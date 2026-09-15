לעיתים אדם רוצה שזוגתו תצפה בסדרה שבה הוא צופה, אולם אינו יודע כיצד לעשות זאת מאחר שלא מדובר בסדרה מהז'אנרים שהיא מחבבת, בדרך כלל. כשכותב שורות אלו, לצורך העניין, ביקש להפוך גם את זוגתו למעריצה של "ריצ'ר", להיט האקשן של אמזון פריים וידאו, הוא השתמש במילים "זה על איש גדול שמרביץ". לא בדיוק Hard Sale, לפחות עבורה. אבל משהו בלהט שבו נאמרו הדברים כנראה עבד, אם כי ההדגמה המביכה של ה"מרביץ" עבדה פחות טוב, והיא הסכימה לתת צ'אנס. חודש ומרתון בק-טו-בק של שלוש עונותיה של "ריצ'ר" לאחר מכן, ואותה בת זוג בילתה פרק זמן מכובד בהצקות לגבי מועד תחילת העונה הרביעית. היא כבר מודה שהיא מכורה, ורגע לפני שידור הפרק האחרון של אותה עונה, היא כבר מציקה בשאלות לגבי מועד עליית העונה החמישית. ובכן, כפרה, היא בהפקה. אני לא יודע, שחררי, באמא שלך.

היא לא היחידה כמובן. קצת פחות מחמש שנים מאז שהפציעה, "ריצ'ר" הפכה למה שמכונה בלעז Juggernaut, כוח בלתי ניתן לעצירה. למעשה, היא הפכה לכזאת כבר בעונתה הראשונה. בפברואר 2022 שמונת פרקי העונה עלו במכה אחת, ושלושה ימים בלבד לאחר מכן מדד נילסן פרסם כי הסדרה צברה יותר מ-1.8 מיליארד דקות צפייה - הנתון הגבוה ביותר של פריים וידאו בארצות הברית מאז שהחלה לפרסם את נתוני הסטרימינג שלה. פחות משבוע לאחר עליית העונה, אמזון כבר חידשה אותה לעונה שנייה, והחמישית, כאמור, מצטלמת בימים אלו, והסוף לא נראה באופק.

גלריה מגה-להיט. מתוך "ריצ'ר" ( צילום: באדיבות אמזון פריים )

את ההצלחה ניתן לייחס למספר גורמים. הראשון - הפופולריות הנמשכת של ספרי "ריצ'ר" מאת לי צ'יילד (שם העט של הסופר הבריטי ג'ים גרנט). עד כה מונה הסדרה 30 ספרים, שלפי ההערכות מכרו יותר מ-100 מיליון עותקים ברחבי העולם. המותג, אתם מבינים, נבנה הרבה לפני שאמזון החליטה להמר עליו, כך שאותו הימור היה מהסוג הכמעט-בטוח.

שנית, ארבע עונותיה של "ריצ'ר" עד כה המחישו שאמזון שמו אותה בידיים טובות: היוצר והשואוראנר שלה הוא ניק סנטורה, תסריטאי עסוק שמחזיק ברזומה מרשים שכולל בין היתר כתיבה ל"הסופרנוס", "חוק וסדר" וגם לגרסה האמריקנית של "בני ערובה". מדובר במקצוען של ממש, שידע בדיוק איזה אופי להעניק לעיבוד שלו לספריו של צ'יילד, והפך את הסדרה למוצר מלוטש, מהוקצע ודינמי שיושב באופן מושלם על משבצת ה"משהו מסיח-דעת ולא עמוק מדי לראות בסופו של יום מתיש, בעיקר אם יש בו איש גדול שמרביץ".

הגורם השלישי להצלחה של "ריצ'ר", ואולי החשוב מכל, טמון בליהוק של גיבורו: ג'ק ריצ'ר, רב-סרן לשעבר בצבא האמריקני ששירת כחוקר בכיר במשטרה הצבאית, וכעת נודד ברחבי ארצות הברית, מסתבך בצרות ופותר תעלומות באמצעות מוחו החריף והכישרון השרלוק-הולמסי שלו לקליטת הפרטים הקטנים - אך לעיתים קרובות יותר, באמצעות נשק חם, נשק קר וצמד אגרופיו האימתניים.

בתמונה: איש גדול שמרביץ. מתוך "ריצ'ר" ( צילום: באדיבות אמזון פריים )

אלן ריצ'סון, שחקן שעד אז לא באמת היה כוכב מוכר לקהל הרחב, הוא שנבחר בידי אמזון לאחר תהליך ליהוק ארוך ומייגע שנמשך כעשרה חודשים. עוד טרם עליית הסדרה כבר עוררה הבחירה הזו התלהבות בקרב מעריצי ספריו של צ'יילד, מכיוון שריצ'סון עונה באופן כמעט מושלם על התיאור של ריצ'ר בספרים: ענק בהיר-שיער שמתנשא לגובה של למעלה מ-190 סנטימטר, שריריו המשתרגים מכים באלם את הנתקלים בו לראשונה - ולעיתים קרובות יותר, את הנתקלות. עבור אותם מעריצים, היה זה תיקון מארץ התיקונים לליהוקו השנוי במחלוקת של טום קרוז לאותו תפקיד, בצמד סרטי "ריצ'ר" שקדמו לסדרה ועלו על האקרנים ב-2012 ו-2016. כן, טום קרוז, שביום טוב מטפס ל-170 סנטימטר, ושמסת הגוף שלו שווה לזו של הזרוע הימנית של ריצ'סון. אולי זו הסיבה שהסרטים הללו חלפו כלעומת שבאו, והמעריצים שיוועו למשהו חדש ונאמן יותר למקור.

זה ריצ'ר זה? טום קרוז, מתוך "ג'ק ריצ'ר" ( צילום: באדיבות yes )

בואו נקצר: אלן ריצ'סון נולד כדי לגלם את ג'ק ריצ'ר, לא רק בשל נתוניו הפיזיים המרשימים, אלא גם מכיוון שהוא ניחן בכריזמה חד-משמעית - ומפני שיש בו משהו שמתכתב בדיוק עם מה שהפך את הדמות לאיקונית. ריצ'ר, אתם מבינים, הוא לא בדיוק הגיבור נטול-הרבב שמגיע לעיירה הקטנה, מזהה את הרעים ועוצר אותם. במובנים רבים, מדובר בסוג של פסיכופת - הגודל המפלצתי ויכולות הקרב המרשימות שרכש בשירותו הצבאי עטור ההישגים מיתרגמים לרצחנות נטו, ככל שהדבר נוגע לאותם רעים. לריצ'ר יש קוד מוסרי ברור, אך הקוד הזה לא מאפשר שטח אפור כלשהו. אם אתה לא בסדר, לתפיסתו, רוב הסיכויים הם שתסיים זרוק בתעלה עם מפרקת שבורה, בלי משפט-צדק ועם מינימום כללי טקס.

בעונה הרביעית שמגיעה כעת לסיומה, כאמור, יש בדיוק רגע אחד כזה, שבו ריצ'ר ושותפיו מסיימים לתחקר אדם שמעשיו הובילו לרצח תמימים - ומכיוון שברור כי שחרורו עלול להוביל לבעיות נוספות, ריצ'ר פשוט שובר את מפרקתו, באקט מהיר-כברק של אלימות מבהילה, וממש לא הראשונה שלו. על העינויים שהעביר אותו ריצ'ר לפני רציחתו, לא נרחיב. האם יש "גיבור" מתאים יותר לזמנים הפרוטו-פאשיסטיים שבהם אנו חיים כעת?

במילים אחרות: בריצ'סון, שהפך לכוכב מבוקש בעקבות "ריצ'ר" ומבליח כעת תחת כל עץ רענן (השבוע עולה פה סרט אקשן חדש בכיכובו לצד אוון ווילסון, "ראנר"), יש משהו אפל. משהו אפל מאוד, בדיוק כפי שבריצ'ר יש את המשהו הזה. כפי שגילה בראיונות המאוד-חשופים שלו על חייו - וכמו שהדגים כאשר עלה לכותרות כשהיכה את שכנו מול המצלמות (וילדיו) בחודש מרץ האחרון - בהחלט יש סיבות לאופל הזה.

וולקאם טו דה דארק סייד. אלן ריצ'סון ( צילום: AP Photo/Chris Pizzello )

זוועות עולם האופנה

אלן ריצ'סון נולד ב-28 בנובמבר 1982 בגרנד פורקס, דקוטה הצפונית. אביו היה רב-סמל ראשי בחיל האוויר האמריקני, כך שהמשפחה עברה בין שלל לוקיישנים במהלך ילדותו, עד שהתמקמה סופית בפלורידה. בבית הייתה משמעת מחמירה, וריצ'סון חונך על ברכי הדת הקתולית ואף היה נער מזבח.

בתיכון למד ריצ'סון מוזיקה ותיאטרון והיה נחוש להפוך לג'ים קארי, שאותו העריץ לאחר שצפה ב"אייס ונטורה: בלש בצחוק". זה לא תמיד עזר לו: מאחר שבניגוד לחבריו לשכבה, ריצ'סון לא הצמיח שיער על גופו עם הגיעו לגיל ההתבגרות, הפך לקורבן של בריונות. זו אחת מהסיבות שדחפו אותו, כבר אז, למכון הכושר - שם הזיע עד שהפך את גופו לשרירי ומאסיבי, עוד לפני שסיים תיכון.

זה גם השלב שריצ'סון החל למרוד בהוריו המחמירים - הוא ברח מהבית, ישן בטנדר החבוט שרכש לעצמו, ושב רק אחרי מספר חודשים, כשאביו הגיע לחפש אותו וביקש שישוב. ריצ'סון שב הביתה, אך עזב בהמשך מתוך מטרה לבנות לעצמו קריירה מוזיקלית. בין היתר נרשם לשיעורי ריקוד בקולג' מקומי, שם פגש בצעירה בשם קתרין - שבהמשך תהפוך לאשתו.

שווה ללמוד לרקוד. אלן ריצ'סון עם אשתו קתרין ( צילום: Charles Sykes/Invision/AP )

אחרי שנתיים עזב את הקולג' עוד לפני שסיים את לימודיו, למגינת לבם של הוריו – ובעת שעבד בהכנת סנדוויצ'ים בתחנת דלק, המליץ אחד מהלקוחות שריצ'סון ינסה מזלו בדוגמנות. בלי יותר מדי מחשבה עבר ריצ'סון למיאמי, שם הוחתם כמעט מיידית בסוכנות הדוגמנים NEXT. הפרצוף המסותת והממדים המרשימים עשו את שלהם, וריצ'סון החל לתקתק פרויקטים, בין היתר גם בקמפיינים של Abercrombie & Fitch. אלא שבמהלך ימיו כדוגמן, נחשף לצד האפל של התעשייה - ולא רק ברמת עדות-ראייה.

"יש מעט מאוד דברים חיוביים שאפשר לומר על עבודה בתעשייה הזאת. בואו נהיה כנים, זה כמעט סחר במין בחסות החוק", אמר ריצ'סון בריאיון ל"הוליווד ריפורטר", "התעשייה אינה מפוקחת, וזה סוד גלוי שאם התקבלת לעבודה, למעשה מעבירים אותך לצלם כדי שיסחור בך. מספר הפעמים והסיטואציות שבהן מצאתי את עצמי בסביבות מחרידות, שבהן המטרה הייתה התעללות מינית, כשהשכר שהיית נואש לקבל כדי לשרוד שימש כפיתיון - אני לא יכול לספור על שתי ידיים. זה קרה לעיתים קרובות מאוד".

בצר לו, נאלץ ריצ'סון לבחור בעבודות בטוחות וצנועות יותר, במסגרת הדוגמנות, כמו הצילומים שעשה לרשת בתי הכלבו ג'יי.סי פני. "זו הייתה אחת התקופות הטובות ביותר עבורי", סיפר. "אני יודע שזה נשמע קיטשי, אבל הייתי עושה צילומי קטלוג של יום ראשון במטה שלהם בטקסס. הם היו מזמינים אותי פעם או פעמיים בשבוע. סוף-סוף יכולתי לאכול קצת, כי הם שילמו 2,500 דולר. הייתי טס לשם, מצטלם במשך 30 דקות, מחליף במהירות את הבגדים וחוזר הביתה. אף אחד לא ניסה להפשיט אותך ולמשוח אותך בשמן בחדר האחורי של מלון כדי שיוכלו לתקוף אותך מינית, או לאיים עליך שאם לא תעשה את זה, לא תקבל קמפיין".

ועדיין, גם לו זה קרה. "קיבלתי הזמנה לצילומים אצל צלם מפורסם מאוד", הוא נזכר בריאיון ל"הוליווד ריפורטר", "שלחו אותי לחדר במלון כדי להצטלם בעירום, בהבטחה שאם אעשה את הצילומים, הוא יציע לי קמפיין מאוד משתלם למגזין ולמותג אופנה. הבחור הזה תקף אותי מינית. עזבתי את המקום ונסעתי ישר לסוכנות שבה הייתי בלוס אנג'לס. נכנסתי לשם בסערה ואמרתי: 'תזדיינו על זה ששלחתם אותי לשם. ידעתם מה הולך לקרות, ובכל זאת עשיתם את זה'.

נראה מישהו מנסה לעשות לו את זזה היום. אלן ריצ'סון ( צילום: אינסטגרם )

ריצ'סון המשיך לספר כי "על פניו של הסוכן היה חיוך ערמומי שהעיד על כך שהוא יודע שנתפס. 'זה בסדר', הוא אמר. 'זה לא סיפור גדול, תירגע. אני לא אשלח אותך לשם שוב. אני יודע שהוא קצת אגרסיבי'. אמרתי: 'לא! לך תזדיין!'. אמרתי להם שלא יתקשרו אליי לעולם. פרשתי מהתעשייה, וזה היה צילום האופנה האחרון שעשיתי בחיי. התמונות האלה מעולם לא נראו או פורסמו. זהו. נשבעתי שלא אחזור לזה, ותודה לאל שהמשחק הגיע אליי בדיוק באותו זמן, כך שיכולתי לעבור לקריירה חדשה. אבל זה השאיר בי צלקות".

אפילו שנים אחר כך, ב-2014, כשריצ'סון החל לבסס את מקומו בתעשייה, זה קרה שוב - הפעם כשצלם האופנה הנודע מריו טסטינו הטריד אותו מינית במהלך ארוחת ערב חגיגית שנערכה לאחר תצוגת האופנה של ורסצ'ה במהלך שבוע האופנה בפריז. "במהלך כל הארוחה הוא ניסה לתפוס לי את המפשעה מתחת לשולחן", סיפר ריצ'סון, והוסיף כי לאחר שעזב את הארוחה מוקדם עקב התנהגותו של טסטינו, הגיעה הלה למלונו של ריצ'סון באישון לילה, הפציץ אותו במסרונים, ואף הבטיח לדאוג לכך שיקבל את השער של המגזין "ווג" אם ישכב איתו. ארבע שנים לאחר מכן תתפרסם ב"ניו יורק טיימס" כתבת תחקיר שבמסגרתה 13 דוגמנים ועוזרים שעבדו עם טסטינו האשימו אותו בהטרדה מינית, תקיפה מינית וניצול.

ריצ'ר היה מטפל בו יפה. מריו טסטינו לצד אנה וינטור וג'יזל בונדשן ( צילום: AP )

ההצלחה - והמחיר

לאחר ששם את קריירת הדוגמנות מאחוריו, החליט ריצ'סון לפרוץ לתעשייה. השלב הראשון - אודישנים לעונה השלישית של "אמריקן איידול" ב-2004. ריצ'סון בחר לשיר את You Are The Sunshine Of My Life של סטיבי וונדר, ועבר את האודישן הראשון - לא לפני ששר אישית לפאולה עבדול, שעגבה עליו וסירבה לשחרר. את "שבוע הוליווד", השלב הבא של האודישנים, לא עבר - אך ריצ'סון החליט להישאר בלוס אנג'לס שם קיווה להפוך לשחקן.

אחרי שנתיים של אודישנים וניסיונות לוהק ריצ'סון לסרט אימה דל-תקציב בשם The Butcher, ואז הגיעה הזדמנות משמעותית כשלוהק לתפקיד אקוומן ב"סמולוויל" - תפקיד ששחזר בארבעה פרקים של הסדרה המצליחה. אך הניסיון להרים ספין-אוף של הסדרה שיתרכז בדמותו נכשל, וריצ'סון מצא את עצמו חווה תקופה של אבטלה ובעיות תזרים. "הכסף שהיה נגמר לי, ואז איזה פרק שצילמתי תשעה חודשים קודם לכן היה עולה לשידור", סיפר. כדי לשרוד, ניהל בניין מגורים בלוס אנג'לס.

ואז הגיעה הזדמנות נוספת - ריצ'סון לוהק לדמותו של שחקן קולג'-פוטבול דביל ופרוע בסיטקום Blue Mountain State, ששודרה ברשת Spike. על אף שהסדרה זכתה להצלחה צנועה בלבד, ריצ'סון היה הכוכב שפרץ ממנה - וב-2016, אחרי קמפיין גיוס כספים של המעריצים שבמהלכו נאספו כשני מיליון דולרים, צולם סרט המשך לסדרה בכיכובו של ריצ'סון.

בשלב הזה, סיפר ריצ'סון בראיונות, החל האגו שלו להתנפח - וזה עלה לו ביוקר, כאשר עודף הביטחון העצמי והיהירות עלו לו בתפקידים. בין היתר, הגיע לא מוכן דיו לאודישן לתפקיד ת'ור בסרט של מארוול, והפסיד את התפקיד - מה שהוביל אותו לקחת קורס משחק אצל המלהקת דב אקילה, שם גילה מחדש את הרצינות והתשוקה שהיו חסרים לו. מכאן ואילך, החל המזל להאיר לו פנים. ב-2013 לוהק ל"משחקי הרעב: התלקחות", ובהמשך שיחק בין היתר בפרקים של "הבחורה החדשה", "מראה שחורה" (Nosedive, אחד הפרקים הטובים של הסדרה), "ברוקלין תשע-תשע" ועוד. ב-2018 ביצע צעד נוסף בקריירה כשהצטרף לקאסט של "טיטאנים", דרמת גיבורי-העל של HBO מקס, שבה גילם את האנק הול/הוק במשך שלוש עונות.

סוף-סוף. אלן ריצ'סון, מתוך "משחקי הרעב"

ושוב, עבור ריצ'סון ההצלחה הגיע עם מחיר. ב-2019 החל את העבודה על סרט מדע בדיוני קומי בבימויו ופרי עטו (יחד עם ג'ושוע מונטקאלם), כמו גם בכיכובו. אלא שהשותפות של ריצ'סון עם מפיקה-יזמית - שבריאיון ל"הוליווד ריפורטר" הוא בחר שלא לנקוב בשמה - הגיעה לסיומה הצורב כאשר זו הציבה בפניו אולטימטום, לדבריו: עלה איתי לחדר המלון שלי, או שאתקשר ל-TMZ ואגיד שתקפת אותי מינית. ריצ'סון סירב, האיומים לא הגיעו לכדי מעשה - אך הוא נכנס לדיכאון שממנו התקשה לצאת.

את שלבי העריכה של סרטו, Dark Web: Cicada 3301, ריצ'סון בילה כשהוא במיטה. הוא נשאר שם שבועות, כפי שסיפר, וגם לאחר שהסרט הושלם ואף נרכש להפצה, לא מצא מזור לנפשו. ב-2019 ניסה ריצ'סון לתלות את עצמו בעליית הגג של הבית שחלק עם אשתו ושלושת בניו. לדבריו, לאחר שביצע את המעשה, בעודו משתלשל מהתקרה כשהחבל כרוך על צווארו, ראה חיזיון של בניו בבגרותם, מבקשים ממנו שלא לעשות זאת. מבטיחים לו שהם זקוקים לו שיהיה חלק מחייהם. תודות לכושרו הגופני, הוא שחרר את עצמו - והתקשר מיד לרופא.

אקשן. גם במציאות

בגיל 36 ריצ'סון אובחן כסובל מהפרעה דו-קוטבית. "ניחם אותי לדעת שיש לזה שם", סיפר. אלא שגם לאחר הדיאגנוזה התעוררה בעיה: לאחר טיפול בחומר הפסיכואקטיבי MDMA ריצ'סון פיתח תאווה לסם האופורי, ובמשך שנה-שנתיים, "זה הפך להיות כמו טיפול עבורי". אולם גם זה התגבר, ובדיוק בזמן.

ב-2022 הגיע הברייק הגדול של חייו המקצועיים של ריצ'סון כשלוהק ל"ריצ'ר" - כאמור, אחרי תהליך אודישנים ארוך ומייגע. וזהו, כוכב נולד. נתוני הצפייה המרשימים של הסדרה והבאזז האופף אותה עשו את שלהם (סדרת הספין-אוף "נילי" תעלה באמזון פריים וידאו מייד בתום עונתה הרביעית של הסדרה), וריצ'סון מצא את עצמו סחורה הוליוודית רותחת.

מאז שידור הסדרה הספיק לככב ב"מהיר ועצבני 10", הדרמה הנוצרית "לב של מלאך" לצד הילארי סוונק, "היחידה ללוחמה לא ג'נטלמנית" של גאי ריצ'י לצד הנרי קאוויל, סרט האקשן/מד"ב "מכונת מלחמה" בנטפליקס, סרט האקשן "מוטור סיטי" , קומדיית האקשן "פליידייט" לצד קווין ג'יימס, וכעת סרט האקשן "ראנר" לצד אוון ווילסון. בהמשך הדרך צפויה קומדיית האקשן The Man With The Bag לצד ארנולד שוורצנגר, מערבון אימה פרי עטו ובבימויו, וסרט אקשן על לוחם הקומנדו האמריקני מייק ת'ורנטון, שריצ'סון אף השתתף בכתיבתו.

בטח שמתם לב לאינפלציה במילה "אקשן" ככל שהדבר נוגע לפרויקטים הקודמים והקרובים שלו. כן, הכיוון ברור - ריצ'סון עיצב את עצמו כאחד מכוכבי הפעולה הבולטים של זמננו, ואין שום סיבה להוריד את הרגל מהגז בשלב זה. הבעיה היא שנראה כאילו שהאטיטיוד הזה חלחל גם לחייו האישיים.

במרץ 2026, בזמן שרכב על אופנוע בשכונת מגוריו בברנטווד, טנסי, עם שניים מילדיו שרכבו מאחוריו על אופנועים קטנים, הסתכסך ריצ'סון עם שכנו רוני טיילור, שטען כי השחקן נסע במהירות מופרזת ברחובות השכונה. האירוע תועד במצלמת גוף שהייתה מחוברת לריצ'סון ובמצלמות של שכנים: טיילור יצא לרחוב וניסה לעצור אותו, ריצ'סון הפיל את האופנוע ודחף אותו, וכשטיילור דחף אותו בחזרה והפיל אותו, ריצ'סון הכה אותו שוב ושוב בפניו ובראשו עד שהפסיק לתקוף. טיילור נותר עם חבלות ונפיחות בפניו, והתיעוד עורר סערה משום שהילדים של ריצ'סון נראו בסמוך במהלך העימות. אלא שהסאגה הסתיימה, לפחות בשלב זה, בלי כתבי אישום: משטרת ברנטווד מסרה לאחר שבחנה את הסרטון ועדויות עדים כי פעולותיו של ריצ'סון נקבעו כהגנה עצמית, והוחלט שלא להגיש כתב אישום נגד איש מהמעורבים. טיילור אף הודיע כי אינו מעוניין להמשיך בהליך ולא קיבל כסף מריצ'סון.

אך דומה שהבעיות טרם נגמרו, ואולי רק התחילו: בשבת האחרונה, בהודעה מפתיעה שפרסמו ריצ'סון וזוגתו קתרין ברשתות החברתיות, הודיעו על פרידתם לאחר 20 שנים יחד. "המתנה הטובה ביותר שאנו יכולים להעניק זה לזו - ולבנים שלנו - היא חברות, חסד ומחויבות להפוך להורים-השותפים הטובים והחזקים ביותר שאנחנו יכולים להיות", כך לשון ההודעה, "אנחנו גם רוצים לתת זה לזו את המרחב לגדול ולהפוך לאנשים שאנו הולכים ונעשים". ומדוע ההודעה מפתיעה? ובכן, במהלך השנים סיפר ריצ'סון שוב ושוב על הכוח והמשמעות שסיפקה לו הזוגיות שלו. התדמית שעמל עליה הייתה של איש משפחה מאמין - אפילו יש לו קעקוע ענק בעברית על החזה עם הכיתוב "עבוד את אלוהים, עבוד את האדם" כדי להוכיח! - שחי חיים שלווים ויציבים עם אהובת נעוריו הרחק מאור הזרקורים ההוליוודי והניוון שמגיע עמו. ופתאום, לאור הפרידה, עולה החשד שייתכן ומאחורי הקלעים. הדברים לא היו כך בדיוק.

אדוני, העברית שלך מציצה. אלן ריצ'סון ( צילום: Dimitrios Kambouris/Getty Images )