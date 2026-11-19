חתונה הוא לא הדבר היחיד שהשיר של אש הצליח לבלום, אלא גם את אחד הטרנדים החזקים של השנים האחרונות בפופ העולמי וגם הישראלי: הדחף למצוא גבר שעונה על רשימת דרישות מפורטת ברמת הריידר של מדונה לפני טור בינלאומי ומשם להגיע מתחת לחופה וכמה שיותר מהר. באופן סמלי, השיר יצא באוגוסט 2026, כמעט שנה בדיוק אחרי Where is My Husband של

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