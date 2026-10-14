בהופעה שהתקיימה במהלך סוף השבוע באולם הספרה בלאס וגאס, ג'יימס הטפילד, סולן מטאליקה, הודה למעריצים שהגיעו לראות את הלהקה - ואז הבהיר דבר אחד: על הבמה הם לא מקדמים אג'נדה פוליטית.
"אלא אם אתם גרים בווגאס, עשיתם דרך ארוכה כדי לבלות קצת זמן עם מטאליקה", אמר הטפילד לקהל. "ואני פשוט חייב לומר: מטאליקה לא מתכוונת, כמו שמות אחרים מתעשיית הבידור, להשפיע עליכם עם הבולשיט שלהם".
במקום זאת, אמר הזמר והגיטריסט, הלהקה רוצה שהמעריצים ישאירו את הדאגות שלהם בחוץ. "אנחנו כאן כדי לשכוח מכל החרא שבחוץ", המשיך. "האג'נדה של מטאליקה היא אהבה, אנרגיה ומוזיקה כבדה, בייבי!"
דבריו של הטפילד נותרו פתוחים לפרשנות, זאת מכיוון שלא ציין שם של אמן ספציפי אליו התכוון. עם זאת, כמה כלי תקשורת מוזיקליים בארה"ב קישרו אותם לסערה סביב הראפר מקלמור, שהודח מתפקיד מופע החימום בסיבוב ההופעות של אד שירן אחרי שקרא על הבמה: Free Palestine. כך או כך, המסר שלו היה חד: מי שמגיע להופעה של מטאליקה, יקבל מוזיקה.
הדברים נאמרו במסגרת סדרת ההופעות של מטאליקה בספרה, האולם הייחודי בלאס וגאס שנודע במסכי הענק שעוטפים את הקהל ובהפקות הוויזואליות המושקעות שלו. הרזידנסי יצא לדרך ב-1 באוקטובר, והוא יכלול 24 הופעות ויימשך עד מרץ 2027.
אף שחברי מטאליקה לא מעוניינים לעסוק בפוליטיקה על הבמה, הלהקה הביעה עמדות נחרצות לאורך הקריירה. בשירים עסקה הלהקה בנושאים כמו מלחמה, התמכרות וניכור חברתי, וב-2000 הייתה מטאליקה בחזית המאבק נגד נאפסטר, כשהפכה לאמנים הראשונים שתבעו את שירות שיתוף הקבצים השנוי במחלוקת.