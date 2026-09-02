הכוכב של דולי פרטון בשדרת הכוכבים של הוליווד יוחלף, לאחר שהושחת כשבוע בלבד אחרי מותה של אגדת הקאנטרי בגיל 80 ממחלת הסרטן.
בתמונות ובסרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות מהמקום נראו סימנים כהים ושריטות על שמה של פרטון. אחת המעריצות שיתפה ברשתות החברתיות שהגיעה למקום עם בתה כדי להניח פרחים לזכרה של פרטון, אז עובד ניקיון שהיה במקום אמר לה שאישה בעטה בנרות שהונחו ליד הכוכב, ולאחר מכן השתמשה באחד השברים כדי לשרוט אותו. לדבריה, בהמשך הגיע גבר אחר ולקח את הפרחים שהשאירו מעריצים.
אנה מרטינז, דוברת לשכת המסחר של הוליווד, סיפרה ל-TMZ כי עבודות לתיקון הכוכב של דולי פרטון כבר היו מתוכננות ליום שלישי, בשל סדקים שנוצרו בו קודם לכן. עם זאת, לדבריה, מעריצים דיווחו כבר ביום שני בלילה כי הכוכב הושחת.
פרטון, שנודעה כמלכת הקאנטרי, הייתה במשך יותר משישה עשורים אחת הדמויות המזוהות והמשפיעות ביותר במוזיקה האמריקנית. היא נולדה ב-1946 בטנסי, פרצה בשנות ה-60 והיא חתומה על שורה ארוכה של להיטים, בהם Jolene ,9 to 5 ו-I Will Always Love You. את הכוכב שלה בשדרת הכוכבים של הוליווד קיבלה ב-1984.