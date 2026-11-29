השוט הפותח של "נמר של נייר" מספר לכם פחות או יותר את כל מה שאתם צריכים לדעת על הסרט. רואים בו את קו הרקיע של מנהטן בכל יופיו, כולל מגדלי התאומים – כלומר, אנחנו במאה ה-20. אבל אל לב ניו יורק אנחנו מביטים מרחוק, משדה פתוח בקווינס, מעבר לנהר. בקצה השדה זרוקות שתי פחיות נפט, ולפי רעש המטוסים אנחנו די קרובים לשדה התעופה ג'יי־אף־קיי. במילים אחרות, לא בדיוק החצר האחורית של ניו יורק, אבל כן השוליים שלה – ועוד באייטיז, לפני הג'נטריפיקציה, כשהם היו מלוכלכים באמת. וכולם מסתכלים מלמטה לעבר מנהטן, למקום שבו מוגשמים החלומות.

"נמר של נייר" - טריילר ( קרדיט: באדיבות סרטי יונייטד קינג )

המיקום והתקופה לא צריכים להפתיע את אלה שמכירים את הקולנוע של ג'יימס גריי ("הלילה הוא שלנו", "רחובות מושחתים"), שכמעט כל סרטיו מתרחשים ברבעים ברוקלין וקווינס. במרכז הסרט עומדת משפחה יהודית מהמעמד הבינוני, שחבריה נראים כמו אנשים שהכירו אנשים שמכירים את טוני סופרנו ומדברים עליו בלחש. וכמו שקורה לא מעט אצל גריי, הסיפור סובב סביב שני אחים. הצעיר, אירווין (מיילס טלר), הוא משהו בין שרברב למהנדס. הוא גר בבית דו-קומתי צנוע – ובכן, בקווינס – עם שני בניו המתבגרים החוצפנים ועם אשתו, עקרת בית יהודייה שמאוד מזכירה את סקרלט ג'והנסן מתחת לאיפור הכבד. אחיו הבכור, גארי (אדם דרייבר), הוא הדוד הססגוני והכוכב של המשפחה. גארי, שוטר מעוטר לשעבר, ניצל את הקשרים שצבר כדי להפוך למעין 'יועץ' לכל מיני גופים וארגונים. מדי פעם הוא מפתיע את המשפחה בארוחה ממסעדת יוקרה.

ערב אחד גארי בא לאחיו הקצת-לוזר עם הצעה שקשה לסרב לה: בוא נפגוש כמה "יזמים רוסים" שמסתובבים ליד תעלת גוואנוס המזוהמת בברוקלין, ונייעץ להם איך לפתח את האזור. בקיצור, גארי מציע לאירווין לקחת חלק בג'נטריפיקציה עוד בשנות ה-80. הפגישה הראשונה עוברת יפה, ואז העניינים מסתבכים. שני האחים מוצאים את עצמם במרוץ נגד הזמן כדי להציל את עצמם ואת משפחתם. מעבר לזה חבל לחשוף.

גלריה מנחית את הצופה באייטיז. מתוך "נמר של נייר" ( צילום: באדיבות סרטי יונייטד קינג )

כל מה שתיארתי נשמע מוכר למי שביקרו בעבר בסרטיו של הבמאי היהודי. גריי שואב לא מעט מהעולם שבו גדל, וחוזר שוב ושוב לסיפורן של משפחות יהודיות או רוסיות באמצע המאה הקודמת או בסופה, בסביבה שבה עסקים לגיטימיים מתערבבים עם "עניינים מפוקפקים" של משפחות הפשע. בשניים מסרטיו כיכב מוני מושונוב, שגריי גילה ב"חתונה מאוחרת" ושמתאים בול לטיפוס ולווייב. אין מושונוב ב"נמר של נייר", אבל בכל מובן אחר הוא כמו אלבום מיטב הלהיטים של גריי. ובניגוד למה שקורה לרוב כשיוצר חוזר על עצמו, זה אחד הסרטים המגובשים והטובים שלו.

בשליש הראשון הייתי בטוח שאני והסרט לא נהיה חברים טובים. תמיד היו לי רגשות מעורבים כלפי גריי. השחזור התקופתי שלו די מושלם, והוא ממש מנחית אותך במקום ובזמן מסוימים. בסדרה יקרה כמו "דברים מוזרים" בכל שנייה מתנגן שיר פופ או מוזכר סרט שיצא באותה שנה, ב"נמר של נייר" מרגישים את האייטיז בלי שום מאמץ. אנשים פשוט חיים שם כמו שאולי אתם זוכרים מביקורים אצל סבא וסבתא בילדות. מצד שני, לגריי יש נטייה לא ברורה לקחת כוכבים מהשורה הראשונה ולתת להם "להתחפש". זה בולט אצל טלר ובעיקר אצל ג'והנסן. שניהם מדברים במבטא יהודי כבד ומרכיבים משקפיים מרובעים, כאילו לא ראינו אותם 50 פעם מחייכים על שטיחים אדומים. ובעיה גדולה יותר אצל גריי היא שהוא כמעט אף פעם לא ממצה את הדרמה שהוא בונה בהתחלה.

למה להתחפש? מתוך "נמר של נייר" ( צילום: באדיבות סרטי יונייטד קינג )

ובכן, לא הפעם. רוב הסרטים של גריי נראים כמו מותחנים ונשמעים כמו מותחנים, אבל הם לא בדיוק כאלה. "נמר של נייר", מנגד, הוא וואחד מותחן. יש בו לפחות שלוש סצנות שמושיבות אתכם על קצה הכיסא. ומה שיפה הוא שגריי מוביל אליהן בסבלנות ובתחכום של תסריטאי ותיק שיודע את העבודה. האחים מסתבכים דווקא בגלל החסרונות המאוד ספציפיים באישיות שלהם. האחד (טלר) הוא אבא ובעל טוב, אבל קצת אהבל בכל מה שקשור לחוכמת רחוב. גם אתם, כמו אחיו, עלולים לתהות איך הוא שרד עד עכשיו. השני (דרייבר) מלא ביטחון, חלקלק ושוויצר, אבל לא בקטע דושי או דוחה. הוא באמת חושב שהוא יודע לנהל את העניינים טוב יותר, ולרוב הוא צודק. אני בטוח שגם במשפחות שלכם יש אחים או בני דודים עם הדינמיקה הזאת. לכן "נמר של נייר" נוגע גם במי שמעולם לא דרך בניו יורק של האייטיז.

ויש את ג'והנסון. בתחילת הסרט התקשיתי לקנות אותה בתור מאמא דאגנית שמקפלת כביסה ונוזפת בילדים. בהמשך מתברר שזהו תפקיד מצוין, והיא מזכירה שוב איזו שחקנית מעולה היא מחוץ לחליפת "האלמנה השחורה". ככל שהעלילה מתקדמת, היא הופכת ללב של הסרט ומאזנת יפה את הדינמיקה בין שני האחים. יש ריבים, אבל אף אחד לא מאבד שליטה או הופך למפלצת. זאת משפחה שנקלעה לתסבוכת ובסך הכול מנסה לצאת ממנה.

מותחן משובח. מתוך "נמר של נייר" ( צילום: באדיבות סרטי יונייטד קינג )

ובסוף המותחן המשובח הזה, שכמוהו כמעט לא עושים, גריי נותר בעיניי חידה. קודם כול, וסלחו לי על הגרידיות: מי לעזאזל מממן את סרטיו? אף אחד מהם מעולם לא היה שובר קופות, למרות מיטב הכוכבים ההוליוודיים שקפצו להתארח בהם (רשימה חלקית: בראד פיט, גווינת פאלטרו, חואקין פיניקס, מארק וולברג, אנתוני הופקינס) וערכי ההפקה הגבוהים. אף אחד מהם גם לא היה להיט מבקרים שכיכב בצמרת הסרטים האהובים של השנה. ובאוסקר הסתפק רק אחד מהם במועמדות בודדת, על מיקס הסאונד של "אד אסטרה", שנראה לי שאפילו לגריי לא אכפת ממנה.

היחידים שאוהבים את סרטיו בקביעות הם הצרפתים. הם, או ליתר דיוק מבקריהם הסנובים, מחבבים תמיד סרטי ז'אנר מתחכמים ושוברי ציפיות, עם סופים פתוחים ותחושה עמומה של "מה זה היה?". לא פחות משישה מסרטיו, כולל "נמר של נייר", התחרו בקאן וזכו לביקורות מהללות במגזיני הקולנוע הפלצניים של פריז. אני מניח שהם באים מתוך הגישה המתנשאת: "ככה les Américains צריכים לחזור לעשות קולנוע, לעזאזל". השנה, אחרי שש תחרויות ואפס פרסים, גריי התלוצץ שהוא כבר לא יחזור לקאן, כי גם להם נמאס ממנו. אבל הסרטים קיימים, רובם טובים, וייתכן ש"נמר של נייר" הוא הטוב שבהם, גם אם אפשר להמר שמעטים יראו אותו.

הלב של הסרט. מתוך "נמר של נייר" ( צילום: באדיבות סרטי יונייטד קינג )