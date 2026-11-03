העימות שנחשף ב-ynet

החל בערב הבחירות, כאשר אהריש זעמה על מוריה אסרף שקראה להקמת ממשלה ציונית - ואילו אהריש כינתה זאת ״גזענות״ והטיחה גם בפני ברקוביץ׳ שאמרה לה במהלך הפרסומות: ״תרגעי, את לא בכפר פה״.