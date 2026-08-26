שעות ספורות לאחר היוודע דבר מותה של דולי פרטון בגיל 80, נחשפה סיבת מותה - נציגיה של אגדת הקאנטרי אישרו כי היא מתה אתמול (שלישי) לאחר "מאבק קצר בסרטן". סוג הסרטן שבו חלתה לא נמסר.
"דולי פרטון האהובה שלנו הקדישה את חייה ואת הקריירה שלה להבאת שמחה, צחוק, תקווה ויושרה לכל דבר שבו נגעה", נכתב בהצהרה שמסרו נציגיה למגזין People, "נדיבותה, שלא הייתה שנייה לה, נגעה בחייהם של אינספור אנשים שאותם מעולם לא פגשה, אך היא תמיד הייתה שם כדי להושיט יד לעזרה.
"בין שמדובר במאות מיליוני הספרים שנתרמו באמצעות מיזם Imagination Library רב-הערך שלה, ובין שבמימון מחקר שסייע ליצור חיסון מציל חיים שנעשה בו שימוש ברחבי העולם - אהבתה הבלתי-מותנית של דולי לכל בני האדם הייתה הכוח המניע מאחורי השפעתה המתמשכת.
"לאחר שהתמודדה באומץ עם מאבק קצר בסרטן, דולי נפרדה היום מחייה בעולם הזה במרכז הסרטן ונדרבילט-אינגרם, כשהיא מוקפת ביקיריה".
במהלך השנה האחרונה התמודדה פרטון עם שורה של בעיות בריאותיות וביטלה כמה הופעות ואירועים, אולם עד כה לא חשפה כי חלתה בסרטן. רק ארבעה ימים לפני מותה סיפרה בריאיון ל-People כי היא מתמודדת עם בעיות בריאות שמהן התעלמה בזמן שטיפלה בבעלה, קרל דין, שהלך לעולמו במרץ 2025. עם זאת, היא הבהירה אז כי בכוונתה להמשיך לעבוד: "יש עוד כל כך הרבה דברים שאני רוצה להגשים".
בחודש מאי סיפרה פרטון כי היא מגיבה היטב לתרופות ולטיפולים, אך עדיין אינה מסוגלת לשוב להופיע. באותה עת ייחסה את מצבה לאבנים בכליות ולבעיות במערכת החיסון והעיכול, ולא הזכירה אבחנה של סרטן. לא נמסר אם אותן בעיות היו קשורות למחלה שממנה מתה.
לצד רבים מתעשיית הבידור, הנשיא דונלד טראמפ ספד לפרטון אתמול ברשת החברתית שלו Truth Social: "אחת מזמרות הקאנטרי הגדולות ביותר - והרבה מעבר לכך, הלכה זה עתה לעולמה. זהו אובדן של ממש עבור מיליוני בני אדם. מעולם לא הייתה מישהי כמוה, ולעולם גם לא תהיה. לכבודה, הוריתי להוריד את דגלי ארצות הברית לחצי התורן ברחבי המדינה למשך שבוע, החל מהערב בשעה 18:00. נוחי על משכבך בשלום, דולי! העולם אוהב אותך".