פתיחת הפסטיבל עם הפרויקט של טסה וגרינווד חורגת מהמודל שכבר התמסד - לפתוח את הפסטיבל עם מופע בכורה מקורי. אבל המופע הזה מציג חזון מוזיקלי שתואם בדיוק את הקונספט של פסטיבל העוד - פיוז'ן תרבותי מזרחי-מערבי - ולכן לגמרי ראוי לפתוח איתו.

פתיחת הפסטיבל עם הפרויקט של טסה וגרינווד חורגת מהמודל שכבר התמסד - לפתוח את הפסטיבל עם מופע בכורה מקורי. אבל המופע הזה מציג חזון מוזיקלי שתואם בדיוק את הקונספט של פסטיבל העוד - פיוז'ן תרבותי מזרחי-מערבי - ולכן לגמרי ראוי לפתוח איתו.

פתיחת הפסטיבל עם הפרויקט של טסה וגרינווד חורגת מהמודל שכבר התמסד - לפתוח את הפסטיבל עם מופע בכורה מקורי. אבל המופע הזה מציג חזון מוזיקלי שתואם בדיוק את הקונספט של פסטיבל העוד - פיוז'ן תרבותי מזרחי-מערבי - ולכן לגמרי ראוי לפתוח איתו.