בעוד שבישראל הרוחות סוערות בעקבות הסרט התיעודי "נז"א", ומתרבות הקריאות לפעול נגד היוצרים יובל אברהם ורחל שור ולחקור את המשתתפים, מהצד השני של האוקיינוס, הדוקו השנוי במחלוקת עושה חיל בבתי הקולנוע. לפנות בוקר (ב') דווח באמצעי התקשורת האמריקנים, כי במהלך סוף השבוע - השני שלו בסך הכל מעל עלה לאקרנים בארצות הברית - "נז"א" חצה את רף חצי מיליון הדולר בקופות. מדובר בהישג יוצא-דופן שמעיד על רמת העניין של הקהל המקומי בסרט ובנושא שלו: מדיניות הנזק האגבי של מערכת הביטחון במהלך המלחמה בעזה, שעל פי עדויות חיילי צה"ל מוליך לתוצאה של רצח עם.
מאז הבכורה האמריקנית של "נז"א" במסגרת פסטיבל הקולנוע ניו יורק לפני כשבועיים, יצא הסרט לאקרנים בהפצה עצמאית לאחר שאף חברת הפצה מובילה הייתה מוכנה לקחת על עצמה את היצירה הנפיצה ואת כאב הראש התקשורתי שמגיע איתה. לאחר סוף שבוע ראשון מוצלח של הקרנות יומיות סדירות ומלאות בבית הקולנוע AFC Center במנהטן, הוחלט להרחיב את הפרישה ברחבי ארצות הברית במהלך השבוע השני, והסרט מוקרן כעת מחוף לחוף ב-85 בתי קולנוע בכ-30 ערים. על פי הנתונים שהתקבלו מהקופות, "נז"א" גרף 298,240 דולר בסוף השבוע האחרון, כך שסך כל ההכנסות שלו עומד על כ-504 אלף דולר בסך הכל, ועוד היד נטויה - זאת במקביל לדיווחים שמגיעים מישראל בנוגע להתקפות הממסד על אברהם ושור, שמסוקרים בהרחבה בתקשורת האמריקנית ומשתלבים היטב במסע היח"צ של הסרט.
ההישגים הקופתיים של "נז"א" מציבים אותו כבר בשלב מוקדם זה כאחד מסרטי התעודה המצליחים ביותר מסחרית בארצות הברית השנה, מה שעומד לזכותו גם במירוץ לאוסקר שצובר תאוצה. את טבלת שוברי-הקופות הדוקומנטריים של 2026 מוביל אגב "מלאניה" של ברט רטנר על מלאניה טראמפ מבית אולפני אמזון-MGN ההוליוודיים עם הכנסות של יותר מ-13 מיליון דולר שהגיעו מ-1,778 בתי קולנוע ברחבי ארצות הברית. כאמור, נכון לסוף השבוע השני שלו, "נז"א" מוקרן ב-85 בתי קולנוע בלבד, אך אפשר לקבוע כי מדובר בהצלחה מסחרית אדירה בהתחשב בהיותו סרט זר, דובר-עברית, ועל נושא שנוי במחלוקת עבור הצופה האמריקני הממוצע. העובדה שהוא מושך כל כך הרבה תשומת לב, ותשבוחות של הביקורת ושל צופים רבים כל כך, מעידים על החשיפה התקשורתית היעילה שלו, שמהדהדת את הביקורת הציבורית על ממשלת ישראל ושירותי הביטחון שלה.
יש לציין, שגם סרטם הקודם של אברהם ושור, "אין ארץ אחרת" - אותו יצרו באיזור מסאפר יטא עם שותפיהם הפלסטינים באסל עדרה וחמדאן בלאל - נתקל ברתיעה מצד מפיצים אמריקנים מובילים וגם לא נרכש לשידור על ידי חברות הסטרימינג. זאת למרות התחזית המבטיחה לזכייה באוסקר, שאכן התממשה. עם זאת, הסרט זכה להצלחה קופתית מסחררת בהפצה עצמאית עם יציאתו לבתי הקולנוע בארצות הברית בינואר 2025, וגרף בסופו של דבר 2.549,422 מיליון דולר בזירה המקומית.
"נז"א" שהופק על ידי עיתון "הגרדיאן" הבריטי וחברת ההפקת הצרפתית המובילה MK2, עשוי ללכת בדרכו של קודמו עם התרחבות ההפצה ליותר בתי קולנוע ובערים שונות, מה שכמעט לבטח יציב אותו בסופו של דבר בטופ-5 של יצירות הדוקו המצליחות השנה. הישג נדיר זה לסרט תיעודי בהפצה עצמאית מוגבלת, גדול אף יותר בהתחשב בהבטחת "הגרדיאן" לאפשר צפייה חופשית בו דרך אתר העיתון החל מנובמבר.