מ"גבעת חלפון אינה עונה" ועד "תיאטרון רוסי", מ"פרפרים" ועד משינה - משפחת בנאי השאירה לאורך השנים חותם בכל פינה בתרבות הישראלית. והשבוע היא שוב מצאה את עצמה במרכז הפריים-טיים: אורי בנאי וזוגתו אנה גופמן זכו ב"פאוור קאפל", ובמקביל אמיר בנאי, בנה של אורנה, זכה בגמר "רוקדים עם כוכבים".
אבל כמה אתם באמת יודעים על המשפחה שהפכה כבר מזמן לשושלת תרבותית? מי הבן של מי, מי שר עם מי, איזה בנאי זכה בפרס ישראל, מי עומד מאחורי כמה מהשירים הגדולים בזמר העברי - והכי חשוב: האם תצליחו לסדר אותם לפי הגיל? בחנו את עצמכם.