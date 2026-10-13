עו"ד שנית בן שושן פנתה ל"ארץ נהדרת" בשמן של האמא והבת וביקשה ממערכת התוכנית שלא להעלות את החיקוי שלהן. "אני פונה אליכם בבקשה שנוגעת בעיניי בדיני נפשות", פתחה. "אני מבקשת מכם, בכל לשון של בקשה, אל תהפכו את הסיפור שלהן למערכון ואל תעניקו לו במה נוספת במסגרת התוכנית. מאחורי הכותרות והסיפור התקשורתי עומדות שתי נשים, אם ובת, שעברו טלטלה נפשית לא פשוטה בלשון המעטה. איננו יודעים מה עלולות להיות ההשלכות של חשיפה ציבורית נוספת.

עו"ד שנית בן שושן פנתה ל"ארץ נהדרת" בשמן של האמא והבת וביקשה ממערכת התוכנית שלא להעלות את החיקוי שלהן. "אני פונה אליכם בבקשה שנוגעת בעיניי בדיני נפשות", פתחה. "אני מבקשת מכם, בכל לשון של בקשה, אל תהפכו את הסיפור שלהן למערכון ואל תעניקו לו במה נוספת במסגרת התוכנית. מאחורי הכותרות והסיפור התקשורתי עומדות שתי נשים, אם ובת, שעברו טלטלה נפשית לא פשוטה בלשון המעטה. איננו יודעים מה עלולות להיות ההשלכות של חשיפה ציבורית נוספת.

עו"ד שנית בן שושן פנתה ל"ארץ נהדרת" בשמן של האמא והבת וביקשה ממערכת התוכנית שלא להעלות את החיקוי שלהן. "אני פונה אליכם בבקשה שנוגעת בעיניי בדיני נפשות", פתחה. "אני מבקשת מכם, בכל לשון של בקשה, אל תהפכו את הסיפור שלהן למערכון ואל תעניקו לו במה נוספת במסגרת התוכנית. מאחורי הכותרות והסיפור התקשורתי עומדות שתי נשים, אם ובת, שעברו טלטלה נפשית לא פשוטה בלשון המעטה. איננו יודעים מה עלולות להיות ההשלכות של חשיפה ציבורית נוספת.

"דווקא עכשיו, כשהן מנסות לשוב לחייהן, האחריות שלנו היא לא להוסיף על הקושי ולא להפוך את ההתמודדות האישית שלהן לתוכן בידורי. יש רגעים שבהם ההומור צריך לפנות את מקומו לאנושיות. יש סיפורים שלא נכון לגעת בהם, לא משום שאסור לצחוק, אלא משום שצריך לדעת מתי לעצור.

"דווקא עכשיו, כשהן מנסות לשוב לחייהן, האחריות שלנו היא לא להוסיף על הקושי ולא להפוך את ההתמודדות האישית שלהן לתוכן בידורי. יש רגעים שבהם ההומור צריך לפנות את מקומו לאנושיות. יש סיפורים שלא נכון לגעת בהם, לא משום שאסור לצחוק, אלא משום שצריך לדעת מתי לעצור.

"דווקא עכשיו, כשהן מנסות לשוב לחייהן, האחריות שלנו היא לא להוסיף על הקושי ולא להפוך את ההתמודדות האישית שלהן לתוכן בידורי. יש רגעים שבהם ההומור צריך לפנות את מקומו לאנושיות. יש סיפורים שלא נכון לגעת בהם, לא משום שאסור לצחוק, אלא משום שצריך לדעת מתי לעצור.