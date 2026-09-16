השחקן ג'אדסון מילס, שכיכב לצדו של צ'אק נוריס ב"ווקר", התייחס להשמטתו של השחקן המנוח מקטע ה-In Memoriam בטקס פרסי האמי, "זו טעות טרגית" אמר.
נוריס, שמת בחודש מרץ בגיל 86, נחשב לאחד מכוכבי הטלוויזיה הבולטים של שנות ה-90 בזכות תפקידו בסדרה "ווקר", ששודרה במשך תשע עונות בין השנים 1993 ל-2001. מילס גילם את פרנסיס גייג' בשתי העונות האחרונות של הסדרה וגם בסרט ההמשך.
בריאיון ל-TMZ התייחס מילס להחלטת האמי שלא לכלול את נוריס בקטע ההנצחה. "טעות טרגית. ואני חייב להניח שזו פשוט הייתה טעות נוראית. אבל המחשבה הראשונה שלי הייתה על ג'ינה, על המשפחה ועל המעריצים שלו", אמר מילס, בהתייחסו לאלמנתו של נוריס, ג'ינה אוקלי.
"אני בטוח שצ'אק היה מעודד סליחה. הוא היה מסוג האנשים של 'לא הכול סובב סביבי'", המשיך. "אבל כשמדובר באייקון במעמד שלו, שהשפיע לא רק על הוליווד אלא על העולם כולו, לראות שהוא לא זוכה לשום הכרה, וגם לראות שהמשפחה לא זוכה להכרה הזאת, היה מאכזב... זה בהחלט פגע ברגשות שלי. למען השם, הוא היה אגדה".
נוריס לא היה השם הבולט היחיד שנעדר מקטע ההנצחה בטקס. גם שמו של כוכב "באפי ציידת הערפדים" ניקולס ברנדון לא הופיע על המסך, אף שבמהלך אותו טקס נערך איחוד בין כוכבי הסדרה שרה מישל גלר ודייויד בוריאנז. בין השמות הנוספים שלא נכללו היו פטריק מולדון מ"ימי חיינו" ו"גברים בחלל", דייבי צ'ייס מ"הצלצול", גריז צ'פמן מ"רוק 30" וג'יימס רנסון מ"הסמויה", בין היתר.
מותו של נוריס הוכרז ב-20 במרץ על ידי בני משפחתו. בהודעה שפרסמו נכתב: "עבור העולם, הוא היה אמן לחימה, שחקן וסמל של עוצמה. עבורנו, הוא היה בעל מסור, אב וסב אוהב, אח מדהים ולב המשפחה שלנו".