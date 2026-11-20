השחקנית, שכונתה בתלונה בשם הבדוי אלכסנדרה והייתה בת 32 בעת האירוע, טוענת כי דפרדייה החדיר את אצבעותיו לגופה ״בכוח״ ו״בהפתעה״, בזמן שוולבק החזיק אותה. לדבריה, היא ״הדפה אותו [דפרדייה] באלימות״ באמצעות רגלה בשתי הזדמנויות, אך הוא המשיך. היא מאשימה גם את וולבק שאילץ אותה לבצע בו מין אוראלי.