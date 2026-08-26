"דולי פרטון האהובה שלנו הקדישה את חייה ואת הקריירה שלה להבאת שמחה, צחוק, תקווה ויושרה לכל דבר שבו נגעה", נכתב בהצהרה שמסרו נציגיה למגזין People, "נדיבותה, שלא הייתה שנייה לה, נגעה בחייהם של אינספור אנשים שאותם מעולם לא פגשה, אך היא תמיד הייתה שם כדי להושיט יד לעזרה.

"דולי פרטון האהובה שלנו הקדישה את חייה ואת הקריירה שלה להבאת שמחה, צחוק, תקווה ויושרה לכל דבר שבו נגעה", נכתב בהצהרה שמסרו נציגיה למגזין People, "נדיבותה, שלא הייתה שנייה לה, נגעה בחייהם של אינספור אנשים שאותם מעולם לא פגשה, אך היא תמיד הייתה שם כדי להושיט יד לעזרה.

"דולי פרטון האהובה שלנו הקדישה את חייה ואת הקריירה שלה להבאת שמחה, צחוק, תקווה ויושרה לכל דבר שבו נגעה", נכתב בהצהרה שמסרו נציגיה למגזין People, "נדיבותה, שלא הייתה שנייה לה, נגעה בחייהם של אינספור אנשים שאותם מעולם לא פגשה, אך היא תמיד הייתה שם כדי להושיט יד לעזרה.