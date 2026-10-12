ההישגים הקופתיים של "נז"א" מציבים אותו כבר בשלב מוקדם זה כאחד מסרטי התעודה המצליחים ביותר מסחרית בארצות הברית השנה, מה שעומד לזכותו גם במירוץ לאוסקר שצובר תאוצה. את טבלת שוברי-הקופות הדוקומנטריים של 2026 מוביל אגב

"מלאניה"