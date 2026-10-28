חצאי הגמר ייערכו ב-11 וב-13 במאי, והגמר יתקיים יומיים אחר כך. "בעולם שמרגיש מפולג יותר ויותר, התחרות מאחדת קהלים באמצעות מוזיקה - מעבר לגבולות, שפות ותרבויות - ודבר זה חשוב כיום יותר מתמיד", אמר מנהל התחרות מאיגוד השידור האירופי, מרטין גרין. הוא גם הודה לקנדה, שמצטרפת לתחרות זו השנה הראשונה אי פעם.