אישה שטוענת שראסל ברנד אנס אותה כשהייתה בת 16 ויתרה על זכותה לשמור על אנונימיות - כדי לקדם קמפיין שישנה את גיל ההסכמה. בריאיון ל"סאנדיי טיימס", מיה לאטר נחשפת בתור מי שהייתה במערכת יחסים מתעללת עם ברנד במשך שלושה חודשים, כשהוא היה בן 30 והיא בת 16.

גלריה ראסל ברנד מגיע לבית המשפט בלונדון ( צילום: AP Photo/Kin Cheung )

עד כה זוהתה בכינוי "אליס". לדבריה, את ההשראה לוותר על חיסיון השם קיבלה מז'יזל פליקו - הצרפתייה שהפכה לסמל עולמי של המאבק באלימות מינית, לאחר שוויתרה על חיסיון שמה במשפט נגד בעלה ועשרות הגברים שאנסו אותה. "אני פשוט ממשיכה לשמוע את המילים של ז'יזל פליקו, שהבושה חייבת להחליף צד", אמרה. "זו לא הבושה שלי, וזה לא הנטל שלי לסחוב יותר. זו לא אני שמשקרת, ולא אני שביצעתי פשעים".

לאטר סיפרה שבמשך שנים הרגישה בושה ומבוכה סביב הפרשה, ושבעקבות הקשר נשרה מבית הספר. "נתתי לדבר הטיפשי הזה להרוס לי את הסיכויים להצליח", אמרה.

מיה לאטר ( צילום מסך: עמוד היוטיוב של Times Radio) )

לאטר קוראת לממשלת בריטניה לחוקק חוק הסכמה "מדורג", שיאסור על מבוגרים מעל גיל מסוים לקיים יחסי מין עם בני ובנות 16 ו-17 - דבר שהחוק בבריטניה מתיר כיום. "אני לא רוצה להפליל בני נוער שמקיימים יחסי מין זה עם זה", הבהירה. "אם אתם בין 16 ל-18, זה נראה סביר שתנהלו מערכות יחסים זה עם זה, ובני נוער תמיד יעשו את זה. אבל אם אתם בשנות ה-30, ה-40 או ה-50 שלכם ואתם מנסים לנהל מערכת יחסים עם מישהי מתחת לגיל 18, זו צריכה להיות עבירה פלילית". לדבריה, "אם החוק היה לצד ההורים שלי, היה אסור לי להיות בבית שלו או לקיים איתו קשר מיני - והתקיפה המינית שבאה אחר כך לא הייתה קורית לעולם".

לואיז הייג, סגנית ראש הממשלה בפועל, אמרה ש"הסיפור שובר הלב" של לאטר מצדיק לשקול שינוי חוק. "אנחנו צריכים להקשיב למיה ולקורבנות אחרים כמוה שעברו את החוויות האלה, כי חשוב מאוד שכמחוקקים, החוויה שלהם תעמוד בלב מה שאנחנו שוקלים", אמרה ל"סאנדיי טיימס".

"זה מזעזע אותי כל פעם מחדש שבכל פעם שעולות חדשות על [ברנד], בתגובות תמיד מדברים על הקשר עם בת 16", אמרה לאטר לעיתון. "זה לא החלק הכי נורא. אבל למה דווקא בזה כולם נתקעים? אני חושבת שכולנו פחות או יותר מסכימים ש... למבוגרים לא צריך להיות מותר לקיים יחסים מיניים עם ילדים, עם מישהו מתחת לגיל 18. זה באמת לא נראה לי צעד כל כך גדול".

ראסל ברנד ואשתו לורה בדרכם לבית המשפט בלונדון ( צילום: Leon Neal/Getty Images )

לאטר, היום בת 37, הייתה בת 16 כשפגשה את ברנד לראשונה בכיכר לסטר במרכז לונדון, בדרכה הביתה מקניות. לדבריה, הוא לקח את מספר הטלפון שלה ואחר כך שלח לה הודעה ושאל אם היא רוצה לצאת לארוחת ערב. היא סיפרה שברנד, שעבד אז ב-MTV, המשיך לבקש להיפגש איתה גם אחרי שסיפרה לו בת כמה היא. לטענתה, הוא אמר לה שלא אכפת לו ושהוא רק צריך "לדעת איפה אני עומד מבחינה חוקית", ובפני הפמליה שלו כינה אותה "הילדה".

"הוא היה גבר מאוד מצליח, עם המון כוח והשפעה בתעשייה. אני הייתי נערה בת 16, בלי ניסיון חיים, בלי ניסיון מיני ובלי מערכות יחסים קודמות", אמרה. "מה כבר הייתה אמורה להיות רמת הבגרות שלי? הרגשתי שזה הפטיש שלו. הוא מחבב אותי כי אני בת 16 ובתולה... ופשוט סימנתי לו וי. יכולתי להיות כל בת 16 אחרת".

לאטר טוענת שלקראת סוף מערכת היחסים ברנד אנס אותה. "הוא הצמיד אותי בכוח לראש המיטה ולא יכולתי לזוז, והוא אנס אותי אוראלית - ואני נחנקתי ובכיתי", תיארה. "ניסיתי לדחוף אותו ממני, אז הוא ידע שאני לא רוצה, ובסוף נאלצתי להכות אותו בבטן כדי להוריד אותו ממני. אף פעם לא הכיתי אף אחד לפני כן. והוא אמר: 'רק רציתי לראות את המסקרה שלך נמרחת'". ברנד הכחיש את כל הטענות של לאטר נגדו כשפורסמו לראשונה ב"טיימס" ב-2023.

ברנד עצמו התייחס בעבר לקשר בראיונות למייגן קלי ולפירס מורגן. הוא הודה ששכב עם נערה בת 16 כשהיה בן 30, ואמר שהתנהגותו הייתה "נוראית אבל חוקית" ושהוא "עשה מניפולציה" על ההסכמה. "אם עושים מניפולציה על הסכמה, היא לא ניתנה. זה לא עובד ככה", הגיבה לאטר. לדבריה, הראיון הצליח להסיח את דעת הציבור: "כשהוא אמר 'זה היה לא מוסרי, זה לא היה בלתי חוקי' - ובכן, בפועל קרה משהו בלתי חוקי במערכת היחסים הזאת".

לאטר פנתה למשטרה אחרי שיצא הסרט התיעודי על ברנד, אבל התביעה הכללית בבריטניה (CPS) החליטה שלא לכלול את המקרה שלה במשפט שלו בבית המשפט בסאות'וורק. לדבריה, אחת הסיבות הייתה אותם ראיונות של ברנד. "הם לא רצו שזה יהפוך ל'מופע של אליס'", סיפרה. "לקחתי את זה מאוד קשה, הייתי במקום רע... זה הרגיש כל כך לא הוגן. הייתי מרוסקת".

ברנד הורשע בתקיפת ארבע מתוך שש הנשים שהעידו נגדו, והוא מרצה כעת עונש של עשר שנות מאסר וחצי על עבירת אונס אחת ושלוש עבירות של תקיפה מינית.

הטענה של לאטר הועברה למשטרה, שמסרה שהחקירה בחשד לאונס עדיין נמשכת. התביעה הכללית מסרה: "נמשיך לעבוד בצמוד לחוקרים, לייעץ ולוודא שהתיקים מתקדמים מהר ככל האפשר".