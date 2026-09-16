בריאיון ל-TMZ התייחס מילס להחלטת האמי שלא לכלול את נוריס בקטע ההנצחה. "טעות טרגית. ואני חייב להניח שזו פשוט הייתה טעות נוראית. אבל המחשבה הראשונה שלי הייתה על ג'ינה, על המשפחה ועל המעריצים שלו", אמר מילס, בהתייחסו לאלמנתו של נוריס, ג'ינה אוקלי.

בריאיון ל-TMZ התייחס מילס להחלטת האמי שלא לכלול את נוריס בקטע ההנצחה. "טעות טרגית. ואני חייב להניח שזו פשוט הייתה טעות נוראית. אבל המחשבה הראשונה שלי הייתה על ג'ינה, על המשפחה ועל המעריצים שלו", אמר מילס, בהתייחסו לאלמנתו של נוריס, ג'ינה אוקלי.

בריאיון ל-TMZ התייחס מילס להחלטת האמי שלא לכלול את נוריס בקטע ההנצחה. "טעות טרגית. ואני חייב להניח שזו פשוט הייתה טעות נוראית. אבל המחשבה הראשונה שלי הייתה על ג'ינה, על המשפחה ועל המעריצים שלו", אמר מילס, בהתייחסו לאלמנתו של נוריס, ג'ינה אוקלי.