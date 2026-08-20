הזמרות גל ג'ומה ואסולין מואשמות בהעתקת הקליפ החדש שלהן, "זהרה", מקליפ של זמרת פלסטינית בשם אליאנה.
בפוסט שפורסם בעמוד האינסטגרם של מגזין התרבות והאמנות הבינלאומי Plastik תואר כיצד הקליפ של ג'ומה ואסולין - שלא הוזכרו בשמן בפוסט המקורי, אלא רק כ"זמרות ישראליות לא מוכרות" - הועתק "פריים אחר פריים" מהקליפ של הזמרת הפלסטינית אליאנה שיצא בשנת 2024.
"איפשהו בין ׳השראה׳ ל׳העתקה׳"', נכתב בכותרת הפוסט של המגזין. "עוקבים יוצאים נגד זמרת ישראלית לא מוכרת אחרי שהקליפ החדש שלה מ-2026 שחזר, כמעט פריים אחר פריים, סצנות מתוך Ganeni, הקליפ של האמנית הפלסטינית אליאנה מ-2024.
״אותו פריימינג, אותו הסטיילינג, אותה כוריאוגרפיה, וגם לוקיישנים. השראה זה סיפור אחד. רימייק באיחור של שנתיים זה כבר סיפור אחר לגמרי".
באותו הפוסט שולבו הפריימים הדומים משני הקליפים כשהם ממוקמים זה לצד זה, בצירוף תגובות של גולשים מהרשת. ״פריים אחר פריים זה פשוט משוגע״, נכתב בתגובות. ״אליאנה וואנבי״.
זו לא הפעם הראשונה שאמנים ישראלים מואשמים בהעתקה של רעיונות קריאייטיבים של אמנים מעבר לים. בשנה האחרונה עלו לכותרות שמות כמו אודיה, שהעתיקה עטיפות של SZA ושל באד באני - עד שספוטיפיי הורידה לה שיר בעקבות תלונה על הפרת זכויות יוצרים, וגם אפרת גוש שהזכירה את שער "הארפר'ס באזאר" של ג'ניפר לופז, ולצידן גם עטיפות אלבומים של מרגי ושל רועי כפרי וטל טירנגל. בנוסף, גם עומר אדם ועדן גולן עמדו במרכז סערות דומות.
בריאיון שנערך ב-ynet לרגל יציאת הקליפ סיפרה גל ג'ומה על בחירתה לשלב ערבית ועברית יחד במילות השיר. ״אני שומעת מלא שירים בערבית", אמרה. "הלהיטים הכי גדולים היום בטיקטוק זה שירים בערבית. אבל קיבלתי על זה קצת תגובות - שלאנשים קשה לשמוע [ערבית] במיוחד אחרי 7 באוקטובר. תשמעי, גם אני עברתי את זה כמו כולם ואיבדתי חברים. אין מה לעשות, זו לא הייתה הכוונה הראשונה שלי, אבל יש מסר בלשים את העברית ואת הערבית קדימה. זה גם לטוב וגם לרע״.
את הקליפ ל"זהרה" ביים וצילם ברוס מלאן, שחתום על הפקות נוספות עם אמנים ישראלים בהם תמיר בר, צוקוש ורון כהן.
מטעמן של הזמרות טרם נמסרה תגובה עד מועד פרסום הכתבה.