את העונה הזאת "ארץ" פתחה עם הבטחה לעימות שיכול לקרות רק אצלה - אייזנקוט מול נתניהו, ואני מעריכה את ההתגייסות של הכותבים ואת הנכונות לשרת את הציבור בגזרה הזאת. הם בערוץ מסחרי, הם לא חייבים. רק חבל שאת הדבר הכי אבסורדי ומצחיק באמת שקרה פה בשבועיים האחרונים, שהוא

הדליפות (לכאורה!) מחשבון הווטסאפ של יונתן אוריך

, היועץ הקרוב של ראש הממשלה, ו

המנטורינג הצמוד שקיבל (לכאורה!) מהפרשן סלש קמפיינר סלש שמיכי, עמית סגל