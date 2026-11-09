הקומיקאי והשחקן הבריטי ראסל ברנד (51) נידון היום (שני) ל-10.5 שנות מאסר, לאחר שהורשע בשבוע שעבר באונס ובשלוש עבירות של תקיפה מינית נגד ארבע נשים. גזר הדין ניתן בבית המשפט בלונדון, ארבעה ימים לאחר שחבר המושבעים הרשיע אותו בתום משפט שנמשך ארבעה שבועות.
לפי סוכנות הידיעות AP, השופט ג'ואל בנתן אמר לברנד במעמד גזר הדין שהוא הפגין "אדישות יהירה ומזלזלת" כלפי זכותן של נשים לומר לו "לא". "לפני כ-20 שנה התחלת להתפרסם. היית חד, ובעיני רבים גם מצחיק וכריזמטי. אבל באותה תקופה גם הפכת לטורף מיני", אמר השופט. התובעת ריאל קארמי-ג'ונס טענה כי ברנד ניצל את מעמדו ואת כוחו כדי לפגוע בנשים: "הוא השתמש בהם כדי להשיג גישה לנשים, שבלעדיה לא היה יכול לבצע את העבירות. הדבר גם חיזק את תפיסתו שהוא יכול לבצע עבירות כאלה מבלי לשאת בתוצאות".
סנגורו של ברנד, איאן וינטר, ביקש מבית המשפט להתחשב בעברו ובפעילותו למען אחרים, וציין כי הרשעתו הקודמת היחידה הייתה בגין החזקת מריחואנה ב-1995. לדבריו, לאורך השנים עסק ברנד בפעילות צדקה וסייע לאנשים להתמודד עם התמכרויות לסמים ולאלכוהול. לדיון הגיעו גם אשתו לורה ואביו רון, ומחוץ לבית המשפט התייצבו כמה מתומכיו. שניים מהם הניפו שלט שעליו נכתב: "ראסל ברנד, אנחנו עומדים לצידך. ישו נצלב משום שאמר את האמת. ראסל הוא האמת".
ביום חמישי האחרון הורשע ברנד באונס של מעריצה שפגש לאחר הופעת סטנדאפ בלונדון בשנת 2009, ובשלוש תקיפות מיניות נוספות שאירעו בין 2004 ל-2009. במקביל, הוא זוכה משני סעיפי אונס ומסעיף של ניסיון למעשה מגונה. לאחר הקראת הכרעת הדין, הורה השופט להשאירו במעצר עד לגזר הדין והבהיר כי הוא צפוי לעונש מאסר משמעותי.
במהלך המשפט נשמעו עדויותיהן של שש נשים שתיארו מקרים של אונס ותקיפה מינית לכאורה, בתקופה שבה ברנד היה אחד מאנשי הבידור המוכרים בבריטניה. בין היתר הורשע בתקיפה מינית של עובדת MTV במסיבה בלונדון, בתקיפה של עובדת תחנת רדיו ובתקיפה של עובדת ערוץ 4 הבריטי. התביעה תיארה אותו כטורף מיני מחושב ומניפולטיבי, שניצל את פרסומו ואת מעמדו כדי להשיג את מבוקשו.
ברנד הכחיש לאורך המשפט כי ביצע עבירות מין. בעדותו הודה כי בעבר היה אובססיבי למין וכי ניצל את פרסומו כדי לקיים קשרים מיניים רבים, אך התעקש שכל המפגשים התקיימו בהסכמה. סנגוריו טענו כי התחקירים שפורסמו נגדו בתקשורת הבריטית השפיעו על המתלוננות ופגעו באפשרותו לקבל משפט הוגן.
הפרשה התפוצצה בספטמבר 2023, בעקבות תחקיר משותף של העיתונים הבריטיים "טיימס" ו"סאנדיי טיימס" ותוכנית התחקירים Dispatches של ערוץ 4. בתחקיר הובאו עדויות של ארבע נשים שהאשימו את ברנד באונס, בתקיפות מיניות ובהתעללות רגשית. ברנד דחה את הטענות וטען כי מדובר במתקפה מתוכננת נגדו. בעקבות הפרסום נפתחה חקירה משטרתית שהובילה בסופו של דבר להעמדתו לדין.
ברנד, שהתפרסם בתחילת שנות ה-2000 כקומיקאי וכמגיש טלוויזיה ורדיו בבריטניה, פיתח בהמשך גם קריירה הוליוודית והופיע בין היתר בסרטים "קח אותו ליווני" ו"ארתור". הוא היה נשוי בעבר לזמרת קייטי פרי, ובשנים האחרונות הפך למשפיען רשת המזוהה עם תכנים פוליטיים, רוחניים ותיאוריות קונספירציה.
על אף ההרשעה, הפרשה המשפטית לא בהכרח הסתיימה. על פי דיווחים בבריטניה, המשטרה ממשיכה לחקור שתי תלונות נוספות על אונס שהוגשו נגד ברנד בידי שתי נשים אחרות. עם זאת, בשלב זה לא הוגש נגדו כתב אישום בגינן.