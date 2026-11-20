השחקן הצרפתי ז׳ראר דפרדייה והסופר מישל וולבק נחקרים בחשד לאונס קבוצתי ולתקיפה מינית של שחקנית, לכאורה במהלך צילומי הסרט Thalasso ב-2018. גם הבמאי גיום ניקלו מוזכר בתלונה, בחשד לסיוע לאונס קבוצתי ולתקיפה מינית, וכן בהקלטת צילומים בעלי אופי מיני מפורש, תוך פגיעה בזכות לפרטיות.
לפי התלונה, שהוגשה במאי 2025, השחקנית והרקדנית, ממוצא סלאבי, טוענת כי ב-11 בדצמבר 2018 נאנסה והותקפה מינית במתחם תלאזור בקאבור שבנורמנדי, במהלך צילומי סצנה לסרט בבימויו של ניקלו. הפרטים נחשפו לראשונה באתר Mediapart ואומתו לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP בידי מקור המקורב לחקירה. החקירה הופקדה בידי המשטרה המשפטית של פריז.
השחקנית, שכונתה בתלונה בשם הבדוי אלכסנדרה והייתה בת 32 בעת האירוע, טוענת כי דפרדייה החדיר את אצבעותיו לגופה ״בכוח״ ו״בהפתעה״, בזמן שוולבק החזיק אותה. לדבריה, היא ״הדפה אותו [דפרדייה] באלימות״ באמצעות רגלה בשתי הזדמנויות, אך הוא המשיך. היא מאשימה גם את וולבק שאילץ אותה לבצע בו מין אוראלי.
דפרדייה בן ה-77 חשוד באונס קבוצתי ובתקיפה מינית; וולבק בן ה-70 חשוד בתקיפה מינית ובסיוע לאונס קבוצתי; וניקלו בן ה-60 חשוד, נוסף על העבירות המיוחסות לו, גם בהקלטת תמונות מיניות מפורשות הפוגעות בפרטיותה של אדם.
עורכת דינה של המתלוננת, קארין דוריו דיבו, סירבה להגיב ל-AFP. עורכי דינו של דפרדייה, דלפין מייה ודוד-אוליבייה קמינסקי, לא השיבו לפניות. ו-וולבק לא הגיב לפנייה שנשלחה אליו דרך המו״ל שלו. ניקלו אמר ל-Mediapart כי במהלך צילומי הסרט הוא ״לא הבחין בכפייה״, אך הוסיף כי בהמשך התנצל בפני השחקנית, משום שהרגיש ״מצוקה עמוקה״.
החקירה החדשה מגיעה ימים לאחר שדפרדייה פרסם התנצלות בפני מתלוננות בפרשה אחרת. ביום שני אמר כי הוא מקבל את הרשעתו בתקיפה מינית של שתי נשים. דפרדייה כבר עמד למשפט והגיש ערעור.
בתוך כשבוע צפוי דפרדייה לדעת אם יעמוד לדין בגין פרשה משפטית נוספת שבה הוא מעורב - אונס לכאורה של השחקנית שרלוט ארנולד. שופט חוקר הורה להעביר את התיק לבית משפט פלילי מחוזי, אך דפרדייה, המכחיש את ההאשמות, ערער על ההחלטה וממתין להכרעת ערכאת החקירה.
דפרדייה, מהשחקנים הבולטים בקולנוע הצרפתי במשך עשרות שנים, הופיע ביותר מ-200 סרטים וסדרות. בשנים האחרונות הפך לאחת הדמויות המרכזיות בהתמודדות של תעשיית הקולנוע הצרפתית עם פרשות של הטרדות ותקיפות מיניות, לאחר שנשים רבות העלו נגדו טענות להתנהגות מינית פוגענית.
וולבק הוא מהסופרים הצרפתים בני זמננו המתורגמים ביותר. מבקריו רואים בו פרובוקטור ציני, ואילו מעריציו מתארים אותו כנביא של עודפי החברה המערבית. בין ספריו המוכרים: ״החלקיקים האלמנטריים״, ״המפה והטריטוריה״, שזכה בפרס גונקור ב-2010, ו״כניעה״.