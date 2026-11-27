התקופה שבין חג ההודיה לכריסטמס מזמנת "הפצצת שטיח" של סרטים שבמרכזם מפגשים משפחתיים. ארוחות חגיגיות, מתחים בין דורות, בני זוג חדשים שצריכים לעבור את מבחן הקבלה המשפחתי, ובסופו של דבר פיוס דביק שמזכיר את חשיבותם של קשרי הדם. סרטי "פגוש את ההורים" עטורי הכוכבים הם מוצר העילית של סוג סרטים זה, אך במהלך 26 השנים שחלפו מאז תחילתה, היא כבר מיצתה את עצמה. כעת מגיע "פגוש את הכלה" (Focker-in-Law) המיותר למדי.

"פגוש את הכלה" - טריילר ( קרדיט: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט )

"פגוש את ההורים" (2000), הציג את גרג פוקר (בן סטילר), אח בבית חולים המנסה לזכות באישורו של ג'ק בירנס (רוברט דה נירו), אביה של בת זוגו פאם (טרי פולו), לקראת נישואיהם. ג'ק, סוכן CIA בגמלאות, הפך את סוף השבוע המשפחתי למבחן הישרדות מתמשך עבור החתן המיועד. ב"פגוש את הפוקר'ס" (2004) העימות התרחב באמצעות הצגת הוריו של גרג: ברני פוקר (דסטין הופמן), עורך דין לשעבר שהפך לעקר בית אקסצנטרי, ורוז פוקר (ברברה סטרייסנד), מטפלת מינית פתוחה וישירה. המפגש בין משפחת בירנס המאופקת והסמכותנית למשפחת פוקר המשוחררת והחצופה סיפק לסרט את ההיפוך הקומי המתבקש, והפך אותו לפרק הרווחי בסדרה. "פגוש את הפוקרס הקטנים" (2010), הירוד שבסרטי הסדרה, העביר את מרכז הכובד אל חיי הנישואים וההורות של גרג ופאם, המגדלים תאומים ונאלצים להתמודד עם המשך התערבותו של ג'ק בחייהם.

גלריה מתוך "פגוש את הכלה" ( צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט )

"פגוש את הכלה" מנסה להחזיר את הסדרה לחיים באמצעות היפוך נקודת המבט. גרג ופאם הם כעת הורים לילדים בוגרים: הנרי (סקיילר ג'יזונדו) וסמנתה (ביני פלדסטיין). הנכד הנרי עומד לנצל את חגיגת יום ההולדת ה-80 של ג'ק כדי להציג את חברתו אוליביה (אריאנה גרנדה) ולהציע לה נישואים. גרג, שמגיע למפגש המשפחתי בטיסה, מסתבך כאשר הוא מנסה להשתמש בשירותים במחלקה הראשונה, ונקלע לעימות מביך עם נוסעת שבהמשך תתגלה כאוליביה, כלתו המיועדת. אוליבייה היא לא פראיירית: בעבר היא עבדה ב-FBI כמנהלת משא ומתן בסיטואציות חטיפה, ומשם עברה לקואצ'ינג למנהלים. היא אסרטיבית, ומיומנת בקריאת אנשים ובביצוע מניפולציות עליהם. תכונות שעומדות לערער קשות את גרג.

הסבא ג'ק מתרשם ממנה מיד, ובניגוד מוחלט ליחסו לגרג בראשית הסדרה, הוא רואה בה בת משפחה שראויה להשתייך ל"מעגל האמון" שלו (כן, הבדיחה הזו ממשיכה להיחלב גם בסרט הרביעי). גרג חושד שאוליביה מתמרנת את הנרי ומסכלת את חלומו שבנו, הלומד רפואה, יעבוד בבית החולים שבו הוא עובד. מכאן מתפתחת תחרות בין גרג ואוליביה הכוללת עימותים קולינריים, מבחני אמינות וניסיונות של גרג לחשוף את פרצופה האמיתי. ברקע נמצאים גם הנכדה סמנתה ובן זוגה אדוארדו (אדוארדו פרנקו), שמשתוקק להתקבל למעגל האמון של ג'ק, וכן קווין ראוולי (אוון ווילסון), בן זוגה לשעבר של פאם, שממשיך להופיע כמודל הגברי המושלם בעיני ג'ק.

תוספת ראויה למשםחתנו. מתוך "פגוש את הכלה" ( צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט )

במרכז סדרת הסרטים עומדת מערכת היחסים בין ג'ק בירנס לגרג פוקר. עימות בין שני טיפוסים גבריים שונים בתכלית: ג'ק הוא גבריות אמריקנית סמכותנית, חשדנית וסגורה רגשית. אדם שעברו כסוכן CIA הפך את הבית הפרטי שלו למעין שלוחה של חדר חקירות. בניגוד אליו גרג הוא גבריות רכה, נוירוטית, ורבלית, רגישה, המבוססת על מקצוע טיפולי ועל רצון שגובל בנואשות להיות אהוב. הוא אח בבית חולים, אדם שעיסוקו בטיפול באחרים, ואילו ג'ק הוא מי שהרקע המקצועי שלו היה לזהות איומים ולנטרל אותם.

ההבדל ביניהם הוא גם אתני ותרבותי. מאחורי סדרת "פגוש את ההורים" עומדים סטילר והתסריטאי היהודי ג'ון המבורג שכתב את כל סרטי הסדרה, וכעת לראשונה גם מביים. השניים גם שיתפו פעולה בסרטים נוספים כדוגמת "זולנדר" (2001), והקומדיה הרומנטית "ואז הגיעה פולי" (2004). דמותו של גיילורד "גרג" פוקר היא של יהודי-אמריקני שמנסה להתקבל למשפחה WASP-ית מובהקת (לבנה, אנגלו-סקסית, פרוטסטנטית), מבוססת ובעלת ביטחון עצמי מעמדי. על בסיס הפרסונה הקומית של סטילר, גרג מעוצב כאדם שמנסה לשמור על כבודו בזמן שכל העולם מתעקש להשפיל אותו, וחוסר הביטחון שלו מניע מנגנון של התנהגות הרסנית שבתורה מעצימה את ההשפלות.

ג'ק בירנס הוא פטריארך בסדר חברתי ותרבותי שבתוכו גרג נתפס כזר וכחשוד. החשדנות כלפי החתן אינה נובעת רק מהתנהגותו המגושמת של גרג, אלא גם מתחושה שהוא אינו ראוי לבתו. הסדרה מצליחה, לפחות בפרק הראשון, להפוך את המתח הזה למנגנון קומי: כל ניסיון של גרג להפגין נורמליות, ביטחון עצמי וגבריות רק חושף עוד יותר את הפער בינו לבין החותן. ניגודים מסוג זה בוססו היטב בקולנוע האמריקני בקלאסיקות של הומור יהודי כמו The Heartbreak Kid (1972) של איילין מיי וניל סיימון (שסטילר כיכב ברימייק שלו ב-2007), או בסגמנט זכור בסרטו של וודי אלן "הרומן של עם אנני" (1977).

אדוני עושה סצנה, אדוני צריך לשבת, ומהר. מתוך "פגוש את הכלה" ( צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט )

הניגוד בין גרג וג'ק קיבל ביטוי משלים בסרט השני והשלישי באמצעות הוריו של גרג, ברני ורוז פוקר. הופמן וסטרייסנד גילמו זוג יהודי שאינו מתבייש בגופניות, במיניות, ברגש או בחוסר הפורמליות שלו. הם מהווים היפוך כמעט מוחלט להורים של פאם. אם ג'ק מייצג את הדחף לפקח ולשלוט, ברני ורוז מייצגים חירות אישית ופתיחות עם יותר מקמצוץ וולגריות. המפגש בין המשפחות אפשר עסוק בשאלת ההשתלבות של יהודים בחברה האמריקנית הלא-יהודית, תוך שימוש בהומור שמבוסס על הבדלי מעמד, נימוסים, מיניות וסגנון חיים.

איכות סרטי הסדרה פחתה בין הסרט הראשון לשני, ועוד יותר מכך בין השני לשלישי. "פגוש את הכלה" משנה את מגמת הדירדור אבל לא במידה שמצדיקה צפייה בו. הוא נובע מרעיון עם פוטנציאל: גרג כבר אינו הצעיר הנואש לקבל את אישורו של ג'ק. כעת הוא האב שנדרש להתמודד עם בת הזוג הדומיננטית של בנו. אלא שהסרט אינו מסתפק בהצגת גרג כאב מגונן, אלא מקצין את התנהגותו עד שהוא נעשה כמעט בלתי-נסבל. במקום אי-הבנות שנובעות מכוונות טובות, כפי שהיה בסרט הראשון, אנו מקבלים אדם שמנסה לחבל במערכת היחסים של בנו, מתכנן מהלכים מניפולטיביים ומתקשה לקבל את עצמאותו. ההבדל בין חרדה הורית אנושית לבין התנהגות נרקיסיסטית כמעט נעלם.

לא בדיוק אב השנה. מתוך "פגוש את הכלה" ( צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט )

אוליביה, בגילומה של אריאנה גרנדה, היא אחת מנקודות האור של הסרט. לאחר הופעתה ב"מרשעת", היא מפגינה כאן נוכחות קומית בטוחה, מודעת ומלאת אנרגיה. היא מבינה היטב את המלאכותיות של אוליביה, את השליטה העצמית המוגזמת שלה ואת הנאתה מהיכולת להישאר רגועה כאשר גרג מאבד את עשתונותיו. יש בה תיאטרליות מעט מוגזמת, אך היא מתאימה לדמות, ובעיקר ניכר שגרנדה מוכנה לעבוד כדי לייצר רגעים קומיים. נדמה לעיתים כי יתר השחקנים, שכבר גילמו את הדמויות האלה במשך שנים, מסתפקים בהגעה לסט, בעוד גרנדה נדרשת לספק את האנרגיה שלה הסרט נזקק.