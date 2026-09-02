הכוכב של דולי פרטון בשדרת הכוכבים של הוליווד יוחלף, לאחר שהושחת כשבוע בלבד אחרי

הכוכב של דולי פרטון בשדרת הכוכבים של הוליווד יוחלף, לאחר שהושחת כשבוע בלבד אחרי