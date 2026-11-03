אייל ברקוביץ' לא התנצל, אך לוסי אהריש צפויה לשוב מחר (רביעי) לשדר בערוץ 13, לאחר העימות בין השניים שבעקבותיו דרשה המגישה התנצלות וסירבה לחזור לשידור.
גורמים בערוץ 13 אמרו: ״במהלך היום התקיימו שיחות בין נציגיה של לוסי לנציגי רשת והחדשות. נערכו הבהרות והדברים לובנו״, הם הוסיפו כי ״לוסי צפויה לשוב לשידור מחר״.
בנוסף, בערוץ נענו לבקשתה והוסיפו גינוי - אבל מבלי להזכיר את שמו של אייל ברקוביץ׳: ״כתמיד, חשוב להדגיש כי רשת מגנה באופן ברור גילויי גזענות ומגלה אפס סובלנות בעניין״.
העימות שנחשף ב-ynet החל בערב הבחירות, כאשר אהריש זעמה על מוריה אסרף שקראה להקמת ממשלה ציונית - ואילו אהריש כינתה זאת ״גזענות״ והטיחה גם בפני ברקוביץ׳ שאמרה לה במהלך הפרסומות: ״תרגעי, את לא בכפר פה״.
אהריש הייתה נסערת ופרצה בבכי מול הבעלים אסף רפפורט והמנכ״ל עידן אלרום.
אהריש דרשה התנצלות מברקוביץ׳ שסירב - והיא מצידה סירבה לחזור לשדר. היום כאמור הנושא נפתר והיא צפויה לשוב למסך מחר, ובהמשך לצאת לחופשה מתוכננת מראש של שלושה שבועות.