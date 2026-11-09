לפי סוכנות הידיעות AP, השופט ג'ואל בנתן אמר לברנד במעמד גזר הדין שהוא הפגין "אדישות יהירה ומזלזלת" כלפי זכותן של נשים לומר לו "לא". "לפני כ-20 שנה התחלת להתפרסם. היית חד, ובעיני רבים גם מצחיק וכריזמטי. אבל באותה תקופה גם הפכת לטורף מיני", אמר השופט. התובעת ריאל קארמי-ג'ונס טענה כי ברנד ניצל את מעמדו ואת כוחו כדי לפגוע בנשים: "הוא השתמש בהם כדי להשיג גישה לנשים, שבלעדיה לא היה יכול לבצע את העבירות. הדבר גם חיזק את תפיסתו שהוא יכול לבצע עבירות כאלה מבלי לשאת בתוצאות".