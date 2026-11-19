לא פשוט להמשיך ולחלוב את הקונספט של סדרת ספרי "משחקי הרעב". הסופרת סוזן קולינס כתבה טרילוגיה (2008-2010), והיא עובדה לארבעה סרטים מצליחים – "משחקי הרעב" (2012), "התלקחות" (2013), ושני חלקי "עורבני חקיין" (2014-2015). בתום הסרט הרביעי המהלך היה שלם: קטניס אוורדין (ג'ניפר לורנס) ופיטה מלארק (ג'וש האצ'רסון) מיגרו את שלטון האימים של קוריולאנוס סנואו (דונלד סאתרלנד,

שהלך לעולמו ב-2024