי: הדחף למצוא גבר שעונה על רשימת דרישות מפורטת ברמת הריידר של מדונה לפני טור בינלאומי ומשם להגיע מתחת לחופה וכמה שיותר מהר. באופן סמלי, השיר יצא באוגוסט 2026, כמעט שנה בדיוק אחרי Where is My Husband של ריי, ששיגע את הרדיו והמצעדים והפך בעצם להמנון הרווקות שמחכות לאחד שלהם. זה לא עזר לריי למצוא בעל, אבל את הקריירה שלה זה הרים לגבהים חדשים ומועמדות לשלושה פרסי גראמי (מתוך מתוך 11 לריי בסך הכול), מתוכם שתי הקטגוריות החשובות ביותר לסינגל: שיר השנה והקלטת השנה. בעל, ככל שיהיה כזה, יצטרך לחתום על הסכם ממון.
במידה מסוימת, אש קוראת תיגר גם על להיט ענק, Man I Need של אוליביה דין, שבו היא משקיעה לא מעט מאמצים על מנת ליישר את הבחור כדי שיהיה כשיר לחופה וקידושין. זה החטא שעליו אש מכה: בזבוז אנרגיה, שחיקת העצבים והבריחה מהאמת רק כדי להשלים עם מה שהיה ברור לאורך כל הדרך. ״את לא חייבת לבזבז את הלילה/ להתיש את הלב שלך״, היא שרה, ״סימני האזהרה מהבהבים עכשיו״. דין שרה במתיקות מתוך שכנוע שיהיה בסדר. אש אומרת שזאת בדיוק הבעיה.
הלהיט שנולד מתוך טראומה
את Stop The Wedding כתבה אש, אשלין ווילסון בתעודת הזהות, לאחר שהצליחה לעבד את גירושיה מבעלה הראשון, ולהיזכר בטראומה של ליל כלולותיה. ״הייתה לי החתונה הכי גרועה בהיסטוריה״, סיפרה למגזין ״פיפל״, ״כאילו, בעלי לשעבר דפק לי עוגה שלמה בפרצוף״.
הפתיחה המסחררת הזאת כבר הובילה לשיר אחר, Moral of A Story, אבל הכאב הספיק כדי שתכתוב שיר שמהווה מבחינתה ״אחות גדולה וחכמה״ לקודמו, שמבטא הבנה ש״כל זה בכלל לא היה חייב לקרות, אבל בגלל דברים שלימדו אותי כנערה צעירה וכאישה, נשארתי בתוך משהו מאוד מניפולטיבי״.
הכנות שבה אש משתמשת בשיר כדי לספר על הטראומה, לצד הטקסטורה העדינה של העיבוד, תדלקו את הטרנד הוויראלי שקידם את Stop The Wedding למעמדו הנוכחי: כמעט בבת אחת התמלא טיקטוק בסיפורים על מערכות יחסים רציניות שהסתיימו בשברון לב רגע לפני או אחרי המחשבה שמכאן רק המוות יפריד בינינו. אש סיפקה את הגפרורים והדלק, היוזריות עשו את שאר העבודה.
אש, בת 33, חיכתה לרגע הזה כמה וכמה שנים טובות. ילידת סן חוזה בקליפורניה, היא החלה את דרכה כזמרת דמואים (הקלטה ראשונה לפני שהסחורה מגיעה לזמרת פוטנציאלית), משכה תשומת לב בתעשיית הפופ-דאנס וגם כתבה שיר עבור דמי לובאטו. ב-2019 פרצה כאמנית סולו עם Moral of A Story, שהופק בין השאר על ידי פיניאס, אחיה של בילי אייליש. בהמשך השניים אף יוציאו אלבום כצמד, תחת השם The Favors. ואם הגירושים לא היו טראומה מספיק קשה עבורה, ב-2020 איבדה אש את אחיה, ריאן, שמת ממנת יתר. אלבום הבכורה שלה, Asheyn מ-2021, כולל את Ryan's Song שמוקדש לזכרו וכלל גם הודעה קולית שהוא השאיר לה.
מאז הוציאה אש עוד שני אלבומים ואת האלבום עם פיניאס, אך נותרה ללא להיטים גדולים. בכל זאת, הפוטנציאל שלה משך את אנשי הלייבל החשוב אטלנטיק - היכן שנועה קירל הייתה אמורה לפרוץ - שהחתימו אותה בחודש יוני האחרון. באוגוסט כבר יצא Stop The Wedding, שהקפיץ את אש עוד כמה קומות בתודעה הציבורית. האלבום החדש, The Girl of Your Dreams, לא מצליח כמו השיר שפותח אותו, אבל אין ספק שהוא מגיע להרבה יותר אוזניים, ובצדק: הרטרו-פופ שמככב בו משעשע וחלקלק לא פחות מזה של סברינה קרפנטר, למשל.
חוץ מזה, מאז היא גם נישאה בשנית, למתופף בשם ג'ון קלרק קנדה. הם הכירו ב-2022 כשהלהקה שלו חיממה אותה ועמדו מתחת לחופה כעבור שלוש שנים. את החתונה הזאת אש לא נתנה לאיש לעצור.