מנגנון התחקור המטכ"לי שבודק אירועים מבצעיים חריגים פרסם היום (רביעי) את מסקנותיו בנוגע לחמישה אירועים משמעותיים שהתרחשו במהלך מלחמת "חרבות ברזל" , בהם מותם של עובדי "המטבח המרכזי העולמי" ו"רופאים ללא גבולות", התקרית שהוגדרה כ"הרג הפרמדיקים" ברפיח ומותה של הינד רג'אב. "במסגרת חובותיו של צה"ל בהתאם לדין הבינלאומי והדין הישראלי, צה"ל מתחקר אירועים חריגים שקרו במהלך לחימה", הבהיר דובר צה"ל, שפרסם את ההחלטות שקיבלה הפרקליטות הצבאית.

גלריה הינד רג'אב. התקשרה לסהר האדום והשיחות הוקלטו ( צילום: Palestine Red Crescent Society/ Family Handout via REUTERS )

המנגנון המטכ"לי הוקם לפני מספר שנים בהתאם להחלטת הממשלה, והוא פועל בהתאם להוראת הרמטכ"ל. תפקידו הוא לבצע הערכות עובדתיות של אירועים מבצעיים חריגים באמצעות מגוון כלים ושיטות. דובר צה"ל מסר כי תחקיריו משמשים כעזר למפקדי צה"ל לצורך קבלת החלטות פיקודיות, וכן מהווים בסיס להחלטות של הפרקליטות הצבאית, ביחס לשאלת פתיחתה של חקירה פלילית.

מאז פרוץ המלחמה בטבח 7 באוקטובר, המנגנון סיים לתחקר כ-150 אירועים והעבירם לבחינת הפרקליטות הצבאית. בעשרות אירועים החליטו בפרקליטות הצבאית לסגור את התיקים, והתפיסה הייתה שפעולה שנעשתה בתום לב באמצע שדה קרב - לא צריכה להיבחן במשקפיים פליליים. הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, שנכנס לפני פחות משנה לתפקיד נדרש להתמודד עם הסוגיות.

גורמי ביטחון הסבירו כי "הפצ"ר מאמין בעיקרון המשלימות, שאומר שאם מקרה פרטני נחקר בחקירה עצמאית של מדינה ריבונית - אז בתי דין בינלאומיים לא יכולים להתערב". גורמים בפרקליטות הצבאית הבהירו כי לא בגלל זה פותחים בחקירות - "אלא עצם החקירה גם מעניקה הגנה ללוחמים". לאחרונה כאמור התקבלו החלטות משפטיות בעניינם של חמישה אירועים אשר זכו לתהודה ציבורית. התחקירים המלאים - וההחלטות:

מותם של עובדי ארגון WCK

ב-1 באפריל 2024, במהלך פעילות של ארגון הסיוע הבינלאומי WCK ("המטבח המרכזי העולמי") להעברת סיוע הומניטרי ברצועת עזה, בוצע ירי לעבר רכבי הארגון, אשר הוביל למותם של שבעה מעובדיו . מממצאי התחקיר שנערך בצה"ל עלה כי באותו יום הכוחות זיהו חמוש על משאית שיירת הסיוע ההומניטרי, בדרכה למחסן לצורך פריקת הסיוע, וכן זיהו רכבים שהקיפו את המשאיות באופן שתאם - להערכתם ובהתבסס על ניסיונם המבצעי המצטבר של הגורמים המבצעיים המעורבים - לתרחיש של השתלטות ארגון הטרור חמאס על השיירה.

הרכב של ארגון הסיוע הבינלאומי WCK שהותקף ברצועת עזה ( צילום: AFP )

עוד עלה, כי עובדי ארגון WCK שכרו כוח אבטחה חמוש שילווה את השיירה עד לסיום המבצע ויגן עליה מפני השתלטות של גורמים חמושים בעזה, וזאת בשל התעכבות לשעות הלילה של יציאת השיירה מהמזח שבו נאסף הסיוע, לכיוון המחסן בו אמור היה להיפרק. בתחקיר צוין כי נוכחות כוח אבטחה חמוש זה על רכבי הארגון לא תואמה עם גורמי צה"ל.

בצה"ל הסבירו כי לאחר הגעת השיירה למחסן המיועד, זוהו מספר אנשים - באופן שגוי כפי שהתברר בדיעבד - כחמושים, והם נכנסו לרכבים אשר החלו לנסוע דרומה מהמחסן, תוך חריגה מהמסלול שהארגון תיאם מראש עם צה"ל. בהתאם, ובצל הערכה של הכוח בשטח כי על השיירה השתלטו גורמי ארגון הטרור חמאס עוד טרם הגעתה למחסן, הגורמים המבצעיים טעו לסבור שברכבים מצויים פעילים צבאיים של חמאס - ועל כן תקפו את הרכבים.

כמו כן, בתחקיר עלה כי במהלך השתלשלות האירועים גורמים בצה"ל ניסו ליצור קשר עם נציגי ארגון WCK בכדי לוודא את הערכתם כי אכן לא מדובר באנשי הארגון ברכבים. "ניסיונות אלו, במהלך מחצית השעה בה התקיים המעקב אחר רכבי השיירה שהוחזקו ככאלו שבתוכם פעילי חמאס כאמור - לא צלחו", מסר צה"ל.

בתחקיר עלה: אין חשד סביר לעבירה פלילית המצדיקה חקירה או צעדים נוספים. הרכב שהותקף ( צילום: AP /Abdel Kareem Hana )

בעקבות התוצאות הקשות של האירוע, ולאחר שהוצגו לו ממצאי התחקיר הראשוני בסמוך לתקרית, הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי החליט להדיח קצין אש חטיבתי בדרגת רב-סרן, לצד קצין נוסף בדרגת אלוף-משנה במילואים - ראש מטה חטיבת הנח"ל נוחי מנדל. בנוסף, ננזפו פיקודית אלוף פיקוד הדרום ירון פינקלמן, מח"ט הנח"ל אלוף-משנה יאיר צוקרמן ומפקד אוגדה 162 תת-אלוף איציק כהן, כי שלושתם היו אחראים על פיקוח יישום הפקודות.

לאור היכרות מקצועית קודמת עם אחד המעורבים באירוע, הפרקליט הצבאי הראשי נמנע מלקבל באופן אישי החלטה בתיק זה, וזו התקבלה על ידי התובע הצבאי הראשי. מצה"ל נמסר כי לאחר בחינת כלל ממצאי ההערכה העובדתית הוחלט כי על אף כשלים בתהליך גיבוש ההערכה כי ברכבים נוסעים פעילי חמאס - החלטות המפקדים לא חצו את הרף הפלילי, וזאת לנוכח רצף הסימנים המחשידים ומכלול הנסיבות המבצעיות. לפיכך, הוחלט כי לא קיים חשד סביר לביצוע עבירה פלילית המצדיק פתיחה בחקירה או בנקיטת צעדים נוספים כלפי מי מהמעורבים באירוע מעבר לאלו שננקטו כאמור לעיל. מדובר על אירוע משמעותי שיצר ביקורת בינלאומית רחבה, שכן בין הנפגעים היו גם עובדים זרים בינלאומיים.

הירי לעבר האמבולנס - ומותה של הינד רג'אב

התחקיר השני שהוצגו החלטות בעניינו היה הירי לעבר הרכב של משפחת חמאדה ולעבר אמבולנס - ומותם של תשעה בני אדם, בהם הילדה הינד רג'אב , בעיר עזה בינואר 2024. ממצאי התחקיר באשר לירי לעבר הרכב של משפחת חמאדה העלו כי כוחות צה"ל ביצעו ירי לעבר הרכב, אשר התקרב לעברם בעודו נוסע בניגוד לכיוון הפינוי שפורסם בהודעה מקדימה של דובר צה"ל לתושבי האזור. על פי דיווחים שפורסמו אז, מדובר היה ברכבה של משפחת חמאדה, וכתוצאה מהירי נהרגו חמישה מנוסעי הרכב, ונותרו בחיים שתיים – הינד רג'אב ובת דודתה ליאן.

השיחה האחרונה עם הינד, והזירה בעזה ( צילום: רויטרס )





לאחר ביצוע הירי, בעקבות שיחת טלפון לגורמי הצלה , שבה השתתפו תחילה שתי הבנות, ובהמשך הינד לבדה, תואמה נסיעת אמבולנס של הסהר האדום לצורך פינוי הנפגעים. אולם, על פי הנטען, עם הגעת האמבולנס למקום האירוע, נורה פגז לעברו, ונהרגו שני הפרמדיקים שנסעו בו. בחלוף מספר ימים, חולצו מכלי הרכב גופות שבעת בני משפחת חמאדה, לרבות גופותיהן של הינד וליאן. כמו כן, חולצו מהאמבולנסים גופותיהם של שני הפרמדיקים.

מצה"ל נמסר כי לאחר בחינת הממצאים ונוכח כשלים לכאורה ביחס לסוגיית תיאום תנועת האמבולנס של הסהר האדום, הוחלט להורות על המשך בדיקת האירוע על דרך של חקירת מצ"ח. לנוכח ההחלטה, לא ניתן להרחיב מעבר לאמור לעיל ביחס להיבטים העולים מתחקיר המנגנון.

יש לציין כי הינד רג'אב התקשרה לסהר האדום, וקריאותיה לעזרה הוקלטו. השיחות פורסמו ברחבי העולם לאחר שלא אותרה ולא היה ברור האם נורתה על ידי צה"ל או לא. במשך 12 יום לא היה ידוע מה עלה בגורלה, ושמה ופניה פורסמו בעולם. בפברואר מצאו אותה מתה עם משפחתה במכונית, יחד עם שני הפרמדיקים שנשלחו על ידי הסהר האדום לחלץ אותה. לימים הוקמה קרן על שמה - הקרן המשפטית "הינד רג'אב" - שמגישה תביעות נגד חיילי צה"ל על חשדות לפשעי מלחמה בעזה.

"הרג הפרמדיקים" - יעבור למצ"ח

התחקיר השלישי שפורסם נגע למותם של 15 פלסטינים , בהם אנשי רפואה ועובד או"ם בתל א-סולטן בחודש מרץ אשתקד. במסגרת מארב שביצעו כוחות צה"ל לפעילי חמאס התרחשו שלושה אירועי ירי לעבר רכבי הצלה שונים: כבאית, אמבולנסים ורכב או"ם. ממצאי התחקיר העלו כי כוח צה"ל נערך לבצע פשיטה על מרחב תל א-סולטן בשעות הבוקר המוקדמות, ובמסגרת זו הוצב כוח המארב בציר גישה מרכזי, כמאמץ תומך לקראת הפשיטה. הכוח בשטח שהוצב במארב ירה לעבר רכב שזוהה על-ידו כרכב של חמאס.

האירוע יעבור לחקירת מצ"ח. הזירה ברפיח ( צילום: מתוך "ניו יורק טיימס" )

כשעה לאחר מכן, כך נכתב בתחקיר, דווח לכוח על חמישה רכבים שנעים לעברו במהירות גבוהה. בהמשך, הרכבים עצרו בסמוך מאוד לכוח, ונוסעיו פרקו מהרכבים במהירות - והוחלט לפתוח באש לעברם. כרבע שעה לאחר מכן, הכוח ירה לעבר רכב נוסף שהגיע למקום. בדיעבד התברר כי הרכבים שנפגעו באירועי הירי הראשון והשני היו כבאית ואמבולנסים, והרכב שנפגע באירוע הירי השלישי היה רכב או"ם פלסטיני.

בשלושת אירועי הירי נהרגו כאמור 15 פלסטינים, חלקם אנשי רפואה ופרמדיקים. בצה"ל הבהירו כי בתחקיר עלה שבין ההרוגים זוהו שישה כמשויכים לחמאס. לאחר האירוע, צוין, החליט הכוח למחוץ את הרכבים ולכסות ברשת ברזל את הגופות.

לאור ממצאי התחקיר, כפי שהוצגו לרמטכ"ל בסמוך לאירועים, הנחה הרמטכ"ל כי תירשם הערה פיקודית למפקד חטיבה 14, וכי סגן מפקד סיירת גולני יסיים את תפקידו . לאחר בחינת ממצאי התחקיר, ומשנמצא כי ביצוע הירי במהלך האירוע מעלה חשד סביר לביצוע עבירה, הוחלט על המשך הבדיקה על דרך של חקירת מצ"ח. לנוכח ההחלטה, לא ניתן להרחיב מעבר לאמור לעיל ביחס להיבטים שעולים מתחקיר המנגנון.

בדיעבד התברר: המבנה שהותקף - של "רופאים ללא גבולות"

התחקיר הרביעי נגע לתקיפת צה"ל שכוונה לעבר מבנה בחאן יונס, שבה נהרגו שתי נשים ונפצעו שבעה בני אדם נוספים. בתקיפה, שבוצעה בחודש פברואר 2024, נורה פגז בודד לעבר המבנה - שהתברר בדיעבד כשייך לארגון "רופאים ללא גבולות". מתחקיר המנגנון עלה כי בשעות הערב של אותו היום, במסגרת תנועת גורמים מבצעיים על ציר המצוי סמוך למתחמי לחימה של חמאס - שטרם הושגה עליו שליטה מבצעית והוערך כי צפויה בו ובסביבתו נוכחות כוחות אויב - הבחין הכוח במבנה הממוקם בנקודה טופוגרפית השולטת על הציר בו נעו.

הכותרת ב-AP אחרי תקרית "הרג הפרמדיקים" ברפיח

לנוכח הערכת הגורמים המבצעיים כי המבנה נמצא במיקום המהווה איום עליהם, נורה פגז בודד לעבר אחד מחלונותיו, אשר ממנו העריך הכוח שניתן יהיה להשקיף על תנועתם על הציר ולפגוע בכוח. ממצאי התחקיר הצביעו על כך שבשונה ממבנים אחרים בסביבה, האורות במבנה היו כבויים ולא נצפתה תנועה בו או בסביבתו טרם ביצוע הירי. בצה"ל הדגישו כי בעת ההחלטה על ביצוע הירי לא היה בפני הגורמים המבצעיים מידע עדכני על היות המבנה משויך לארגון "רופאים ללא גבולות".

כמו כן, בצה"ל ציינו כי לא היה באפשרות הכוח לזהות את השילוט עליו הופיעו שם וסמל הארגון, שהיה נתון בחזית המבנה, שכן הכוח נע על גבי ציר שנמצא בגבו של המבנה. עוד נמסר כי לאחר בחינת ממצאי תחקיר המנגנון, נמצא כי הכוחות ביצעו ירי לתכלית צבאית, לעבר מטרה שהעריכו כי בשל מיקומה, בנסיבות המתוארות, מהווה מטרה צבאית. כמו כן, למרות הפער שנבע מכך שלכוחות לא היה את המידע העדכני על כך שהמבנה מהווה אתר מוכר של הארגון "רופאים ללא גבולות", נמצא כי בנסיבות המבצעיות המתוארות - אין מקום להמשך בדיקה בדרך של חקירת מצ"ח. לצד זאת, לנוכח כשלים מסוימים שהתגלו בתהליך התקיפה, הפרקליטות הצבאית הורתה על בחינת הצורך בנקיטת צעדים פיקודיים כנגד מי מהמעורבים.

ירי ההרחקה לכיוון שיירת "רופאים ללא גבולות"

התחקיר החמישי שפורסמו החלטות בנוגע אליו עסק בירי שבוצע בנובמבר 2023 לכיוון רכבי שיירה של ארגון "רופאים ללא גבולות", אשר הוביל - על פי הנטען - להרג של שניים מנוסעי השיירה. מתחקיר המנגנון עלה כי יום קודם לאירוע בוצע תיאום מול גורמי צה"ל של תנועת שיירת אנשי הארגון מהעיר עזה, אל מרפאת הארגון בחאן יונס. השיירה, שכללה חמישה כלי רכב, נעה על ציר פינוי חד-כיווני שתואם כאמור מראש, והגיעה בצהרי אותו היום לנקודת בידוק של כוחות צה"ל. התיאום לתנועת השיירה אושר סופית זמן קצר טרם יציאת השיירה לדרכה, לפני שהיה ידוע לכוח בנקודת הבידוק.

בתחקיר צוין כי רכבי השיירה התבקשו להמתין עד שהנושא יובהר, ועל כן חיכו בקרבת נקודת הבידוק. לאחר זמן מה, מאחר שחששו שלא יספיקו להגיע ליעדם טרם חשכה, החליטו - על דעת עצמם וללא תיאום מתאים - לשוב על עקבותיהם ולחזור למתקני הארגון בעיר עזה. זאת, כך צוין, על אף שגורמי צה"ל הבהירו לחברי השיירה כי שעות הפעולה של נקודת הבידוק הוארכו, וכי לא ניתן לתאם את החזרה של השיירה לעיר עזה באותה העת. עוד הבהירו להם, כי חזרת השיירה לעיר עזה באותה עת לא יכולה להתבצע במסגרת תיאום מאושר - וכי תנועה כזו עלולה לסכנם.

בתחקיר נכתב כי עם תנועת השיירה חזרה לעיר עזה, זיהו כוחות צה"ל שהיו מוצבים על ציר התנועה, את שיירת הרכבים שהתקרבה לעברם בנסיעה - בניגוד לכיוון תנועת פינוי האזור כפי שאושרה. בעקבות זיהוי התנועה שלא הייתה מתואמת - ושעוררה חשד לאיום על הכוח - החיילים ביצעו מספר פעמים ירי הרחקה. בצה"ל הדגישו כי לא בוצע ירי לעבר כלי הרכב עצמם אלא להרחקה בלבד - על מנת למנוע מכלי הרכב להתקרב אליהם.