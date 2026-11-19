האחים אדוארד, דומיניק, מארי־ניקול ואלדו קסיו, שטענו כי נפגעו מינית מכוכב הפופ מייקל ג'קסון, הגישו תביעת רשלנות והונאה נגד עורך הדין בראיין פרידמן, כך פרסם הלילה (בין רביעי לחמישי) אתר "דדליין".

גלריה מייקל ג'קסון ( צילום: Francis Sylvain/AFP )

לטענתם, ״הוא ניצל את הפגיעוּת ואת האמון של המשפחה כדי לשדל אותם לחתום על הסכם מקפח באופן קיצוני, ששלל מהם זכויות משפטיות יקרות ערך, הטיל עליהם חובות סודיות מרחיקות לכת והגן על עיזבונו של ג׳קסון ועל נציגיו מפני אחריות״.

בתביעה, שהוגשה לבית המשפט העליון בלוס אנג׳לס, נטען כי פרידמן, עורך דין מוכר בהוליווד, שלאורך השנים ייצג בין היתר את מגין קלי, טאקר קרלסון, ג׳סטין בלדוני, רבל ווילסון ואת משפחת האחים מננדז, לחץ על האחים לחתום על ״הסכם דמי שתיקה״, ובמקביל ייצג גם את עיזבונו של ג׳קסון במסגרת הליכים משפטיים הקשורים לטענות על פגיעה מינית בקטינים מצד הזמר. האחים מיוצגים בתביעה החדשה בידי עורך הדין הווארד קינג.

לפי כתב התביעה, לפני כעשור נכנס פרידמן לחייהם המשפטיים של האחים בעקבות תביעה שהגיש מעריץ של ג׳קסון נגד בני משפחת קסיו ונגד ג׳ון ברנקה, שהיה אז אחד ממנהלי העיזבון, בעניין אלבום שיצא לאחר מותו של כוכב העל, שהלך לעולמו ב־2009. בהמשך, נטען, ביקש פרידמן את אמונם של האחים באמצעות הסכם שלפיו העיזבון ישלם לכל אחד מהם 690 אלף דולר בשנה במשך חמש שנים, תמורת הזכויות לסיפורי חייהם.

בראיין פרידמן ( AP Photo/Jae C. Hong )

האחים טוענים כי ההסכם נועד למעשה להשתיק אותם. ״פרידמן מעולם לא הסביר שהתשלום הזה נמוך בהרבה מהתשלומים שג׳קסון והעיזבון שילמו לקורבנות אחרים של ההתעללות המינית מצד ג׳קסון״, נכתב בתביעה. עוד נטען כי פרידמן לא הסביר להם את סעיף הקנס, שלפיו על כל משפחת קסיו להשיב את כל התשלומים אם אחד מבני המשפחה יחשוף את פשעיו של ג׳קסון בפני אדם כלשהו.

האחים טוענים גם כי פרידמן לא גילה להם שהוא מייצג את עיזבונו של ג׳קסון בהליכים נגד HBO, ששידרה את הסרט התיעודי "לעזוב את נוורלנד", העוסק בטענותיהם של וייד רובסון וג׳יימס סייפצ׳ק על פגיעה מינית מצד ג׳קסון. ״פרידמן מעולם לא סיפר לתובעים שהעיזבון שכר אותו כדי להשתיק קורבנות אחרים של ג׳קסון ולמנוע מהם להתבטא לאחר שידור 'לעזוב את נוורלנד'. פרידמן מעולם לא חשף בפניהם את ניגוד העניינים שנבע מייצוגו את העיזבון, ומעולם לא קיבל את הסכמתם המודעת בכתב לוותר על הטענה לניגוד עניינים״, נכתב בתביעה.

השער של אחוזת "נוורלנד" ( צילום: Mark J. Terrill/AP )

ב-2024, לפי התביעה, פרידמן שב ופנה לאחים, כינה את ההסכם הקודם ״נייר טואלט״ ואמר כי ״נמאס לו מהעיזבון״ וכי הוא מתכוון לתקן את המצב עבורם. האחים בחרו בסופו של דבר בעורך דין אחר, שהודיע לעיזבון כי בכוונתם לערער על ההסכם בטענה שהוא בטל ובלתי הוגן באופן קיצוני.

בתגובה, טוענים האחים, הגישו ברנקה וחברת העיזבון של מייקל ג׳קסון דרישה לבוררות נגדם, בטענה שהפרו או עמדו להפר את סעיפי הבוררות, איסור ההשמצה והסודיות שבהסכם. זו תביעה נוספת שהגישו בני משפחת קסיו נגד העיזבון מוקדם יותר השנה, בטענה כי העיזבון ונציגיו סייעו לאפשר את הפגיעות המיניות של ג׳קסון.

באביב, עורך דינם של העיזבון ומנהליו, מרטי סינגר, כינה את טענות האחים ״ניסיון נואש לסחוט כסף״. הוא טען כי תביעתם מפברואר 2026 היא ״מהלך שקוף של בחירת פורום משפטי, במסגרת תוכניתם להשיג מאות מיליוני דולרים מהעיזבון ומהחברות של מייקל״. עוד ציין כי האחים היו תומכים נלהבים של מייקל, וישבו עם אופרה בשנה שלאחר מותו כדי לשבח אותו.

מייקל ג'קסון ( צילום: Michael A. Mariant/AP )

תביעתם של האחים נגד העיזבון הועברה לבוררות באוגוסט, והדיונים בה יתקיימו בדלתיים סגורות. כעת הם טוענים כי אלמלא פרידמן שידל אותם במרמה לחתום על ההסכם, ״הם מעולם לא היו נגררים להליכים משפטיים בגלל שדיברו בפומבי על ההתעללות של ג׳קסון״.

זו אינה הפעם הראשונה בשנה האחרונה שפרידמן נקשר לטענות על טקטיקות יחסי ציבור מפוקפקות. לפי "דדליין", הוא הואשם בקמפיינים להשמצה ברשת ובשימוש באתרים פרובוקטיביים במסגרת הסכסוך בין בלייק לייבלי לג׳סטין בלדוני, וכן בסכסוך בין רבל וילסון למפיקי סרטה The Deb.