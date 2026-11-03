אייל ברקוביץ' לא התנצל, אך לוסי אהריש צפויה לשוב מחר (רביעי) לשדר בערוץ 13, לאחר העימות בין השניים שבעקבותיו דרשה המגישה התנצלות וסירבה לחזור לשידור.
אייל ברקוביץ' ולוסי אהרישאייל ברקוביץ' ולוסי אהריש
אייל ברקוביץ' ולוסי אהריש
(צילום: משה נחומוביץ', טל שחר)
גורמים בערוץ 13 אמרו: ״במהלך היום התקיימו שיחות בין נציגיה של לוסי לנציגי רשת והחדשות. נערכו הבהרות והדברים לובנו״, הם הוסיפו כי ״לוסי צפויה לשוב לשידור מחר״.
בנוסף, בערוץ נענו לבקשתה והוסיפו גינוי - אבל מבלי להזכיר את שמו של אייל ברקוביץ׳: ״כתמיד, חשוב להדגיש כי רשת מגנה באופן ברור גילויי גזענות ומגלה אפס סובלנות בעניין״.
העימות שנחשף ב-ynet החל בערב הבחירות, כאשר אהריש זעמה על מוריה אסרף שקראה להקמת ממשלה ציונית - ואילו אהריש כינתה זאת ״גזענות״ והטיחה גם בפני ברקוביץ׳ שאמרה לה במהלך הפרסומות: ״תרגעי, את לא בכפר פה״.
אהריש הייתה נסערת ופרצה בבכי מול הבעלים אסף רפפורט והמנכ״ל עידן אלרום.
אהריש דרשה התנצלות מברקוביץ׳ שסירב - והיא מצידה סירבה לחזור לשדר. היום כאמור הנושא נפתר והיא צפויה לשוב למסך מחר, ובהמשך לצאת לחופשה מתוכננת מראש של שלושה שבועות.