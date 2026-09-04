אבל כמה אתם באמת יודעים על המשפחה שהפכה כבר מזמן לשושלת תרבותית? מי הבן של מי, מי שר עם מי, איזה בנאי זכה בפרס ישראל, מי עומד מאחורי כמה מהשירים הגדולים בזמר העברי - והכי חשוב: האם תצליחו לסדר אותם לפי הגיל? בחנו את עצמכם.