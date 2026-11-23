מהמיתוס החמוד והמטופש לחלוטין שילדים אמריקנים גדלים עליו בגן, "ג'ורג' וושינגטון מעולם לא שיקר", ועד מבול הסרטים שבהם הנשיא הוא כוכב אקשן, כמו "היום השלישי" ו"אייר פורס וואן", ברור שאמריקה מאוהבת בנשיאים שלה. או הייתה מאוהבת. לפני העידן המקוטב של אובמה וטראמפ, נדמה שכמעט כל נשיא זכה לביוגרפיה מפנקת.

"וושינגטון הצעיר" - טריילר ( באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט )

האהבה הזאת הולידה גם תת-ז'אנר של ביוגרפיות על נשיאים כשהם עדיין לא נשיאים. למשל, הקלאסיקה "מר לינקולן הצעיר" מ-1939, שבה הנרי פונדה פעור-העיניים מגלם את הנשיא הנערץ בשנותיו כעורך דין, שכבר אז נלחם למען הצדק. זה גם אב קדמון מוצדק במיוחד של אחד הז'אנרים המושמצים בהוליווד: ה"פריקוול", סיפור המקורות. במקרה של נשיאים, הפורמט הזה הורג שתי ציפורים במכה אחת: גם מראה איך אנשים באמת מעניינים הפכו למי שהיו, וגם מאפשר לעסוק בדמותם בלי להסתבך בדיונים פוליטיים. סרט שמראה את ברק ומישל אובמה בדייט הראשון (היה כזה, נשבע) או את לינקולן נלחם בערפדים (היה גם כזה, זו לא מתיחה) אולי יחלץ חיוך ממתנגדיהם.

גלריה הרג הרגע שתי ציפורים במכה. מתוך "וושינגטון הצעיר" ( צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט )

מה שמביא אותנו ל"וושינגטון הצעיר", סרט המקורות של האב המייסד של ארה"ב, לפני שוושינגטון הייתה גם בירה וגם מדינה והתבלבלנו בין שתיהן בכל חידון על ארה"ב. הסרט מגיע אלינו דרך אולפני "איינג'ל" מיוטה. החברה מזוהה עם תוכן דתי ושמרני מובהק, ובאחרונה מנסה להתרחב גם לסרטים פחות נישתיים, ואולי לנצח את הוליווד במגרש שלה. סרטים על נשיאים אמריקניים ואפוסים היסטוריים עתירי תלבושות היו פעם הלחם והחמאה של הקולנוע הפופולרי בארה"ב, אבל בעשורים האחרונים יצאו קצת מהאופנה ונדחקו לטלוויזיה. אז הנה החדשות הטובות: יחסית לסרט היסטורי עם ארומה מיושנת משהו, "וושינגטון הצעיר" מצליח להפתיע לטובה. זה לא הולמארק, גם אם בין לבין יש לא מעט סצנות הולמארקיות.

העלילה מתרחשת עשורים לפני הקמת ארה"ב, ומגיעה לשיאה ב-1755. וושינגטון הוא צעיר מהמושבות שחולם בכלל להיות קצין בצבא הבריטי. אלא שמבחינת הממסד הצבאי, הוא פרובינציאלי חסר מעמד, ומוטיבציה ויכולת לדבר כג'נטלמן אינן מספיקות. את דרכו הוא מתחיל כמודד קרקעות (מקצוע נחשב במאה ה-18, כך מתברר), ויוצא לברר מהי בדיוק האמריקה הזו שכולם מדברים עליה. או במילים אחרות: לסייר ולמפות אזורי ספר שבהם חיים האינדיאנים, לקראת הכיבוש והטיהור האתני (משום מה המילים האלה אף פעם לא עולות בסיפורים על לאומים אחרים). בהמשך הוא נשלח אל הכוחות הצרפתיים שבאזור מטעם מושל וירג'יניה, ולבסוף מקבל משימה כפויית טובה נוספת: לפקד על כוח מקומי שינסה להבריח אותם משם. אולי כך ירשים מספיק את צבא הממלכה כדי שיקבל אותו לשורותיו.

אדוני האינדיאני, התוכל בבקשה להיטהר-אתנית מפה? מתוך "וושינגטון הצעיר" ( צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט )

בקיצור, "וושינגטון הצעיר" הוא סרט היסטורי באמת... היסטורי. הוא מתרחש בשנות העימות בצפון אמריקה שהוביל למלחמת שבע השנים, ומוצא את אבי האומה נקרע בתוך משולש הכוחות של בריטניה, צרפת והאינדיאנים. מרתק אם אתם חובבי המאה ה-18, היסטוריה קולוניאלית והמשחק Civilization. קצת פחות סוחף רגשית למי שהשאלה אם הבריטים או הצרפתים יחזיקו בעמק אוהיו פחות בוערת בקרבו. מה גם שאנחנו בגדול יודעים מי שלט שם בסוף (זה היהודים. תמיד אלה היהודים). זה גם הפרדוקס של וושינגטון: מצד אחד, הקונצנזוס בהתגלמותו, נשיא שלכאורה לאף אחד אין משהו רע להגיד עליו (אוקיי, אוקיי, חוץ מאולטרה-פרוגרסיביים נודניקים שמזכירים שהיו בבעלותו לא מעט עבדים). מצד שני, בניגוד ללינקולן ולקנדי, הוא דמות שמעניינת בעיקר אמריקנים ואמריקנולוגים מובהקים. אלא שסרט היסטורי יכול לעניין גם כשהוא עוסק בתקופה שכוחה ככל שתהיה, ו"וושינגטון הצעיר" מוציא מהעלילה את המיטב, או ליתר דיוק את המרב. הפרחים לבמאי ג'ון ארווין, שגם השתתף בכתיבת התסריט.

ההחלטה הכי טובה בסרט היא לתת לוושינגטון להיות מפקד מחורבן לפני שהוא נעשה אבי האומה. הוא מדבר גבוהה-גבוהה על עקרונות נאצלים של מנהיגות וחזון, אבל בשדה הקרב ובכל הקשור להנהגת אנשים הוא מתגלה כילד. הוא עושה המון טעויות שעולות בחיי אדם, מתקשה להודות בהן וזקוק כל הזמן לאישור מהצבא הבריטי. כל אלה פותחים פתח לתהליך התבגרות שבו האישי מתערבב בפוליטי ובלאומי. בזכות המסע הזה, "וושינגטון הצעיר" מוצלח מרוב הפריקוולים, שמתעקשים שהגיבור תמיד היה גיבור, ולכן יוצאים משעממים.

קדימה, חיילים! הסתער! אני צריך לבנות מורשת על גופותיכם! מתוך "וושינגטון הצעיר" ( צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט )

לפני שפותחים שמפניות (או יין פטישים מווירג'יניה), נבהיר שלא הכל מזהיר באפוס ההיסטורי הזה, וג'ון ארווין עדיין לא מסתמן כיורש של נולאן בדרך לבימוי "האודיסאה 2: הפעם עם ווייז". בין סצנות הקרב אנחנו נאלצים לצלוח סצנות בינוניות שבהן הדמויות מדברות במְלִיצוֹת. זה בולט במיוחד כשוושינגטון מחזר אחר אהובתו הראשונה סאלי. הסצנות האלה נראות כאילו נשלפו היישר מחנות מקסטוק של שמלות ומלמלות בשקל: הבחור אוחז בעדינות בידה של הבחורה, מבט נבוך, שנינה שהיא חיקוי של ג'יין אוסטן, שוט של שקיעה, סוף הסצנה.

גם לא הזכרתי עד כה במילה את הקאסט כי רובו, ובכן, בינוני. ויליאם פרנקלין-מילר בתפקיד הראשי הוא בחור נאה מאוד וכריזמטי מספיק להוביל סרט ולהעביר את התפתחות הדמות, אבל לא הייתי ממהר ללהק אותו לתפקיד ראשי במארוול. מיה רוג'רס בתור האהובה - נוראית. בן קינגסלי, בתור נציג הכתר הבריטי המנותק והציני, מסוגל ליותר. את מרי-לואיז פרקר, שלא ראינו עידנים מאז "העשב של השכן", נחמד לפגוש בתור האמא, אבל הדמות שלה היא לגמרי רק "האמא". קלסי גרמר, פרייז'ר בדימוס ואייקון שמרני בהוליווד, מופיע לסצנה אחת שלא ברור מה נועדה לשדר.

פרייז'ר קריין בקוספליי. מתוך "וושינגטון הצעיר" ( צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט )

היחיד שמפתיע באמת לטובה הוא אנדי סרקיס, "גולום" בשבילכם, שאת "חוות החיות" שביים הפיצה גם איינג'ל. הוא מופיע בשליש האחרון, הטוב בסרט, כגנרל בריטי יהיר אך בעל אתוס ברור. זה גם החלק שבו "וושינגטון הצעיר" מספק כמה סצנות קרב מרשימות למדי, וההתבגרות של הגיבור מקבלת סוף־סוף משקל רגשי. סרקיס, למרות הדמות הקלישאתית, אחראי לסצנה הטובה והקולעת בסרט.

ויש גם כמה נקודות למחשבה שהסרט מספק, למשל על מקומם של האינדיאנים והשחורים בנרטיב שבדרך כלל דוחק אותם לשוליים. הסרט מהלל את אהבת וושינגטון לארץ שנשלח לחקור ולהשתלט עליה, אבל זוכר שהיו שם אנשים לפני הלבנים, בלי זכות וטו בנושא. כנ"ל העבדים השחורים, שנגררים לכל מקום בעל כורחם. הסרט לא מפתח עד הסוף את התובנות האלה, אבל אפשר להעריך את עצם העיסוק בהן. ובעיקר: מעניין שדווקא סרט שמגיע מהצד השמרני מהלל נשיא מפעם ומבהיר שהוא הפך לגדול רק לאחר שהתבגר והפסיק לחשוב על עצמו. שלא די בהצהרות, חשובות הפעולות. מסר למישהו בעיר הקרויה על שם גיבור הסרט?

הסצנה הטובה ביותר - שלו. אנדי סרקיס, מתוך "וושינגטון הצעיר" ( צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט )