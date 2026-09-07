עם זאת, לחשיפה הגדולה ביותר שלו זכה דר רק בשנת 1983, עת החל לגלם את אילן, בן זוגה של תיקי (בגילומה של תיקי דיין), בסדרה "קרובים קרובים". "לא יכולנו לדעת מראש שתהיה כזאת הצלחה", אמר דר

בריאיון ל-ynet ב-2003