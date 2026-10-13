מלי וליאל קיבלו חיקוי ב"ארץ נהדרת" ופנו להפקת התוכנית כדי למנוע את שידורו: "תנו לנו את השקט שאנחנו זקוקות לו".
תוכנית הסאטירה חוזרת לקראת הבחירות לכנסת ה-26, ולצד חיקויי הפוליטיקאים, פרומו לתוכנית חושף גם חיקוי של מלי וליאל יהלומי - שהיעלמותן והחזרה שלהן לישראל עוררו סקרנות גדולה. האם והבת שנחתו בנתב״ג בשבוע שעבר, עדיין מסתגרות בביתן במודיעין ולא מוסרות גרסה להיעלמותן שהעמידה מדינה שלמה על הרגליים עד שנמצאו על ידי משטרת ישראל בארגנטינה.
עו"ד שנית בן שושן פנתה ל"ארץ נהדרת" בשמן של האמא והבת וביקשה ממערכת התוכנית שלא להעלות את החיקוי שלהן. "אני פונה אליכם בבקשה שנוגעת בעיניי בדיני נפשות", פתחה. "אני מבקשת מכם, בכל לשון של בקשה, אל תהפכו את הסיפור שלהן למערכון ואל תעניקו לו במה נוספת במסגרת התוכנית. מאחורי הכותרות והסיפור התקשורתי עומדות שתי נשים, אם ובת, שעברו טלטלה נפשית לא פשוטה בלשון המעטה. איננו יודעים מה עלולות להיות ההשלכות של חשיפה ציבורית נוספת.
"דווקא עכשיו, כשהן מנסות לשוב לחייהן, האחריות שלנו היא לא להוסיף על הקושי ולא להפוך את ההתמודדות האישית שלהן לתוכן בידורי. יש רגעים שבהם ההומור צריך לפנות את מקומו לאנושיות. יש סיפורים שלא נכון לגעת בהם, לא משום שאסור לצחוק, אלא משום שצריך לדעת מתי לעצור.
"אני מבקשת מכם לבחור ברגישות, באחריות ובחמלה. לפעמים, ההחלטה החשובה ביותר היא דווקא מה שאנחנו בוחרים שלא לעשות. אסור לנו להמתין עד שיהיה מאוחר מדי, עד שנבין בדיעבד את המשמעות של מעשינו ונעמוד במקום שבו נכה על חטא ונשאל את עצמנו מדוע לא עצרנו בזמן. כשמדובר בדיני נפשות, האחריות שלנו היא לחשוב לא רק על מה שמותר לעשות, אלא גם על מה שנכון לעשות.
"אני פונה אליכם, בתקווה שתבינו את גודל השעה ואת המשמעות שעשויה להיות להחלטה שלכם. בבקשה, תנו להן את השקט שהן זקוקות לו", חתמה את פנייתה.
מלי וליאל יהלומי אמרו ל-ynet, "אנחנו נמצאות בתקופה הקשה בחיינו, לאחר שעברנו ימים מורכבים מאוד. מעולם לא ביקשנו את הפרסום הזה ולא רצינו לעורר דאגה. כרגע אנחנו מבקשות לשקם את חיינו, ומבקשות מעט חמלה, זמן ושקט כדי לעבור את הימים הלא פשוטים שלפנינו. כשנרגיש שאנחנו מסוגלות לכך נפשית, נשתף את הסיפור שלנו".
מהפקת התוכנית טרם נמסרה תגובה.