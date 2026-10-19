לשמחתם של המעריצים, בשבוע שעבר נודע ש"הישראלים" תחזור למסך אחרי היעדרות ממושכת של 20 שנה. לקראת הקאמבק החלטנו לחזור לדמויות שהפכו את הסדרה של שלישיית מה קשור לקלאסיקה. "הממלכה הקטנה" בגרסת השכונה הישראלית המכוערת: הבוס המתעלל, המאמן שמוטב להרחיק מילדים והאיש שמוכן לעבוד בהכול, בתנאי שאין עבודה. נכון, אלה הישראלים הכי דוחים שיש. אבל כמה שהם מצחיקים.

8. שמואל - "קפצו לי"

שמואל הוא בוס מתעלל, קמצן ומטריד מינית, מהסוג שבמקום מחלקת משאבי אנוש צריך מחלקת חקירות. מפעל הקפיצים שלו נקרא "קפצו לי", שם שחוסך לעובדים את הצורך לקרוא את תנאי ההעסקה. הוא רוצה לפטר את כולם כדי להציל את המפעל, ולא ממש מזהה את האנשים שעובדים אצלו. בשביל זה יש את אברהם, העוזר האישי הקריפי, שגם מביא למפוטר את שי הפרידה - שבדרך כלל נלקח ממנו מיד בחזרה. בכל זאת, הוא כבר לא עובד כאן. קשה לראות איך חלק גדול מהסצנות האלה היו עוברות היום, במיוחד אלה שקשורות להטרדות מיניות. את שמואל, לעומת זאת, עדיין אפשר לפגוש בכל מקום בארץ.

גלריה מתוך "הישראלים" ( צילום מסך: רשת )

7. רוית ואמיר

רוית (ציון ברוך) ואמיר (אבי גרייניק) התחתנו, הביאו ילדים והבית שלהם נראה עכשיו כאילו התפוצץ בתוכו מחסן של טויז אר אס. למרות זאת, הם מנסים לשמור על קשר עם חברם הרווק יגאל, בעיקר כדי שיהיה מישהו ער בדירה. הפאנץ' פשוט: רוית נרדמת בערך כל חמש שניות, מתעוררת וצועקת "יגאל, מה ניש?", כאילו הוא הרגע נכנס ולא יושב שם כבר שעה ומתכנן את הבריחה. מאז, חייהם של היגאלים בישראל לא חזרו להיות אותו דבר. אם קוראים לכם יגאל, אתם יודעים. ואם אתם הורים לילדים קטנים, כנראה נרדמתם באמצע הפרסומות.

6. דוקטור קונפינו

דוקטור קונפינו (אסי ישראלוף) מאמין שלכולם מגיעה הזדמנות. לאחיות, למתמחים חסרי מושג, לכל מי שבמקרה עבר במסדרון עם חלוק. רק למטופל לא מגיעה הזדמנות לצאת מזה בחיים. בשם הרצון להיות מכיל ופוליטיקלי קורקט, הוא מוכן להתעלם מכל בעיה, גם כשהיא מסתיימת בגופה. במערכון עם הרופא נמוך הקומה, למשל, הוא עסוק בשוויון בזמן שהרופא לא מגיע למדף והמטופלת מתה. המתמחה המגמגם נותן הוראות שגויות, אבל קונפינו ימשיך לעודד אותו. לזכותו ייאמר שבסופו של דבר אצלו אין אפליה: כולם מתים.

מתוך "הישראלים" ( צילום מסך: רשת )

5. ראש הממשלה

"הישראלים" עסקה בעיקר בטיפוסים מהשכונה, אבל כשהגיעה ללשכת ראש הממשלה יצאה לה סאטירה לא רעה בכלל. ראש הממשלה של אסי ישראלוף לא נראה כמו נתניהו או אהוד אולמרט, ולא נזקק לחיקוי של. הוא מזרחי, עצבני וקפריזי ברמה שבה תחילת התקרחות מסתיימת בהחלטה להרוס את מסגד אל אקצה. במקרה אחר הוא מחליט לחסל את אסד כי חלם חלום אירוטי על גבר, ובפעם הבאה הוא מחליט להפיל אטום על איראן כי אבא של אשתו צחק עליו שהוא מזרחי. היועץ שלו, בגילומו של שלום מיכאלשווילי, מרגיע אותו ומדגים את חשיבותו של השירות הציבורי: לפעמים צריך רק אדם אחד שישקר לראש הממשלה שהוריו הביולוגיים מזרחים ואין צורך להרוס את מסגד אל אקצה בגלל התקרחות - כי אפשר לשים כיפה על הראש ולא רואים.

מתוך "הישראלים" ( צילום מסך: רשת )

4. רמי המאמן

כולנו מכירים את מאמן הילדים שמתייחס למשחק בשבת בבוקר כאילו גורל האומה תלוי בו, ולילד בן תשע כאילו הוא זר כושל שעלה לו מיליון דולר. רמי (אסי ישראלוף) הוא האיש הזה, בתוספת עבר פלילי ומקלחת בלי תחתונים. לא מעט אנשים עדיין זוכרים את המאמן שאמר להם ש"לא יצא מהם כלום". אצל רמי, אם יצאת מהאימון בלי טראומה, כנראה לא הגעת. הקלאסיקה היא כמובן דרור כץ, ה"ילד" הגבוה שנראה כאילו הגיע למשחק אחרי משמרת. רמי לא מתכוון לתת לפרטים קטנים כמו שנת לידה להפריע לו לנצח. רק אל תטריפו אותו.

מתוך "הישראלים" ( צילום מסך, רשת )

3. שמעון - "עיוני"

אני מוכן להתערב שלא ידעתם שקוראים לו שמעון. מבחינת הציבור, וגם מבחינת מרשם האוכלוסין, שמו הוא עיוני. מוכר הפלאפל התימני של ציון ברוך הפך את מילת החיבה למותג, וניהל מלחמת הישרדות מול האוכל בקניון הסמוך. אלא שבזמן שהמתחרים מציעים מבחר, עיוני מתעקש על פלאפל ומיץ ענבים. זה התפריט, זה החזון, ואם לא מתאים לכם - יש גם פלאפל ומיץ ענבים. קשה לנצח, אבל היום הוא היה נחשב לדוכן בוטיק שלא נכנע לטרנדים וכל המשפיענים היו באים לאכול אצלו.

2. שלום וריבי

ריבי רוצה משהו טעים. מה? "אתה יודע מה אני אוהבת". שלום (שלום מיכאלשווילי) לא יודע, אבל הוא "חולה עלייך", ומקווה שזה יספיק גם הפעם במקום מידע שימושי. כך יוצא לדרך עוד מסע בין דוכני הקניון, שבסופו תהיה לאפה ולא תהיה טחינה. בדרך, הזוג העניק לישראל את "פנק אותה", וגרם לאלפי אנשים להרגיש מצחיקים במיוחד כשהם מזמינים קינוח פנקוטה. המרוויח הגדול היה הזמר ירון כהן, שהשיר שלו "חולה עלייך" קיבל חיים חדשים. ריבי קיבלה שוב לאפה. בלי טחינה. יש אהבות שלא צריך להסביר.

1. חיים

המובטל הגדול בתולדות הטלוויזיה הישראלית, ואדם עם עקרונות: הוא רוצה לעבוד במקצוע שלו. המקצוע? מאלף אריות. מצאו לו עבודה? מתברר שהוא מאלף אריות לבקנים בלבד. חיים לא מתחמק מעבודה, הוא פשוט מקפיד מאוד על ההתמחות. פעם אחת הוא אפילו מצא עבודה, אבל חווה מלשכת התעסוקה הצליחה להרוס לו גם את זה. הוא רוצה לעבוד, באמא שלו רוצה. רק אל תתפסו אותו במילה. וגם כשנמצא קורס שמעניין אותו, מתברר שהוא מתחיל בשש בבוקר, וחיים פורץ בבכי ומתחנן על חייו. עד אותו רגע צחקנו על האיש שלא מוכן לעבוד. בשש בבוקר על האוטובוס בדרך לעבודה - כולנו הבנו את ההתנגדות שלו.