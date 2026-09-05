הראפר מקלמור נשא אמש (שישי) נאום פרו-פלסטיני במהלך הופעת החימום של אד שירן באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי. בסיום דבריו קרא "לשחרר את פלסטין", בעוד רבים בקהל מגיבים בתשואות, ולאחר מכן ביצע את שיר המחאה האנטי-ישראלי שלו Hind's Hall.

גלריה הראפר מקלאמור בהופעת החימום של אד שירן בניו ג'רזי ( צילום: יניב לוין )

"אני רוצה שהאנשים מעזה ועד הגדה המערבית הכבושה יידעו שלא שכחנו אותם", אמר מקלמור באצטדיון, שמכיל יותר מ-80 אלף מקומות. "אני חושב שכל אדם שמתהלך על פני האדמה הזאת ראוי בדיוק לאותו חופש - להכיר ביטחון ושלום לפני שמכירים את קולות האלימות, ולהכיר את קול הצחוק במגרש המשחקים לפני מטוסים ופצצות".

"אם אתן לפחד שחשתי למנוע ממני לומר את אשר על לבי, כדי לשמור על הנוחות שלי ושל הקהל, זה היום שבו לא יהיה לי עוד צורך להיות על הבמה. אז אני אומר: לשחרר את פלסטין, לשחרר את קובה, את קונגו, את סודן ואת איראן. ולכל האנשים שחיים באמריקה ונאלצים לחיות בפחד בגלל ארגון הטרור הזה - ICE", אמר על רשות ההגירה והמכס בארצות הברית.

לאחר הנאום ביצע מקלמור את Hind's Hall, כשעל המסכים מאחוריו הוקרנו קטעים מעזה ומהפגנות פרו-פלסטיניות. השיר, שיצא במאי 2024, נקרא על שם הינד רג'אב, ילדה עזתית בת שש שנהרגה על ידי אש צה"ל במהלך המלחמה . סטודנטים פרו-פלסטינים שהשתלטו על בניין המילטון באוניברסיטת קולומביה שינו את שמו באופן סמלי ל-Hind's Hall, ומקלמור אימץ את הכינוי לשיר העוסק בישראל ובמחאה בקמפוסים. עם צאתו הודיע כי הכנסות הסטרימינג ממנו יועברו לאונר"א.

אד שירן ( צילום: WPA Pool, gettyimages )

מקלמור היה אחד מכמה אמני חימום שהופיעו לפני שירן, לצד לוקאס גרהאם וההרכב BIIRD. השתתפותו פורסמה מראש כחלק רשמי מסיבוב ההופעות, והוא צפוי לחמם את שירן גם בהופעה נוספת שתתקיים הערב באותו אצטדיון, ובהופעות נוספות בסיבוב. נכון למועד פרסום הכתבה, שירן לא התייחס בפומבי לדברים.

ישראלים שנכחו בהופעה סיפרו ל-ynet כי הקריאות זכו לתמיכה מצד רבים בקהל. בשיחה עם נויה זוארץ וגפן לוין, תושבות ניו ג'רזי שהגיעו להופעה עם חברים ומשפחה, סיפרו: "היינו עשרה אנשים בהופעה ולא בדקנו מי מופע החימום וגם לא הכרנו את מקלמור לפני. גם אם היינו יודעים שהוא מופיע - לא היינו יודעים מי זה. גילינו את זה רק שם והיינו בשוק, זה היה ממש מזעזע.