פורסמו רשמית המדינות שישתתפו באירוויזיון 2027 בבולגריה: איגוד השידור האירופי פרסם הודעה לפיה 36 מדינות כבר אישרו את השתתפותן, למעט ספרד וסלובניה שקיבלו אישור לדחיית החלטתן עד דצמבר בשל "מורכבות" הנושא.
המדינות שהודיעו שישתתפו באירוויזיון שייערך בחודש מאי בבורגס הן אלבניה, ארמניה, אוסטרליה, אוסטריה, אזרבייג'אן, בלגיה, בולגריה, קנדה, קרואטיה, קפריסין, דנמרק, אסטוניה, פינלנד, צרפת, גאורגיה, גרמניה, יוון, ישראל, איטליה, לטביה, ליטא, לוקסמבורג, מלטה, מולדובה, מונטנגרו, מקדוניה, נורבגיה, פולין, פורטוגל, רומניה, סן מרינו, סרביה, שוודיה, שוויץ, אוקראינה ובריטניה.
חצאי הגמר ייערכו ב-11 וב-13 במאי, והגמר יתקיים יומיים אחר כך. "בעולם שמרגיש מפולג יותר ויותר, התחרות מאחדת קהלים באמצעות מוזיקה - מעבר לגבולות, שפות ותרבויות - ודבר זה חשוב כיום יותר מתמיד", אמר מנהל התחרות מאיגוד השידור האירופי, מרטין גרין. הוא גם הודה לקנדה, שמצטרפת לתחרות זו השנה הראשונה אי פעם.
מי שנעדרת מהרשימה היא כזכור הולנד שהמשיכה בזיגזג שלה באשר להשתתפות - הודיעה בתחילה שתחרים את התחרות, מאוחר יותר חזרה בה ואתמול (שלישי) כבר הודיעה שלא תיקח חלק בשל השתתפות ישראל בתחרות.